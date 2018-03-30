Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке

09:57 31.03.2018 Предсказания "казахского Нострадамуса" Монке би приобретают все большую популярность в соцсетях. Прорицатель, живший во времена казахско-джунгарских войн, очень точно описал нравы, которые будут царить в XXI веке.



Сын Тлеу батыра Монке би был полководцем и советником Абулхаир хана. Он участвовал в самых важных сражениях между казахами и джунгарами. Например, во время Анракайской битвы ему было доверено руководство целым туменом. Славу же Монке би принесло стихотворение, в котором он предсказал будущее своего народа. Согласно легенде, во время совета, на котором решалась судьба страны, полководец вдруг закрыл глаза и начал нараспев читать тревожные строки:



Люди будут жить в больших сложносоставных домах, будут сменяться бии, будут собираться каждый месяц люди на собраниях, от которых не будет никакого толку, бестолковыми будут сыновья, непослушными дочери, а невестки будут перечить старшим. Будут пить люди желтую воду, от которой отвернулись бы даже собаки, но люди будут по ней сохнуть. Будут ссориться мужчина с женщиной, как кошка с собакой. Повергнет тебя в тоску младший брат, многоликой станет вера, пестрым язык и не поможет тебе родня в тяжелую минуту. Станет лошадь недосягаемой звездой, овца подорожает. Сравняется женщина с мужчиной, а озеро – с морем. Не будут искать хозяина потерянной вещи. Не будут возвращать долги. Близок будет конец света, и земля станет плоской. И станут бумажными деньги. Станут дети сиротами, развратными станут женщины, обнажат они свои прелести. Станет срам обыденностью. И не будет никакой возможности это исправить.



Стихи, прочитанные в начале XVIII века, сегодня стали вновь цитировать, а личность Монке би вызывает неподдельный интерес у современных казахстанцев. Некоторые исследователи считают, что прорицатель вовсе не зря упомянул о приближении конца света...



30 Марта 2018 Автор: Алан ИСАЕВ | Астана Источник - Экспресс-К

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