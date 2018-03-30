|Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
14:07 31.03.2018
Алмазбек Атамбаев избран лидером партии СДПК
Экс-президент Алмазбек Атамбаев избран лидером партии СДПК. Об этом сообщила Евгения Бердникова по итогам съезда партии.
По ее словам, в повестке дня было 2 вопроса: отчет об итогах деятельности партии и избрание лидера.
Среди делегатов Салайдин Авазов, Фарид Ниязов, Кушбак Тезекбаев, Музаффар Исаков, Осмонбек Артыкбаев, Дастан Бекешев, Иса Омуркулов, Азамат Арапбаев, Албек Ибраимов, Икрамжан Илмиянов.