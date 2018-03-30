Итоги съезда СДПК. В Кыргызстане теперь два центра влияния, - 24.kg

08:54 01.04.2018 После съезда СДПК в стране появились два центра влияния. Конкуренция между двумя командами была неизбежной - законы политики это диктовали. Об этом ИА "24.kg" заявил гражданский активист Тимур Шайхутдинов, комментируя выступление экс-президента перед журналистами после съезда СДПК.



По его словам, съезд СДПК и заявления Алмазбека Атамбаева - процессы, которые приведут к дистанцированию действующего президента от партии, которая его выдвинула, после чего его окружение приступит к формированию другой политической силы.



"Не вижу здесь какой-то трагедии. Это было предсказуемо. В ближайшее время мы увидим консолидацию всего политического истеблишмента вокруг обеих фигур. Возможны даже неожиданные союзы. Благоприятный прогноз состоит в том, что обе команды будут вынуждены искать способы стать привлекательными для общества", - полагает Тимур Шайхутдинов.



По его мнению, может, это начало конкуренции идей и программ.



Например, от Сооронбая Жээнбекова ожидают активных шагов для реализации судебной реформы и борьбы с коррупцией.



Тимур Шайхутдинов надеется, что у ключевых лиц хватит мудрости и политической зрелости не усугублять конфронтацию.



31 марта 2018, Мария ОРЛОВА Источник - 24.kg

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