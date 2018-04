Кремль трясет. Пошла на "посадку" команда Медведева-Дворковича-Магомедовых

10:52 01.04.2018 Решающий удар по Дворковичу. И по Медведеву?



30 марта прошла широкомасштабная совместная спецоперация Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. Силовики неожиданно нагрянули по 170 адресам на территории всей России, включая Москву, Московскую область, Калининградскую область, Республику Дагестан, Приморский край, Краснодарский край и др. Целью были центральные офисы олигархической группы "Сумма", офисы ее составных частей, дома топ-менеджеров, их родственников и друзей.



"Сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.



Уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), хищениях мошенническим путем в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подозреваемым грозит до 20 лет тюремного заключения. Максидова обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе.



За сухим официозом скрывается нечто гораздо большее: российские силовики напрямую атаковали "медведевских". Ударили крайне чувствительно. В преддверии, напомним, формирования нового правительства.



В ночь с 30 на 31 марта новостные сообщения противоречили друг другу. Часть информагентств говорила об обысках, задержании Зиявудина Магомедова, длительном и жестком допросе. Многие ресурсы категорически опровергали и вещали о том, что Магомедов лишь мирно "побеседовал со следователями" и был отпущен восвояси, а обысков не было вообще. По нашим данным, целую ночь и в течение утра продолжались лихорадочные попытки ряда российских элитариев прояснить ситуацию, оказать давление на ход следственных действий, нащупать возможности для торга.



49-летний совладелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма" Зиявудин Гаджиевич Магомедов - уроженец Махачкалы, аварец, миллиардер из списка Forbes. Однокурсник вице-премьера Аркадия Дворковича по экономическому факультету МГУ. Кандидат экономических наук; тема диссертации "Современные направления деятельности транснациональных банков". Начинал банкиром, занимался, по слухам, обналичкой (правление принадлежащего Магомедовым банка "Диамант" возглавлял Алексей Френкель, отбывающий сейчас 19-летний срок как заказчик убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова). Неоднократно подозревался в мошенничестве, но, благодаря связям, дела прекращались. Получил от президента Дмитрия Медведева орден Дружбы, орден Почета, почетную грамоту за вклад в реставрацию Большого театра ("Сумма" играла ведущую роль в скандальной реконструкции). Член Российского совета по международным делам (РСМД), созданного распоряжением Медведева. Член попечительских советов "Сколково", Большого театра, Дипломатической академии МИД РФ, Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб; вражеское гнездо в культурной столице, тесно связанное с Фондом Сороса и недавно лишенное лицензии). Член наблюдательного совета Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", партнер некоммерческой благотворительной организации "Фонд

поддержки олимпийцев России". Учредитель благотворительного фонда "ПЕРИ" в партнерстве с ЕУСПб и Центром культуры и наследия "Джума аль-Маджид" (Объединенные Арабские Эмираты). Совладелец международной промоутерской компании по смешанным единоборствам Eurasia Fight Nights. Основатель венчурного фонда Caspian VC Partners, инвестировавшего в Uber, Uber China, Hyperloop One, Diamond Foundry, Peek Travel. В октябре 2017 года стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One - компании по реализации сверхскоростной системы поездов на базе идеи Илона Маска о вакуумном поезде в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Часто с целью конфиденциальности использует псевдоним "Старский".



Зиявудин Магомедов



51-летний совладелец "Суммы" Магомед Гаджиевич Магомедов занимает пост председателя совета директоров компании "Кардо-Альянс". Он родился в селе Шотода Хунзахского района Дагестанской АССР, тоже окончил МГУ, тоже кандидат экономических наук. В 2002-09 годах был сенатором, представлял Смоленскую область в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: член Комитета СФ по промышленной политике, комиссии по естественным монополиям, комиссии по культуре, комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Награжден почетной грамотой Совета Федерации. Состоит в партии "Справедливая Россия", бывший советник Сергея Миронова. Президент Ночной хоккейной лиги.



Магомед Магомедов



"Сумма" - гигантский диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном, нефтегазовом и др. секторах. Наиболее непрозрачная частная холдинговая структура в стране. Братьям Магомедовым принадлежат ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (российский портовый оператор №1, третий по грузообороту портовый оператор Европы, в состав которого входят два крупнейших порта России - Новороссийск и Приморск, а также порт Балтийск), транспортная группа FESCO (крупнейшая российская транспортно-логистическая компания, включающая, в частности, Владивостокский морской торговый порт), ПАО "ТрансКонтейнер" (интермодальный контейнерный оператор, управляющий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ), УК "Трансинжиниринг" (крупнейшая инжиниринговая компания России, объединяющая фирмы "Интэкс", "ГлобалЭлектроСервис" и "Стройновация"), АО "Объединенная зерновая компания" (27 предприятий, в т. ч. ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", Крупнейший российский зерновой терминал), ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (основное газодобывающие предприятие Якутии), оператор связи "Национальный Телеком", оператор терминала в порту Роттердам (Нидерланды) Shtandart TT B.V., владивостокский хоккейный клуб "Адмирал". В феврале 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) "Сумма" продает "Транснефти".



Лет пять назад американский правоконсервативный аналитик Джеймс Лоусон опубликовал статью, где упомянул братьев Магомедовых в числе создателей "Каспийского коридора" по транспортировке афганского героина. Впрочем, данную тему лучше пока не затрагивать.



Зиявудина Магомедова взяли в самый последний момент – он уже вылетал с семьей в Майами (якобы на операцию). Вечером 31 марта Тверской суд Москвы санкционировал его арест. "Настрой боевой, чувствую себя нормально", - сказал он журналистам. Защита Магомедова-младшего предложила рекордную в истории российской судебной практики сумму залога в 2,5 миллиарда рублей. Но суд посчитал, что фигурант может рвануть за границу. Кстати, двое подельников братьев Магомедовых (в т. ч. руководитель УК "Трансинжиниринг" и гендиректор ОАО "ГлобалЭлектроСервис" Эльдар Нагаплов) успели скрыться в Эмиратах и объявлены в международный розыск.



Зиявудин Магомедов в Тверском суде



Тверской суд арестовал Магомеда Магомедова (он также намеревался лететь в Майами), а также 55-летнего гендиректора ООО "Интэкс" Артура Хазретовича Максидова.



Магомед Магомедов в Тверском суде



Артур Максидов там же



Издание The Bell сообщило, что вместе с Зиявудином Магомедовым задержана 42-летняя Лейла Рафаэльевна Канторович-Мамедзаде. Это генеральный директор группы компаний "Сумма", председатель совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания транспортной группы FESCO), член советов директоров ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "Объединенная зерновая компания", основательница сети японских кофеен "ПаффПойнт". Уроженка Баку со степенью магистра наук по специализациям "Финансы" и "Нефтяное дело", полученной в Штатах. Жила в США, Великобритании, Нидерландах. Занималась слияниями, поглощениями, управлением портфелем инвестиций, управлением рисками, подготовкой стратегии в американской транснациональной корпорации Halliburton и британско-голландском нефтегазовом гиганте Royal Dutch Shell.



Лейла Канторович-Мамедзаде



Группа "Сумма" - внимание! – объявила о готовности сотрудничать со следствием. Даже страшно представить, что могут поведать братья Магомедовы.



Столь впечатляющих успехов бизнес-империя никак не смогла бы достичь без Медведева и Дворковича. Аркадия с однокурсником Зиявудином связывает давняя, крепкая дружба и общие многомиллионные интересы. Дворкович считается главным лоббистом дагестанского бизнеса и ряда дагестанских кланов в руководстве РФ ("Дворкович и Дагестан - тема для хорошей докторской диссертации на стыке политологии, экономики и криминалистики", - замечает портал Infox.ru); взаимовыгодное сотрудничество с "Суммой" продолжается долгие годы. Он познакомил Магомедова-младшего со Светланой Медведевой. Та, в свою очередь, рекомендовала дагестанца мужу. СМИ пишут, что с 2008 года Медведев стал негласным покровителем группы "Сумма". В период его президентского правления "Сумма" обзавелась разнообразными вкусными активами (НМТП в первую очередь) и заделалась королем госзаказов: строительство трубопровода ВСТО-2 и стадиона в Казани к ЧМ по футболу, вышеупомянутая реконструкция Большого театра, строительство железной дороги Кызыл-Курагино в Тыве (так и не построена) и др. Злые языки именуют братьев Магомедовых "кошельками Медведева". Ну а совсем уж злые распространяли гнусные инсинуации о том, что супруга премьер-министра якобы владеет 20-процентным пакетом акций "Суммы".



Дмитрий Медведев и Зиявудин Магомедов



"Активная роль ФСБ означает, что на тормозах дело не спустить и более того, дело Магомедовых будет интегрировано в периметр дагестанских чисток, дагестанской кассы и трафика капиталов в банки ЕС, Турции и офшоров карибского бассейна. Арест Магомедова поставит большой крест на будущем Аркадия Дворковича и сильно навредит самому Премьеру. По касательной затронет и помощника Президента Цуканова. Интересная информация – как рассказали сегодня, Аркадия Дворковича якобы удалили из списков командировок от правительства с июля 2018 и убрали все его выступления на ПМЭФ 2018. Известно, что Счетная палата готовит проверку РСХБ (за период деятельности его команды в противовес патрушевской)", - делится сведениями и прогнозами Telegram-канал "Незыгарь".



Аркадий Дворкович и Зиявудин Магомедов



Многажды озвучивались прогнозы, согласно которым Дворковича не будет в составе нового правительства. В то же время некоторые ресурсы повторяли мантры о спокойствии Медведева, его уверенности в завтрашнем дне. Что ж... Теперь у Дмитрия Анатольевича есть причины волноваться, еще как волноваться.



Нехорошо на сердце у президентского помощника Владислава Суркова - он плотно контактирует, приятельствует с Зиявудином Магомедовым, их супруги (Наталия Дубовицкая и Ольга Магомедова) ведут совместный бизнес - фирма "Плейсмент Инвестментс". Среди высокопоставленных друзей и партнеров Магомедова-младшего также называют президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первого вице-премьера Игоря Шувалова, гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова. За "внешние коммуникации" группы "Сумма" много лет отвечал Александр Будберг, экс-обозреватель "МК", член правления Института современного развития (ИНСОР), недавний председатель исполкома попечительского совета Большого театра, друг Дворковича и супруг медведевской пресс-секретарши Натальи Тимаковой.



А сам Дворкович? Вспомним предыдущий мощнейший удар по Медведеву и его соратникам - дело Улюкаева. "Ведомости" тогда писали, что Аркадий Владимирович с 2015 года тоже находится в оперативной разработке ФСБ (слежка, прослушка). Это стало последним предупреждением. Сейчас Дворковичу надо срочно подчищать хоть какие-то концы и брать билет: до Вашингтона, Тель-Авива или (специально для любителей экстрима) Лондона. Вопрос не о карьерных и бизнес-перспективах, вопрос о наручниках и СИЗО.



Алексей Иванов



***



Зиявуддин Магомедов - "кошелек" семьи Димы Медведева



Зачем братья Магомедовы так открыто уводят деньги в Великобританию?



Читая такие новости только сплевываешь зло. Хозяева группы "Сумма", дагестанские братья Магомедовы заказали себе яхту величиной с легкий крейсер (138 м в длину) и покупают аристократическую недвижимость в Лондоне.



Зиявудин и Магомед Магомедовы успели купить роскошный особняк в Regent’s Park и огромные апартаменты в одном из самых дорогих зданий британской столицы – One Hyde Park рядом с Гайд-парком. Если сложить их возможную стоимость с ценой яхты, строящейся на верфи "Блом унд Фосс" (300 млн. долларов), то выйдет примерно полмиллиарда "зеленых".



Уж не готовятся ли братья дать тягу из РФ и обосноваться в безопасном Лондоне, откуда "выдачи нет". Ибо давно не секрет, что братья Магомедовы пользуются особой благосклонностью семьи Димы Медведева. Поскольку президентом ДАМ не стал, то возможна зачистка его людей. Не к этому ли готовятся хозяева "Суммы"?



Зиявуддин и Магомед Магомедовы за последние годы немало преуспели. Они – буквально везде. Контракт на реконструкцию Большого театра выиграли они. Часть радиочастот выигрывают тоже они. Они владеют Приморским и Новороссийскими портами, фактически контролируя вывоз нефти по морю. Их фирма "Стройновация" - крупный подрядчик "Транснефти". В 2011 году братья Магомедовы нанесли поражение даже путинскому дружку Аркадию Ротенбергу. Принадлежащую "Мостотресту" Ротенберга компанию "Трансстроймеханизация" даже не допустили к конкурсу на строительство железной дороги "Кызыл – Курагино", соединяющей Транссибирскую магистраль с Элегестским угольным месторождением в Туве. Конкурс же выиграла "Стройновация" братьев Магомедовых, какова потребовала за выполнение работ на 4 млрд. рублей больше, чем структура Ротенберга.



Одновременно Зиявудин Магомедов стал готовиться к покупке (после допэмиссии) половины акций ОАО "Объединенная зерновая компания". А ведь эта "ОЗК" - что-то вроде федеральной продовольственной корпорации, призванной гасить резкие колебания цен на хлебном рынке. И если все получится, что З.Магомедов должен контролировать эту важную структуру на паях с государством.



Повелением Дмитрия Медведева Зиявудин Магомедов был назначен представителем РФ в деловом консультативном совете форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) и затем стал его председателем.

Зная реалии РФ, сей страны победившей криминальной революции 1991-1993 гг., надо понимать: чужие тут не ходят. В мафиозной "экономике доступа" такие позиции занимают только "свои".



А братья Магомедовы – "свои" именно для семьи Медведевых. Да, Зиявуддин Магомедов – сокурсник нынешнего вице-премьера Аркаши Дворковича по экономфаку МГУ. Но тут связи простираются дальше. Многие говорят, что сама Светлана Медведева принимает самое живое участие в делах братьев Магомедовых.



Знаете, читатель, в книге "Низшая раса" автор сих строк исследовал механизмы коррупции в царской России. Там прослеживается четкая схема: тот или иной вельможа, чиновник высшего ранга или великий князь не может сам обстряпывать делишки. Для этого нужен свой приближенный коммерсант или доверенный подрядчик, этакий "еврей при губернаторе". Иногда (если брать царскую Россию) – действительно еврей, а иногда – и китайский подрядчик-строитель Тифонтай. То есть, тогда иерархи и вельможи предпочитали найти себе мастера по своеобразным делам, выступавшим в роли живой кубышки.



Судя по всему, то же самое делают и столпы нынешней РФ. Возможно, что Дмитрий Медведев, поглядев на старших товарищей, тоже решил создать себе некий "экономический домен". Злые языки говорят, что в предприятиях Магомедовых есть и доля медведевской семьи. Конечно, через цепочку структур-посредников.



Почему мы можем это предположить? Дело в том, что Айфон Айпадович питает слабость к уроженцам Дагестана. Помимо братьев Магомедовых, есть еще один выходец из Дагестана, бывший министр энергетики РФ Игорь Ханукович Юсуфов с сыном Виталием. Они выступают некими поверенными Медведева в большом бизнесе (http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76710-igor-yusufov-etapy-bolshogo-puti#comments). Во всяком случае, опальный глава банка Банка Москвы Бородин поведал миру, что Юсуфов на секретных переговорах с ним, убеждая Бородина продать ему пакет акций банка, признался, что действует по поручению президента Медведева и в дальнейшем собирается заработать на перепродаже этих акций, а прибыль "поделим между мною, Медведевым и Костиным".



Юсуфов тогда говорил, что нужно создавать некий "пенсионный фонд" для одного "молодого человека". Естественно, для молодого человека с айфоном, как вы поняли.



А теперь еще раз повнимательнее посмотрите на бизнес Магомедовых (группа "Сумма-капитал") и их потрясающие бизнес-успехи как раз в президентство Димы Медведева. Думаю, что их продвижение вполне могло проводиться в обмен на участие семьи "молодого человека с айфоном" в их бизнесе.



"…В 2007 году компания неожиданно выиграла конкурс на GSM-частоты, став обладателем 13 лицензий на 11 регионов Урала и Дальнего Востока. В то время как такому мощному игроку, как "Вымпелком", предоставили всего три лицензии на Дальнем Востоке.



Другая компания группы – инжиниринговая "Глобалэлектросервис" – выиграла на конкурсе сложнейший заказ от "Интер РАО" на строительство "под ключ" энергоблока №3 Сочинской ТЭС. Этот случай с предыдущим объединяет "молодость" победителей – у опытных структур выиграли только что выведенные на рынок дочки "Суммы Капитал".



Летом 2009 года группа приобрела контроль вгенподрядчике реконструкции Большого театра– "СУИПроект"…



Контракт на строительство стадиона в Казани к Универсиаде-2013 стоимостью 5,3 млрд рублей также достался "Сумме". Хотя в предварительных итогах конкурса в ноябре 2009 года победителем значилась структура ТАИФа – ПСО "Казань". Но в мае 2010 года было объявлено, что казанская компания шла на конкурс в консорциуме с "Интэксом" и американской архитектурной фирмой Populous (ранее – HOK Sport Venue Event). И теперь именно дочка "Суммы" является основным исполнителем проекта.



Естественно, близкое сотрудничество с "Транснефтью" помогает получать неплохие контракты. Не обошлось и без ВСТО, где подряды получала "Стройновация". Причем и при Николае Токареве, сменившем на посту главы "Транснефти" Семена Вайнштока. В документе Счетной палаты о злоупотреблениях в госкомпании указано, что еще в 2008 году со "Стройновацией" был заключен контракт на возведение НПС №8, которую все никак не мог достроить "Краснодарстройтрансгаз". Затем компании достался и лакомый подряд на 514 км трубопровода по цене 28,8 млн рублей/км, сдать который надо к 15 сентября 2012 года…"



Ну, а недавно случилось очередное чудо. После того как Медведев ввел Зиявудина Магомедова в состав Делового консультативный совет форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), а затем способствовал избранию его председателем. И вот тут-то все и началось! Только на ремонт дороги, связывающей владивостокский аэропорт с островом Русский, ушло 29 млрд рублей, а после первого же серьезного ливня дорога торжественно рухнула под откос похоронив гаражи местных автовладельцев. Трассу срочно подлатали, Медведев торжественно перерезал ленточку на мосту, ведущему на остров, и движение опять пришлось перекрывать, во избежание аварий на разваливающейся трассе... А когда за расследование подготовки к саммиту взялась Счетная палата, выяснилось, что в зловредную дорогу и прочие провалы ухнуло не менее 15 млрд рублей, только прямых хищений и нецелевых расходов, не считая денег выброшенных на исправление халтуры.



Нетрудно увидеть, что во всех этих случаях расхищались деньги либо прямо из бюджета государства, либо из госкорпораций. (Это касается строек, не только АТЭС например, Сочинской олимпиады или универсиады в Казани). А это ох какое сладкое дело! Уверен: после проведения олимпиады в Сочи, мы увидим куда большие скандалы, чем после владивостокского саммита, а деньги будут оже очень далеко. Поскольку, слухи о том, что бизнес дагестанцев Магомедовых есть часть "пенсионного фонда" семьи Медведевых, мягко говоря, не лишены основания.

То, что братья Магомедовы сейчас так открыто переводят деньги в Лондон и обзаводятся одной из самых роскошных яхт мира, говорит об одном: видимо, с концом президентства Медведева настали плохие времена для его людей и его "евреев при губернаторе". Путинцы могут начать их зачистку.



Не потому ли Магомедовы готовят себе гнездышко на брегах Темзенских? В туманном Альбионе? Ибо "с Лондону выдачи нет"?



Естественно, весь мир снова брезгливо морщится: в постсоветской России можно безнаказанно воровать, а потом – открыто и демонстративно шиковать в Лондоне. Так было раньше. Ибо куда давали тягу "кошельки" и "евреи при губернаторе" хоть ельцинской семьи (Березовский, Арбрамович), хоть лужковской (Бородин)? Да в тот же Лондон. И яхты себе тоже покупали – вспомним хотя бы крупнейшую в мире "Эклипс"/"Затмение" Абрамовича. Ничего не изменилось и при "суверенной вертикали", и при "поднимателе России с колен". Как "диктатор Путин" борется с коррупцией, хорошо видно на примере Сердюкова: "неприкасаемые" никуда не делись.



Так что британский исход братьев Магомедовых вполне вписывается в тот же ряд. И это – лишнее подтверждение тому, что расейский правящий режим окончательно сгнил и на весь мир демонстрирует свое жалкое бессилие. Режим работает как гигантский насос по откачке на Запад русских денег, причем по множеств каналов. Безнаказанность и бесконтрольность правят бал в Эрэфии. Мне лично очевидно: бело-сине-красная власть, основанная Ельциным и продолженная Путиным-Медведевым, поэтому обречена. Такие системы по определению не существуют долго. Значит, развязка – не за горами…



