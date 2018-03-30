|Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
10:01 31.03.2018
Бес задней мысли
Рэпер Жан Ахмадиев, отстегавший камчой уличных проституток в Алматы и выложивший запись экзекуции в Сеть, удостоился своеобразного ответа от модели Айжан Байзаковой. Красотка тоже взяла в руки плеть.
Айжан Байзакова выложила в Сеть видеопародию, в которой она вместе с подельницами ловит парня с зелеными волосами и самозабвенно охаживает жертву камчой.
Известный блогер Асель Баяндарова тоже отреагировала на эскападу Жана Ахмадиева, сфотографировавшись топлес. "Запомните, женщина имеет право распоряжаться своим телом так, как хочет, – заявила она. – Хочет – фото откровенное запостит, а если считает нужным, то отдастся за деньги. А вот почему для нее проституция – решение всех проблем, это надо спрашивать с нас с вами, с общества, которое не может защитить женщин".
Тем временем алматинские полицейские, приступившие к расследованию инцидента, заявили, что ролик Жана Ахмадиева является постановочным. По словам стражей порядка, роли проституток в скандальном видео исполнили жена рэпера и знакомые девушки.
видео тут -
https://express-k.kz/news/na_mestakh/bes_zadney_mysli-119179
30 Марта 2018 Автор: Алан ИСАЕВ | Астана