Высокие отношения. Экс-президент А.Атамбаев опроверг слухи о потасовке с президентом С.Жээнбековым

18:43 31.03.2018 Экс-президент Алмазбек Атамбаев удивился, что сейчас ходят слухи о том, что у него была потасовка с президентом Сооронбаем Жээнбековым.



На пресс-конференции 31 марта журналисты сказали о том, что активист Эдиль Байсалов написал, что на последней встрече с президентом С.Жээнбековым А.Атамбаев подрался [жакалашуу].



"Эдичка Байсалов привык обманывать. Мне противно читать то, что он пишет. Такое даже на базаре не говорят. Какие бы отношения у нас [с Сооронбаем Жээнбековым] не были, мы друзья, он - глава государства, его надо уважать. Я буду говорить то, что считаю нужным. Но я не дерусь с человеком. Я удивлен что, есть такие слухи", - сказал экс-президент.



Также он рассказал, что он планирует делать 7 апреля. "Я планировал прочитать молитву по погибшим. Сейчас строю большую мечеть и хочу пригласить туда родственников жертв. Кроме того, 8 апреля я уезжаю в Китай", - сказал президент и отметил, что стране нужно спокойствие.



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Атамбаев vs Жээнбеков. Очевидные разногласия после откровений лидера СДПК



Разногласие между бывшим и нынешним президентами, о чем так много говорили в последнее время, скорее всего, есть.



Это стало очевидным сегодня. На пресс-конференции, которую дал Алмазбек Атамбаев, он говорил много и о своей работе, и о работе своего преемника.



Алмазбек Атамбаев сегодня впервые встретился с журналистами после четырехмесячного перерыва.



ИА "24.kg" представляет шесть высказываний Алмазбека Атамбаева, подтверждающих наметившуюся конфронтацию между двумя соратниками.



Кто посмел подсунуть?



Аппарат президента хотел вместо утвержденной стратегии протащить другой вариант, в котором исключили переход к парламентской республике. Ему (Сооронбаю Жээнбекову) подсунули не ту речь на Совбезе. Я ему об этом сказал. Самые громкие коррупционные дела начаты Атамбаевым. Специально все поворачивается в другую сторону. Президенту нужно внимательнее смотреть документы.



Напомним, 8 февраля в госрезиденции "Ала-Арча" прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. Сооронбай Жээнбеков резко критиковал работу правоохранительных, судебных органов в борьбе с коррупцией.



Головастых нет



Некоторые думают, что Атамбаев вмешивается в кадровые перестановки. Я ему (Сооронбаю Жээнбекову) сразу сказал, что я в кадры не вмешиваюсь и вмешиваться не буду...



Я сейчас говорю ему: "Посмотри, кого ты набрал в Совбез?" Я взял Темира Джумакадырова, он набрал головастых людей. Они ушли все сейчас. А теперь там просто проверяют, как силовики носят форму.



Своих в обиду не дам



Единственный министр, который решился на реформы, это Улан Исраилов (глава МВД).



Улан Исраилов говорит, что его теперь за это сожрут.



Я молчал, Сапар молчал



Я долго молчал и просил Сапара Исакова тоже молчать. Но подготовку к зиме 2017/2018 завершил кабмин Сооронбая Жээнбекова. Также во время премьерства Сооронбая Жээнбекова в 2016 году проводился тендер на реконструкцию ТЭЦ Бишкека и выделили деньги. Пусть расследует и сажает виновных. Я давал приказы не только о реконструкции ТЭЦ, но и других объектов.



Про друзей-коррупционеров



Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя в друзьях не должно быть никого типа Раима-миллиона.



Я начал реформу в судебной системе. Принято семь кодексов, которые должны были вступить в силу с 1 января 2018 года. Но по просьбе тогда еще премьер-министра Сооронбая Жээнбекова она была отложена на год. Об этом надо говорить открыто.



Не надо вводить в заблуждение людей.



Семью держи подальше. От власти

Семью не должны боготворить. Мы не должны допустить возвращения семейно-клановой власти. Мы знаем, чем заканчивается этот путь. Я предупредил Сооронбая Жээнбекова: не повторять ошибки Акаева и Бакиева. Надеюсь, что мой друг примет правильное решение.



Асылбек Жээнбеков - хороший парень. Я ощущал его поддержку, когда он был спикером ЖК.



Но мы с Сооронбаем еще во время выборов разговаривали, что если он придет к власти, его брат должен сложить полномочия. Нехорошо, когда один брат президент, а другой - депутат парламента.



Жазгуль МАСАЛИЕВА



Ссылка: https://24.kg/vlast/80170/ Источник - kg.akipress.org

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