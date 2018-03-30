Сирийская армия завершает зачистку от джихадистов Гуты

08:38 01.04.2018 Сирийские военные объявили об освобождении почти всей Восточной Гуты



Сирийское военное командование заявило, что правительственными войсками были освобождены почти все города и деревни в Восточной Гуте. Армия продвигается в последнем оплоте боевиков в Думе, передает Reuters. Ранее сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста - два из трех крупнейших оплотов террористов под Дамаском.



Между тем, Центр по примирению враждующих сторон сообщает, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты был организован выход более 150 тыс. человек.



Напомним, в начале марта сирийская армия перешла в наступление в Восточной Гуте вопреки резолюции 2401 СБ ООН о прекращении огня в Сирии. Источник - kommersant.ru

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