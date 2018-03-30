КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"

09:16 31.03.2018 28 марта на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша из фракции "Республика – Ата Журт" Курманкул Зулушев сделал заявление, касающееся ситуации вокруг Бишкекской ТЭЦ. По его словам, возникает немало вопросов, когда в документах указывают, что плоскогубцы за 120 сомов стоят 600 долларов.



"В феврале, во время холодов, растянувшихся на неделю, мы видели, как вышла из строя Бишкекская ТЭЦ, модернизированная за 386 млн долларов. В отношении А. Шыкмаматова было возбуждено и рассматривается уголовное дело по автомобилю за 300 тысяч сомов, но не возбудили дело по видеокамерам, которые стоят 14 500 долларов. Когда мы спрашивали, говорили, что будет возбуждено уголовное дело по коррупции. Скоро пройдут два месяца. Если сегодня возбудят дело по коррупции, то мы хотя бы увидим 20-30 чиновников", - сказал он. Потом добавил, что если мы не сумеем возбудить уголовное дело по коррупции на ТЭЦ, то можем и не говорить о том, что ведем борьбу с коррупцией.



Конечно, для всей общественности ситуация вокруг Бишкекской ТЭЦ вызывает интерес. По некоторым данным, 386 млн долларов поступили из Китая наличными. На эти деньги и модернизировали ТЭЦ. Но не сдавали отчет – какие запчасти были приобретены, какая работа была проделана.



В то время действующий премьер-министр Сапар Исаков был заведующим отделом внешней политики в аппарате президента КР. Значит, под его контролем находились внешнеполитические дела. Соответственно, многие считают, что должна быть рассмотрена его ответственность в этом деле.



Источник: газета "Кабар Инфо" №13 от 30.03.2018 / стр. 5 Источник - gezitter.org

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