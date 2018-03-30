США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что? - "СП"

11:09 31.03.2018 США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что?



Дипломатическая война между Москвой и Вашингтоном переходит в экономическую



Андрей Полунин



Материал комментируют:



Геворг Мирзаян

Николай Топорнин



США считают "необоснованным" решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов из России и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге - ответ на решение США, которые в свою очередь выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.



По словам Науэрт, Госдепартамент не видит оправдания действиям Кремля, тогда как действия Белого дома объясняет "исключительно нападением России на Соединенное Королевство, нападением на британского гражданина и его дочь".



Вашингтон оставляет за собой "право на дальнейшие ответные действия в отношении России", которая "продолжает изолировать себя после наглой химической атаки", подчеркнула Науэрт, добавив, что России не пристало вести себя как жертве.



Напомним: вечером в четверг, 29 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Москва ответит всем странам, проявившим солидарность с Лондоном по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и высылающим в общей сложности более 150 российских дипломатов. "Меры будут зеркальными, но не только", - уточнил Лавров.



Кроме того, как следует из сообщения на сайте МИД РФ, от посла Джона Хантсмана "были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских госактивов в США". "Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", - отмечается в документе.



По мнению экспертов, дипломатическая война отразится на обычных гражданах РФ незначительно. В частности, удлинится срок ожидания собеседования в консульствах США. До закрытия генконсульства в Питере он, к слову, составлял 250 дней. Как следует из статистики, опубликованной на сайте Госдепартамента США, в 2017 году в генконсульстве в Петербурге было выдано 31 588 неиммиграционных виз, в Москве - 137 273, в Екатеринбурге -15 649, во Владивостоке - 8022.



Впрочем, как следует из заявлений Госдепа, обмен ударами вскоре будет продолжен.



Лавров в четверг рассказал, что Россия созывает 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), "чтобы добиться нормального разговора, установить истину". "Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее - это затеянная грубейшая провокация", - подчеркнул Лавров.



Всего, заметим, солидарность с Лондоном по "делу Скрипаля" проявили 34 государства, в том числе США, Украина, Канада, Албания, Норвегия, Молдавия, Австралия, Македония, Черногория и даже Грузия, которая не поддерживает дипотношения с РФ.



Как будет развиваться противостояние, как далеко готовы зайти в нем Москва и Вашингтон?



- Взаимные высылки дипломатов на общую атмосферу отношений РФ-США особо не влияют, - считает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - У США в России, и у нас в Америке - огромные посольства, в которых работало по 400−500 сотрудников. Это очень много, с учетом, что отношения между нашими странами практически скатились к нулю. Поэтому, на мой взгляд, даже если сократить посольства еще на 100 человек - ничего страшного не случится.



Другое дело, за этим стоит серьезное ухудшение фона взаимоотношений. Мы с американцами перешли - сегодня это очевидно - к холодной войне 2.0, в которой используются современные формы противодействия. И главное, что сближает ситуацию с холодной войной 1.0 - возможность экономического давления, к которому, по всей видимости, готовится прибегнуть Америка.



"СП": - Какие удары могут нанести по нам Штаты?



- Речь идет об экономической изоляции РФ, прежде всего, от западного сообщества. И на этом направлении американцы могут задействовать различные инструменты.



Как мы знаем, уже составлен "Кремлевский доклад", в закрытую часть которого, по экспертным оценкам, внесено свыше 1000 человек. Надо думать, в этот список вошли представители нашей политической элиты, в том числе региональной. Плюс бизнес-элита - наиболее значимые фигуры, с точки зрения воздействия на экономику России.



Замечу, практически любой крупный российский бизнес ориентирован на западные рынки. Неслучайно наши компании, проводя IPO, - первую публичную продажу акций - выбирают для этого биржу в Лондоне или Франкфурте-на-Майне. Про биржу Нью-Йорка я вообще не говорю - это Мекка всех бизнесменов мира.



США могут для начала ввести биржевые ограничения для ценных бумаг российских компаний. Либо вообще прибегнуть к жесткому варианту, и отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. В декабрьском интервью Financial Times экс-глава Минэкономразвития, банкир Герман Греф предупредил, что в этом случае холодная война 1.0 по сравнению с кризисом, в который попадут российско-американские политические отношения, "покажется детской забавой".



Если Россию отключат от SWIFT, между нами и Западом будет повешен "финансовый занавес", а российский банковский сегмент окажется отброшенным в развитии лет на сорок назад.



Есть еще неприятный момент. Российская экономика, несмотря на бодрые реляции наших властей, до сих пор сильно зависит от западных инвестиций. Причем, мы нуждаемся не только в деньгах, но и в инновационных технологиях. США могут дополнительно ограничить нам доступ к этим технологиям.



Наконец, Штаты могут торпедировать "Северный поток-2".



"СП": - Но Германия выдала все разрешения, необходимые для прокладки газопровода по ее территории и исключительной экономической зоне. При чем здесь Штаты?



- Требуются разрешения еще от Финляндии, Швеции и Дании, чтобы начать строительство, старт которого запланирован на середину года. Плюс, как мы знаем, имеется письмо восьми восточноевропейских стран Еврокомиссии, в котором они возражают против строительства "Северного потока-2", поскольку газопровод якобы угрожает их энергетической безопасности.



Замечу, что даже построенный "Северный поток-2" можно перекрыть - вентиль-то находится в

Германии. Я не исключаю, что под давлением Вашингтона немцы, в конце концов, могут пойти на ограничение поставок "голубого топлива", и в ущерб себе частично заменить его американским СПГ.



Все это может привести к дополнительному снижению темпов роста экономики РФ.



"СП": - Чего добивается в этом противостоянии Вашингтон?



- США не скрывают, что их не устраивает нынешняя российская власть. Поэтому охлаждение в российско-американских отношениях - это очень надолго, и новые сюжеты по типу "дела Скрипаля", возможно, не заставят себя ждать.



- Россия и США идут по пути демонстративного охлаждения отношений, и ведущими в этой партии выступают американцы, - отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. - Москва всячески показывает, что раскручивать спираль эскалации не намерена. Но американцы все равно идут на это - причем по целому ряду причин, начиная от внутриполитической ситуации в США, и заканчивая стандартной переговорной тактикой президента Дональда Трампа.



Трамп, напомню, предпочитает максимально надавить на оппонента, скрутить его, и только потом начинать о чем-то договариваться. А у Москвы есть, о чем договариваться с Вашингтоном - и по Сирии, и по Украине. Плюс, сейчас намечается саммит Южной Кореи и КНДР, и Хезер Науэрт уже заявила, что он приближает возможную встречу Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. На корейском направлении торг с Россией тоже возможен.



В этой ситуации в лучшем случае может произойти стабилизация российско-американских отношений. Если США прекратят эскалацию, мы заморозим наши отношения до лучших времен. Однако, учитывая дипломатическую активность американской стороны, шансы на такой сценарий невелики.



"СП": - Может ли дойти дело до заморозки наших госактивов в США?



- Джон Хантсман, скорее, пугает нас такой перспективой. Заморозка активов РФ - это жесткий шаг, который может повлечь за собой серьезные ассиметричные действия Москвы. Думаю, для нынешних российско-американских отношений - это слишком радикальный и опасный сценарий. Причем опасный, прежде всего, для американских интересов - у нас есть, чем Вашингтону ассиметрично ответить.



"СП": - Вы говорите, оказывая давление на Москву, Трамп готовит площадку для переговоров. Когда эти переговоры могут начаться?



- Думаю, не раньше конца осени. Дело в том, что прежде чем сесть за стол переговоров с американцами, нам нужно дождаться итогов промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь 2018 года.



Ключевой момент здесь - мы не считаем, что Трамп является надежным переговорным партнером, поскольку не уверены, что президент США готов выполнять взятые на себя обязательства. Не потому, что он врет, а потому что внутриполитическая ситуация в США не позволит ему выполнить достигнутые соглашения.



Если в новом составе Палаты представителей позиции Трампа укрепятся, возможно, президент США будет более свободен в диалоге с Москвой.

30.3.18 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522483740

Новости Казахстана

