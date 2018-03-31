Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир

11:06 31.03.2018 На фоне противостояния с Америкой наши страны объединят усилия



Сергей Аксенов



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Андрей Островский



Утром 30 марта Китай произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" с двумя навигационными спутниками Beidou-3. Им суждено стать частью навигационной спутниковой системы, создаваемой КНР. К концу 2018 года число таких спутников планируется довести до 18, а к 2020 году - до 30. Тогда китайская навигационная система Beidou из региональной станет глобальной.



Пока в мире существуют лишь две реально действующие глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) - российская ГЛОНАСС и американская GPS. С появлением третьего игрока такого же масштаба рынок гражданских навигационных услуг может претерпеть существенные изменения. По этой причине предложение Пекина к Москве об интеграции двух систем выглядит интригующе.



Речь идет о создании единой системы мониторинга ГНСС. Предполагается в реальном времени обмениваться корректирующими поправками, данными о качестве сигнала и о состоянии навигационных спутников. Ожидается, что это предложение обсудят в мае текущего года на конференции в Харбине.



Ареалом будущего сотрудничества двух ГНСС пока предполагается территория стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, сейчас в нее, помимо РФ и КНР, входят крупные азиатские страны с большим потенциалом: Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.



Ранее в "Белой книге" Китая по космическим исследованиям сообщалось, что КНР намерена с 2018 года начать предоставлять основные навигационные услуги странам, расположенным вдоль Нового шелкового пути. Страны ШОС как раз среди них. Это значит, что Россия станет необходима Китаю для реализации его, пожалуй, самого амбициозного проекта.



С китайской стороны вопрос курирует Государственная комиссия по навигационной спутниковой системе, с российской - "Роскосмос". Сейчас проект российско-китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в использовании ГНСС в гражданских целях проходит в обеих странах процедуры согласования.



О преимуществах, которые получит Россия и Китай от объединения ГНСС "СП" рассказал директор службы технического регулирования НП "ГЛОНАСС" Роман Малкин.



- Объединение российской и китайской ГНСС даст пользователям повышенное качество услуг. Так как речь идет об объединении в основном в части мониторинга, это повысит их стабильность. А главное, это даст независимость от американской GPS. Это даже надо ставить на первое место. Комплексная система ГЛОНАСС/Beidou будет антиподом системы GPS/Galileo. Galileo - это европейская система.



"СП": - Я правильно понимаю, что если сейчас обе системы - ГЛОНАСС и GPS используются нашими пользователями для повышения точности позиционирования, то теперь вместо GPS будет Beidou?



- Нет, не правильно. Наличие второй системы не увеличивает точность, а повышает качество услуги. То есть, если нельзя поймать сигнал от GPS, то можно поймать от ГЛОНАСС. Потому что сейчас в чипсетах в приоритете стоит именно GPS.



Существует российско-китайский проект, который мы ведем, - это создание навигационных приемников ГЛОНАСС/Beidou. Вот там в приоритете будет ГЛОНАСС. GPS там тоже будет, но не первой. Тем самым мы позволим получать клиентам гарантированное качество независимо от американской навигационной спутниковой группировки.



"СП": - А какие ожидания по точности позиционирования?



- Точность в большей степени зависит от работы, которая ведется сейчас "Роскосмосом" в части замены спутников на новые.



"СП": - О каком охвате пользователей идет речь в случае интеграции двух ГНСС?



- Это значимый фактор. Особенно для наших азиатских партнеров, которые будут получать гарантированные услуги позиционирования независимо от GPS. Для них Россия - новый надежный партнер. А вся Азия сопоставима с Америкой и Европой.



"СП": - Китай же сам собирался к 2020 году довести Beidou до глобального масштаба. Зачем ему тогда Россия?



- Там сроки постоянно сдвигаются. Но это и не важно, когда именно Beidou станет глобальной, потому что это все равно будет одна система. Опираться же лучше на две системы. А на три системы лучше, чем на две. Особенно хорошо, когда эти системы дружественные.



"СП": - То есть речь не идет ни о каком организационном слиянии ГЛОНАСС и Beidou? Каждая страна остается владельцем своей системы и лишь делится данными с партнером?



- Конечно, ведь ГЛОНАСС - это система двойного назначения - гражданского и военного. В гражданском сегменте будут вестись работы по совместному улучшению качества, улучшению мониторинга спутников и т. п. Но при этом ГЛОНАСС останется активом Российской Федерации, а Beidou активом КНР.



По словам заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, предстоящая интеграция двух ГНСС даже запоздала.



- Китайцы обращались к России с предложением об объединении усилий в части развития систем позиционирования еще много лет назад. Но мы почему-то решили использовать американскую систему. Из-за этого у нас все используют GPS. Но теперь сама жизнь толкает нас к объединению с китайской Beidou (переводится как "Северная медведица"). В условиях нынешней конфронтации России и Китая с Америкой и Евросоюзом более активное сотрудничество выглядит логично.



В свою очередь политолог Леонид Крутаков видит в процессе объединения ГЛОНАСС и Beidou отражение глобального процесса распада мира на два противостоящих лагеря, имеющих каждый свою технологическую базу.



- Мир разделился. Еще в 2016 году на экономическом форуме в Петербурге Путин и Назарбаев заявили о создании новой Евразии, о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем. То, что экономика будущего - это экономика платформ, в том числе цифровых и коммуникационных, это тоже очевидно. Недаром Россия, Китай и Индия закрыли персональные данные. А это сегодня один из важнейших активов. Поэтому нас ждет мир разделенный не только политически, но и коммуникационно, информационно.



С точки зрения промышленных платформ и стандартов будут формироваться два полюса - большой Запад и большой Восток. Англосаксонский мир против России, Индии и Китая. Мы возвращаемся в период биполярья, который показал, что это самая устойчивая конфигурация для мира. Ведь такого длительного срока без масштабных войн до этого не было. Теперь этот биполярный формат будет закреплен не только политически, но и на уровне технологий и стандартов.



Таким будет новый мир. С одной стороны, это будет новое противостояние. С другой, - создание новых зон доверия. Потому что единая экономика может быть только при доверии союзников и партнеров.

31.3.18 Источник - svpressa.ru

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