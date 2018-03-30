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Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:07 31.03.2018

От Тиранской платформы к "Великой Албании"

Македония погружена в новый политический кризис. На последних выборах в декабре 2016 г. албанские партии получили 20 из 120 мест в македонском парламенте, и албанцы стали козырной картой во внутриполитическом раскладе (ВМРО-ДПМНЕ Николы Груевского получила 51 место, а Социал-демократический союз Македонии Зорана Заева – 49). После создания коалиции социал-демократов и албанцев и назначения Заева, который известен как ставленник Сороса, на пост премьер-министра, процесс "перестройки" Македонии ускорился. Хотя правильнее назвать это ее уничтожением.

Сделка Заев – Ципрас заключена

Уничтожение Македонии ведется по трем линиям:

1) работа над изменением названия государства;

2) включение Македонии в НАТО;

3) расширение влияния албанского элемента через придание албанскому языку статуса второго государственного.

Название государства является причиной спора с Грецией с начала 90-х. Заев сейчас подает знаки серьезных уступок. На встрече с премьер-министром Греции Ципрасом (еще один ставленник Сороса) в январе 2018 г. во время форума в Давосе Заев пообещал не только отказаться от названия государства, но и вообще "очистить" топографию Македонии от названий, связанных с именем Александра Македонского. Часть обещаний уже выполнена – одна из основных автомагистралей переименована в "Шоссе дружбы", а со здания аэропорта в Скопье снята табличка с его названием (хотя на штампе, который ставят в паспорт, еще значится аэропорт Александра Великого). Ципрас в ответ обещал Македонии (точнее, стране с новым названием) поддержать ее вступление в НАТО и ЕС. Сделка заключена.

Демонстрация македонцев

Демонстрация македонцев

Одновременно Скопье посещают эмиссары НАТО из Брюсселя с консультациями. Их аудитория – социал-демократы Зорана Заева и албанцы. Остальные рассматривают приглашение в НАТО как ловушку.

Под давлением протеста в середине марта из рядов ВМРО-ДПМНЕ начали выходить члены этой организации, разочаровавшиеся в политике властей. Начала создаваться платформа в защиту интересов большинства. Усиливается поляризация общества. Слышны голоса о необходимости сближения с Россией и вступления в ЕАЭС. Такую линию отстаивает, в частности, политическая партия "Единая Македония". Ну а правительство Заева, подыгрывая Лондону, на днях приняло решение выслать одного российского дипломата.

Тиранская платформа

Что касается албанского проекта, то 17 марта 2018 г. парламент Македонии принял закон о придании албанскому языку статуса второго государственного (согласно данным переписи населения 2002 года, албанцы составляют 25 процентов 2-миллионного населения Македонии). Однако закон не вступил в силу – президент Георге Иванов его не подписал. И в адрес македонского президента уже начали поступать угрозы, в том числе от руководства соседней Албании.

Демонстрация македонских албанцев

Если проехать на машине по западной части Македонии, примыкающей к Албании, то в глаза бросится примечательная особенность – большое количество албанских флагов и граффити-символики на домах при отсутствии государственных флагов. Эта маркировка создает этнорелигиозный дисбаланс с выраженным политическим уклоном. В начале 2000-х годов косовские боевики проникали в Македонию именно отсюда, со стороны Албании. На тот момент территориальные претензии албанцев удовлетворены не были, но под давлением Запада власти Македонии в августе 2001 г. вынуждены были подписать Охридское соглашение и амнистировать всех албанских участников боевых действий. Сейчас, по данным македонской полиции, в стране не менее 30 тысяч албанцев, располагающих схронами с оружием. Наибольшее количество тяжких преступлений в Македонии, включая торговлю наркотиками, совершаются этническими албанцами.

Ранее в столице Албании албанскими партиями Македонии была подписана так называемая Тиранская платформа, которая прямо ведет к подрыву македонской государственности. Подписали платформу самая крупная албанская партия Македонии "Демократический союз за интеграцию" (Bashkimi Demokratik për Integrim, BDI), возглавляемый Али Ахмети, а также мелкие организации – "Движение Беса" (Lëvizja Besa), Демократическая партия албанцев (Partia Demokratike Shqiptare) и коалиция "Албанский альянс", в которую входят "Движение за реформы – Демократическая партия албанцев" (Levizja per reforma Partia Demokratike Shqiptare), "Единство" (Uniteti) и "Национально- демократическое возрождение" (Rilindja Demokratike Kombëtare). Суть Тиранской платформы заключается в изменении Конституции Македонии, которую хотят превратить из унитарного государства в федерацию албанцев и славян. Следующий шаг – соединение в один поток действий албанцев в автономном сербском крае Косово и Метохия ("Республика Косово"), на юге Сербии, в Черногории, на севере Греции, в Македонии в целях объединения всех населенных албанцами территорий на Балканах в рамках "Великой Албании".

Часть средств на реализацию этого проекта, включая деньги на закупку оружия на черном рынке, поступает от албанских наркобаронов, проживающих в Лозанне, Берне, Цюрихе. В Македонии албанские наркокартели создали лаборатории по производству синтетических наркотиков, которые переправляются в ЕС и Турцию. Одну из них в городе Тeтово правоохранительные органы Македонии раскрыли недавно в результате совместной операции с коллегами из Сербии.

Среди конфликтов, которыми окружена Македония, нужно упомянуть и конфликт с Болгарией, которую не устраивает, в частности, трактовка событий Второй мировой войны в македонских учебниках, а именно то, что болгары были союзниками гитлеровской Германии и проводили массовые казни македонских антифашистов. Сами македонцы, рассматривая худший для себя сценарий, считают, что их вскоре могут поделить между собой два государства-члена НАТО – Албания и Болгария.

Леонид САВИН
30.03.2018

Источник - Фонд Стратегической Культуры
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