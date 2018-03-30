На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...

15:18 01.04.2018 31 марта на Национальном телеканале "Qazaqstan" состоится премьера реалити-шоу "Q-pop idols" (Qazaq-pop, казахский поп).



Данный проект будет представлен в формате музыкального телеконкурса, где будут состязаться талантливые девушки со всего Казахстана. Руководителем проекта является известный продюсер Ерболат Беделхан, а помогает ему в этом бывшая солистка группы "Дауыс international" Асыл Беделхан.



Цель проекта – популяризация казахского языка через продвижение качественной и современной музыки среди молодежи. Также, создание отечественного герлз-бэнда, который в дальнейшем будет представлять Казахстан на мировой арене.



В рамках проекта девушки должны будут продемонстрировать свои вокальные данные, знания современной музыки и уметь танцевать. Одним словом, претендентки должны быть разносторонними и еще уметь писать тексты для своих песен. В дальнейшем из участниц победивших в проекте "Q-pop idols", будет образована группа "Juz’I’m".



В кастинге приняли участие 800 талантливых девушек из разных регионов нашей страны, с России и Китая.



Смотрите реалити-шоу "Q-pop idols" на Национальном телеканале "Qazaqstan" каждую субботу c 31 марта в 22:45!

seisenova.k@kaztrk.kz Источник - ЦентрАзия

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