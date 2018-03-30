Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат

14:44 01.04.2018 Должен ли сдать свой мандат Асылбек Жээнбеков?



Эмильбек Момунов: "Жээнбековы не ступят на путь Акаевых и Бакиевых"



- Прежде всего, я ответил бы "нет" на вопрос: "Асылбек Жээнбеков займет место Жаныша Бакиева?" - о чем пишут некоторые СМИ и говорят люди о младшем брате президента, депутате Жогорку Кенеша Асылбеке Жээнбекове. Причина в том, что он уже сдал свою спикерскую должность и отошел в ряд простых депутатов в то время, когда его старший брат Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром. Сейчас он не является руководителем никакого комитета или комиссии. Также мы еще не слышали и не видели, чтобы он подобно детям, братьям, зятьям А. Акаева или К. Бакиева делал личный бизнес, вмешивался в кадровую политику. Поэтому думаю, неправильно цеплять к нему пример экс-президентов. А как будет в будущем, время покажет.



О президенте С. Жээнбекове могу уверенно сказать, что он не повторит ошибки экс-президентов. Ведь на этот вопрос он сам сказал журналистам на своей прошедшей первой пресс-конференции. Он сказал открыто и точно: "Через 6 лет я должен ходить среди вас свободно и вольно". Во-вторых, некогда в 2010 году во время июньских столкновений в Оше видел вблизи С. Жээнбекова в качестве губернатора Ошской области, беседовал, общался с ним как журналист. Хорошо знаю этого человека как очень простого, скромного, человечного. Поэтому воспитанный, человечный руководитель с высокими личностными качествами никогда не допустит в работе недостатков. Очевидно, все кыргызстанцы хорошо знают эти качества главы государства, он читает намаз, не чураясь дороги ислама, поэтому большинство проголосовали за него. Следовательно, нам можно не опасаться, что Жээнбековы потихоньку перейдут к семейному правлению. Ведь оба экс-президента по причине своей алчности находятся в бегах за рубежом. Об этом хорошо знает не только сегодняшний президент, но и его братья, и такой трагедии не желают.



Рита Карасартова, правозащитница: "Если не соблюдем законность, разумеется, перейдет к семейному правлению"



- Все зависит от нас, граждан. Если мы называем глубокоуважаемым, не соблюдаем законность, конечно, перейдет к семейному правлению. Поэтому мы все должны идти к правовому государству. Надо отставить подхалимаж, следует обсуждать, что приведет нас в будущем к развитым государствам, и реализовывать.



Дайырбек Орунбеков: "Нет никаких оснований для сдачи мандата Асылбека Жээнбекова"



- Кроме Мээрбека Мискенбаева никто не сказал о сдаче мандата Асылбека Жээнбекова. Да и то видно, что Мискенбаев сказал не свое мнение, а говорит из-за подстрекательства стоящих за его спиной провокаторов. Нет никаких оснований для сдачи мандата Асылбека Жээнбекова. Жээнбековы много лет в политике, ходят перед глазами народа. Воспитанные отцом личности. Семья этих людей живет по совести. Я уверен, они не навредят своему народу.



Адиль Турдукулов: "Осуществивший две революции народ не позволит"



- Коротко говоря, могут быть различные опасения. Это закономерно. Но я уверен, что проведший две революции народ не допустит такого. Все покажет время.



Майрамбек Токторов: "Наш президент не допустит семейного правления"



- Велико доверие к нашему сегодняшнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. До становления президентом он прошел все ветви власти, успел хорошо понять жизнь народа. Получил также большой урок в политике. Он стал главой народа в зрелом солидном возрасте, когда ум на пике. Я уверен, такой человек со зрелым умом не повторит ошибок прежних президентов. У каждого президента бывает свое счастье. Акаев пришел во власть в тяжелый момент, когда Россия сама находилась в отчаянном положении, Бакиев пришел в неустойчивое время, точней, его время пришлось на момент, когда Америка еще не особо определилась со своим влиянием в Центральной Азии, поэтому его судьба была тяжелой. Атамбаев оказался счастливчиком, Россия усилилась, США растеряли свое влияние в Центральной Азии, его время пришлось на мирный многовекторный момент, он успешно проводил свою политику. С. Жээнбеков – президент, попавший в хороший момент. Находящиеся в политике люди должны солидарно дружно помогать ему в проведении единой политики. Если оставят личные интересы, поддержат мероприятия президента общественного значения искренне, от чистого сердца, то начатое президентом дело продвинется вперед. Касательно вопроса Асылбека Жээнбекова, как говорится, отец за сына не отвечает, Асылбека знаю как патриотичную личность, думавшую о будущем кыргызского народа еще до становления его старшего брата президентом. Поэтому уверен, он не будет вмешиваться в работу президента. Наш президент не допустит семейного правления. Потому что он лучше нас знает, к чему приводит у кыргызов такая ситуация.



Айсулуу Эсен кызы, журналист:



- По сравнению со временем экс-президента в окружении Сооронбая Жээнбекова вместе ведут работу множество опытных, видевших многое, грубо говоря "волков"-политиков. В нашем народе говорится "суровый хан – сильная страна". А влияние депутата Жогорку Кенеша, экс-спикера Асылбека Жээнбекова на политику вполне вероятно.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №10 от 30.03.2018/стр.6

Автор: Нуркыз БАКАСОВА Источник - gezitter.org

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