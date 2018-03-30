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На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
13:46 01.04.2018

На какие районы России может упасть китайская станция

Неуправляемая китайская станция в ближайшие часы может упасть на Землю. "Газета.Ru" выясняла, где и когда можно ждать ее обломков и могут ли они упасть на территории России.

Сразу несколько космических агентств мира, ученые, астрономы-любители и журналисты следят в воскресенье за судьбой китайской орбитальной станции "Тяньгун-1", которая уже скоро должна рухнуть на Землю.

Несмотря на то, что большая часть из 8,5 тонн станции сгорит в атмосфере, интригой остается время и место падения.

Один из последних прогнозов выдала китайская сторона. По их данным, на 8 утра по пекинскому времени в воскресенье станция находилась на высоте порядка 160 километров (перигей 161.0 км, апогей 174.3 км), в качестве возможного окна падения называется 2 апреля.

Особенностью этого схода является то, что станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс.

Еще в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение "вряд ли приведет к какому-либо ущербу". "Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток", - говорилось в заявлении.

Тот факт, что падает не отдельный спутник, а целая станция, да еще и неконтролируемо, подогревает интерес публики и СМИ, несмотря на то, что рукотворные космические объекты неконтролируемо сходят с орбиты едва ли не каждый день.

По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США, ежегодно в атмосферу Земли входят два-три объекта размером с китайскую станцию.

На этой неделе Центр изучения космического мусора США представил список 16 космических объектов, когда-либо сходивших с орбиты, и китайской станции далеко до рекордсменов. Так, на первом месте в этом списке находится советская станция "Мир" (120 тонн), которая контролируемо сведена с орбиты в южной части Тихого океана. На втором месте - американская научная станция SkyLab (масса 69 тонн), которая неконтролируемо упала на Австралию и стала причиной нескольких интересных историй, связанных с обнаружением ее обломков.

По словам Роджера Томсона, представителя Центра, среди всех когда-либо сходивших с орбиты обломков станция "Тяньгун-1" по массе находится лишь на 268 месте, ее размеры обычно сравнивают со школьным автобусом.

Из семи других станций, когда-либо падавших на Землю, все были советскими, две падали неконтролируемо и были гораздо больше китайской.

Эксперты отмечают, что большая часть таких конструкций обычно сгорает в атмосфере и вероятность вреда человеку от падающих обломков минимальна. Статистика показывает, что за всю историю космонавтики ни один человек серьезно не пострадал от падения космического мусора.

Единственным, столкнувшимся с ним, была Лотти Уильямс, на плечо которой в январе 1997 года упал кусочек ракеты Delta весом с пивную жестяную банку, который не причинил никакого вреда.

При вхождении станции в плотные слои атмосферы сначала, на высоте примерно 100 км, отламываются солнечные батареи, антенны и другие выпирающие части. Затем от сильного нагрева происходит разрушение и сгорание основных конструкций на высоте порядка 80 километров.

Выпадение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров. Предсказание времени и места падения неуправляемого спутника - сложная математическая задача. Трудность в том, что ее решение зависит от целого ряда параметров, в том числе от толщины и плотности атмосферы, на которую сильно влияет солнечная активность.

Именно из-за пониженной активности Солнца прогнозы по сходу "Тяньгун-1" в последние сутки сдвинулись на несколько часов вперед.

Наклонение орбиты станции - 42,7 градуса. Этот параметр и определяет возможную зону падения - любой район Земли с широтой от + 42,70 до -42,70.

Впрочем, расчеты показывают, что с вероятностью 70% падение обломков произойдет над территорией океана - просто потому, что океаны занимают 70% поверхности Земли.

Свои прогнозы дают и другие организации, причем более точные, чем китайские. Так, Aerospace Corporation наиболее вероятным называет момент 2.30 мск 2 апреля с разбросом 7 часов в обе стороны.

Аналогичный прогноз - 2.25 мск - дают инженеры Европейского космического агентства. Весьма информативную иллюстрацию районов падения станции подготовили специалисты Европейского космического агентства.

"Погода 24": Обломки станции "Тяньгун-1" могут рухнуть на США и Монако

На ней видно, какие широты соответствуют максимальной населенности районов Земли, и видно, что в возможную зону падения попадает вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.

Большая часть территории России находится вне зоны возможного падения обломков. Впрочем, в нее все же попадает вся южная часть Дагестана ниже широты 42,7 градусов (примерно южнее Ботлиха), некоторые районы Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

Однако расчеты показывают, что именно на эти широты в обоих полушариях приходится максимальная вероятность падения станции (примерно 2,5%).

Более уточненные прогнозы возможного района и места падения должны появиться позднее в воскресенье.

Дворец в космосе

"Тяньгун-1" (буквально: "Небесный дворец - 1") стала первой в истории китайской орбитальной станцией, запуск которой состоялся 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя "Чанчжэн-2F".

С момента запуска станция два раза посещалась пилотируемыми экспедициями с Земли, на ней проводились эксперименты и отработка технологий для строительства будущих орбитальных станций.

Источник - Газета.ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522579560
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