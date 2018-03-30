Спотыкаясь на пороге. Почему соотечественникам нельзя нормально переселиться в Россию, - Е.Иващенко

18:59 31.03.2018 Председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия Графова и директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский на заседании экспертной группы по вопросам миграции. Фото предоставлено ФПО



Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, все больше превращается в "программу противодействия переселенцам". Так, во всяком случае, считают эксперты по миграции, которые обсуждали ход реализации этой программы.



Тысячи бывших соотечественников пытаются переселиться в Россию или получить ее гражданство. "Форум переселенческих организаций" попросил людей написать, что думают. Писали все: и те, кто худо-бедно утроился, и те, кто еще в процессе борьбы за свои права.



Вот лишь несколько комментариев.



"…Сам прошел через этот ад, называемый возвращением на историческую родину…"



"…Одни слова, много говорильни! А на деле – ад! Нервы сплошные. Справка о справке… Одна справка заканчивается, другая начинается, и так по кругу уже больше года…"



"Польское гражданство оказалось получить легче, чем вернуться на историческую родину. Обидно…"



"…Позор за такой прием. Вспоминаю с ужасом. А мы ничего не просили. Мы все сами, за свои деньги…"



"…Чтобы попасть просто на сдачу документов на РВП (разрешение на временное проживание. - Прим. "Ферганы"), нужно отстоять в очереди 2 месяца… Замкнутый круг. Все это время боялась, что рожать придется на улице, т.к. не было полиса. Издевательство полнейшее!"



"…За 2000 рублей штамп и 10000 рублей (с человека) – на гражданство, чтобы продвинуть очередь!!! А по-вашему, ждать этот штамп по 1,5 – 2 месяца – это нормально, по закону?! Очередь на гражданство длиною в жизнь…"



Все эти высказывания – лишь капля в море. В море обиженных и рассерженных людей, которые искренне рвались вернуться на родину и вдруг поняли, что они здесь не нужны.



Самый безболезненный вариант



Конечно, проблему переселения соотечественников уже обсуждали – и не раз. Нельзя сказать, чтобы от обсуждения проблемы исчезали совсем. Однако обсуждать их необходимо, потому что только так есть надежда их решить. Именно для этого в Москве прошло заседание экспертной группы по вопросам миграции. Мероприятие было инициировано "Форумом переселенческих организаций" (ФПО) в рамках проекта "Собирание народа".



Председатель исполкома ФПО Лидия Графова начала с того, что в России "давно пора провести миграционную амнистию, потому что не полицейское дело заниматься тонкими житейскими делами людей, которые начинают в России жизнь с нуля".



– Получение гражданства стало такой громоздкой работой, что программа содействия переселению соотечественников превратилась в программу противодействия, – отметила Графова.



"Форум переселенческих организаций" обратился к тем, кто приехал в Россию по госпрограмме "Соотечественники", и попросил ответить на шесть вопросов. Отвечать можно и нужно: Госпрограмма будет обсуждаться в понедельник в Госдуме России

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, в свою очередь, напомнил собравшимся, что слово "миграция" даже не было упомянуто в последнем послании президента Федеральному собранию. И это при том, что актуальность этого явления для современной России переоценить трудно.



– Это вопрос повестки дня, и никуда Россия от него не уйдет, – сказал Вишневский. – У нас население сейчас убывает, а без притока мигрантов будет сокращаться и дальше. Конечно, в этом случае миграция соотечественников – самый безболезненный и естественный для нас вариант. Хотя, разумеется, и не панацея. Во-первых, потому что соотечественников мало, во-вторых, некоторые находятся в таком возрасте, когда переселение не всегда возможно. Поэтому наша задача принять тех, кто хотя бы мобилен. Это первостепенная задача, которая должна решаться на политическом уровне. Совершенно непонятно, почему этот вопрос пробуксовывает сейчас, когда у соотечественников должны быть абсолютные преференции. Это противоречит всякой логике, но люди, приезжая сюда, сталкиваются с тем, что их никто не ждет.



Хотел, но не успел



В рамках мероприятия выступила Зульфия Эсакаева – замначальника отдела организации работы с соотечественниками Управления по организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Главного управления по вопросам миграции МВД России. Надо сказать, что ее выступление выглядело достаточно оптимистично.



Эсакаева сообщила, что за 10 лет действия программы переселения в Россию въехало более 700 тысяч соотечественников – таковы данные на конец 2017 года. Согласно прогнозам, до конца 2019 года в РФ переселится 900 тысяч человек. Причем основной поток сейчас идет не с Украины, как это было в 2014-2015 годах, а из Казахстана, откуда в основном переселяются представители славянских народностей. Казахстанские переселенцы составляют примерно 30% от всего количества переселяющихся в последние годы.



Эсакаева также отметила, что 24% переселившихся в 2017 году – это несовершеннолетние дети и более 70% – трудоспособное население.



– Если раньше соотечественников принимали всего 12 регионов, то сегодня насчитывается уже 63 субъекта федерации, участвующих в программе, – сообщила Эсакаева. – А к концу года ожидается, что в программе примут участие 70 регионов. Выплаты на переселенцев остались на прежнем уровне. В приоритетных регионах – это 240 тысяч рублей на участника программы и по 120 тысяч на каждого из членов семьи. В 53 регионах, не относящихся к приоритетным, выплаты ниже – 20 тысяч на участника и по 10 тысяч на члена семьи. Оформление выплат должно проводиться по заявлению. Однако около трети переселенцев не подают заявления на получения выплат. Причины тут могут быть разные, в том числе и бюрократические.



Последнее новшество в сфере переселения – это недавно вышедший указ президента. Согласно этому указу, люди, которые отказались от программы или по каким-либо причинам не смогли реализовать свои права, могут подавать на участие в программе повторно.



– С 2013 года свидетельство участника программы выдается на три года. Переселенческий процесс сложный, участникам его приходится завершать все дела в стране исхода, а это может занять много времени, – сказала Эсакаева. – Есть разные причины, по которым люди не всегда успевают завершить процесс переселения. Например, человек не смог найти работу в новом регионе или ему по здоровью не подходит здешний климат. Именно для таких случаев и нужен этот указ: он позволит подавать на участие в программе повторно. Отдельная история – распад семьи. Справедливо будет, чтобы даже в этом случае все ее члены могли реализовать свое право на получение российского гражданства. Этот вопрос сейчас прорабатывается.



Возможность повторно поучаствовать в программе переселения вызвала одобрение экспертов. Однако, по их мнению, еще лучше было бы продление свидетельства участника программы.



Родители – граждане, а ребенок – нет



Председатель Совета Калужского регионального движения "За права человека" Татьяна Котляр отметила, что людям создают препятствия не только бюрократические процедуры, но и чиновники, которые настроены враждебно по отношению к переселенцам.



– Правило пребывания на территории России (не более 90 дней в течение полугода) относится не только к трудовым мигрантам, но и к тем, кто приехал по программе переселения соотечественников, – говорит Котляр. – Люди должны успеть подать документы на гражданство в течение трех месяцев. Однако они не всегда успевают это сделать по самым разным причинам: тут и заболевания, и нехватка денег, и расхождения в документах. Хуже всего, что участие в Госпрограмме не является основанием для продления регистрации на территории России. Трудовые мигранты могут продлить регистрацию, если у них есть патент, а переселенцы не могут. И уже есть случаи выдворения людей, которые нарушили эту норму.



Есть еще одна, крайне неприятная проблема. Так же, как и трудовые мигранты, переселенцы могут быть выдворены из России всего за два административных нарушения. Котляр рассказала историю о том, как семейство из Молдавии – участники программы переселения – передвигалось по области на машине и получило два штрафа за то, что у детей не было детских кресел. После этого им оформили запрет на въезд в Россию и предупреждение, что их лишат свидетельств участников программы.



– Еще одна проблема состоит в бюрократических сложностях постановки на учет, – говорит эксперт. – Отдел по соотечественникам может зарегистрировать человека только после того, как он встал на миграционный учет. Но по-хорошему все должно быть наоборот. Например, пришел человек в отдел по соотечественникам – там ему сразу дали адреса, где можно снять жилье и зарегистрироваться. Это был бы нормальный, разумный порядок. Даже в советские времена, приезжая на курорт, люди видели списки с адресами, где можно снять жилье. Почему у соотечественников, которых сюда пригласило государство, нет возможности нормально зарегистрироваться? Почему им ясно дают понять, что они сами должны искать, где им зарегистрироваться, или, еще того не лучше, попросту покупать регистрацию? Это совершенно неправильно: людям надо оказывать всю помощь, о которой говорит программа переселения.



Котляр обратила внимание и на то, что обязательная регистрация создает множество трудностей. Людям отказывают в гражданстве якобы потому, что они дают заведомо ложные сведения – то есть не живут по указанному адресу. Эксперта интересовал вопрос, как можно отказывать в гражданстве человеку, которого пригласили в Россию, дали ему свидетельство участника Госпрограммы, и он уже отказался от предыдущего гражданства, чтобы стать россиянином? Куда ему деваться в таком случае?



Отдельно Татьяна Котляр говорила о детях переселенцев. Все участники обсуждения, не сговариваясь, посчитали, что в первую очередь именно детей можно называть новыми россиянами.



– Да, дети должны стать нашими соотечественниками, – сказала эксперт. – И это очень важно. Однако все ли знают, как сложно в реальности получить гражданство детям, даже когда оба родителя его уже получили? Когда родители пытаются вписать в заявление на гражданство детей, не имеющих разрешения на временное проживание, работники миграционных служб запрещают им это делать. Предлог при этом может быть любой. А ведь по закону родители, у которых есть несовершеннолетние дети, имеют полное право вписать их в заявление. Но им говорят: "сначала вы сами получите гражданство, а уж потом сделаете детям".



Котляр рассказала историю одной участницы Программы – гражданки Таджикистана. Она родила ребенка в России, однако его не разрешили вписать в документы на получение гражданства. И это несмотря на то, что ребенок, у которого один из родителей является гражданином России и проживает на ее территории, имеет все права на гражданство.



– Вопрос тут не только в неграмотности сотрудников миграционных служб, но и в злом умысле, – считает эксперт. – На любой стадии оформления документов создаются препятствия для получения гражданства даже ребенком, который родился на территории России. Законы толкуют этот вопрос однозначно – в отличие от чиновников. Видимо, для непонятливых нужно дать отдельное указание: пусть миграционные работники не препятствуют оформлению гражданства детей, родители которых получают или уже получили российское гражданство.



Президенту никто не указ



На встрече было отмечено, что с проблемами сталкиваются не только переселенцы, но и те, кто хочет получить российское гражданство как носители русского языка. Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что главная "фишка программы" – это упрощенное получение гражданства. Именно из-за этого через программу проходят люди, которые не планируют жить в России: они получают гражданство и уезжают.



– Люди используют эту программу, потому что другой возможности легализоваться у них нет, – сообщила Докучаева. – В 2012 году Владимир Путин заявил, что надо дать возможность получать гражданство носителям русского языка. В 2014 году его заявление было оформлено в закон о носителях русского языка. Однако те, кто писал этот закон, сделали так, что процедура получения гражданства по нему оказалась самой сложной: посредником между соотечественником и гражданством поставили иностранное государство – Украину, Узбекистан и т.д. Дело в том, что у носителя есть право сразу, без получения РВП, обзавестись видом на жительство. Но это возможно только после того, как он откажется от предыдущего гражданства и получит справку, что документы об отказе приняты к рассмотрению. Однако, как выяснилось, не всякое государство может их предоставить.



Докучаева в подробностях описала ситуацию подобного рода.



– Как известно, мы хотим заселять Дальний Восток. Туда поехал человек – скажем, из Узбекистана – и прошел там комиссию по русскому языку. После этого ему надо ехать в Москву, в посольство Узбекистана, и там отказываться от гражданства. Если этот человек сдал экзамен по русскому языку на Дальнем Востоке, то и подавать на вид на жительство он может только там. Но сначала ему надо в Москве дождаться, пока посольство Узбекистана выдаст справку об отказе от гражданства (о сложностях, с которыми сталкивается гражданин Узбекистана при отказе от гражданства, "Фергана" подробно писала.). Так вот, люди ждут этого по несколько лет, хотя по узбекским законам вопросы гражданства должны решаться в течение года. В посольстве прямо заявляют, что вопрос о выходе из гражданства решает президент, а они ему указывать не могут. В посольстве даже дают справку, что заявление принято, но рассматривается. Однако миграционные органы эту справку не принимают. Они требуют справку, в которой будет написано: "документы сдал, решение не принято НЕ по вине подателя данной справки". И представьте себе, несколько подобных справок даже было получено – люди платили за них немалые деньги, потому что иначе никак. Но вообще это дикая ситуация: вместо того, чтобы упростить получение гражданства, его усложняют почти до абсурда.



Валентин Тимаков – генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). Его агентство принимает около 200 тысяч звонков ежегодно. Тимаков рассказал, что люди жалуются на работу государственных органов и на невозможность своевременно получать выплаты. Еще одна большая проблема – это отсутствие мест, где только что приехавшие в Россию люди могут сделать регистрацию и остановиться на первое время.



– 90% участников программы, приехав в Россию, не знают, что им делать дальше, – говорит Тимаков. – Именно поэтому нужна единая информационная служба, которая будет координировать действия переселенцев.



Начальник отдела демографического развития АРЧК Иван Ефимов предложил создать для соотечественников информационную цифровую платформу.



– Работу с людьми надо перевести в интернет, где будет возможна онлайн-подача документов. Тут же будет размещена информация о процессе переселения, регионах, рабочих местах, а также созданы личные кабинеты для потенциальных переселенцев. Во внутренних документах МВД указано, что человек должен приходить в отделы по работе с переселенцами дважды – подать документы на переселение и забрать свидетельство. В реальности же люди ходят туда десятки раз. Цифровая платформа должна убрать бюрократию и очереди. Компьютерная программа будет фиксировать, когда именно были поданы документы, как долго и кто их рассматривал, и какое решение по ним принято. Эта программа также поможет отсечь недобросовестных людей, то есть тех, кто участвует в переселении из-за денег, или, например, получает гражданство России, оформляет пенсии, а потом возвращается в страны СНГ. Программа уже готова, ее рабочее название "Переселение на Дальний Восток", осталось только запустить, – сообщил Ефимов.



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Поводя итоги, можно сказать следующее. Конечно, упрощение реализации Госпрограммы за счет современных технологий, перевод процедуры оформления документов в онлайн, облегчение получения гражданства переселенцами и их детьми, возможность сделать регистрацию в России легальным способом – все это важные экспертные рекомендации. Вопрос, однако, в том, прислушаются ли к этим рекомендациям чиновники? Именно они сейчас решают судьбы сотен тысяч соотечественников. От чиновников требуется только одно – максимально упростить процесс переселения и получения гражданства для тех, кто хочет жить в России. Однако на практике требования по приему в Госпрограмму с каждым годом только ужесточаются, а количество необоснованных отказов растет.



И еще одна важная вещь – Государственная программа переселения не должна носить исключительно экономический характер. Неправильно думать, что в нее надо принимать только молодых соотечественников, или только имеющих нужную профессию и трудовой стаж. В первую очередь это – гуманитарная программа для тех, кто хочет вернуться на свою историческую родину.



2 апреля, в понедельник, в Госдуме России пройдут парламентские слушания на тему "О миграционной политике Российской Федерации на пространстве Содружества Независимых Государств". Среди вопросов, предложенных к обсуждению, будет и проблема соотечественников.



Екатерина Иващенко

30.03.2018 Источник - fergananews.com

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