 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 31.03.2018
14:07  Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
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11:06  Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир
10:07  Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:01  Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
09:57  Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке
09:16  КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"
09:08  Киргизии не нужна двухголовая власть, - "Ачык саясат"
01:25  Россия и ее союзники в кавычках и без, - С.Стремидловский
01:22  Пошел в народ со стулом. Мирзиеев принимает ходоков на улице в Джизаке (фото)
00:43  The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?
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00:32  Из-за российских С-400. Турции угрожают союзники, а не враги, - Мехмет Аджет
00:19  Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
Пятница, 30.03.2018
22:29  Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:24  Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова
21:12  Кристаллизация ненависти. Сон разума рождает дело Скрипаля, - Е.Пустовойтова
20:41  Козла в огород. Разработку налоговой реформы Узбекистана Мирзиеев доверил бывшему груз-министру-саакашисту Гилаури
20:28  В МВД Узбекистана назначили главного борца с терроризмом. Им стал подполковник Кадиров
14:10  Транзит по "Шелковому пути" растет на китайских субсидиях
14:08  Люди - вы звери! В 2017 году в Кыргызстане "законно" отстрелили 79 баранов Марко Поло
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14:03  Шестеро смелых. Братья Бакиевы (экс-хозяева Киргизии) вышли из подполья
14:01  "Демократия" трусов и жлобов. В США с 1/04 вырубают вещание Russia Today
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12:19  КырКультурка. Археологов нет, специалистов музейных нет… - Дело №
12:16  По-пастбищу. Власти кырОша опровергли инфу о передаче Узбекистану джайлоо Сарыташ
12:12  Из-под таза... Во всех госорганах Киргизии введена должность "заместителя по реализации Проекта "Таза Коом"
10:58  Новые методы ведения войны. Часть II, - А.Хутин
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09:25  Кто открыл Шульбинскую плотину? КазЧиновники не могут разобраться в рукотворном потопе
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09:20  Великая Тартария: что это за мистическая страна
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Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
14:07 31.03.2018

Алмазбек Атамбаев избран лидером партии СДПК
Экс-президент Алмазбек Атамбаев избран лидером партии СДПК. Об этом сообщила Евгения Бердникова по итогам съезда партии.

По ее словам, в повестке дня было 2 вопроса: отчет об итогах деятельности партии и избрание лидера.

Среди делегатов Салайдин Авазов, Фарид Ниязов, Кушбак Тезекбаев, Музаффар Исаков, Осмонбек Артыкбаев, Дастан Бекешев, Иса Омуркулов, Азамат Арапбаев, Албек Ибраимов, Икрамжан Илмиянов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522494420
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