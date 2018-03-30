 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизии не нужна двухголовая власть, - "Ачык саясат"
09:08 31.03.2018

Стране не нужна двухголовая власть

Говорят, мужчина говорит один раз. Говорят, исполняет сказанное. Но мы воочию наблюдаем, что вся общественность поддалась обману, непостоянству, зависти, увиливанию в стороны, а это как заразная болезнь передается друг другу.

Вся общественность с нетерпением ждет проведения 31 марта съезда СДПК, как будто там будут раздавать конфеты. Конечно, ждут не конфет, а выступления давно молчащего бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В контексте: что же еще скажет, как будет задевать сегодняшнего президента Сооронбая Жээнбекова?

Помним, перед уходом Атамбаев говорил: "Я сильно устал, буду писать песни, играть на гитаре, усовершенствуюсь в творчестве, отдохну". Но народ осознает, видит, слышит, знает, что после сдачи поста не может спокойно лежать, зовет в резиденцию, начиная с депутата, министра вплоть до премьера, проводит свою теневую политику, устанавливает в стране двухголовую власть. У народа может не быть факта, но обо всем догадывается, знает, слышит, видит. Разве в этой стране нет человека, который сказал бы: "Ну, наверное, хватит? Шесть лет исполнял миссию, прошли выборы, и народ, и международная общественность признала итоги выборов. Не будь препятствием следующему. Скажи свой аксакальский совет, помоги. Но не будь же препятствием"?

Или распробовавшее вкус власти его окружение, приближенные подстрекают "не выпускай власть из рук"? Бесспорно сказанное Мискенбаевым: "Это Форум, а Форум – это экс-президент".

Тем временем все движение начало сосредотачиваться вокруг нового президента. Это закономерно, у кого власть, сила, ответственность, вокруг него и народ собирается. Народ в короткий срок забыл старое, ему нравится новое. Поняв это, после ухода нельзя оглядываться назад! Надо дать возможность следующему работать и помогать!

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №10 от 30.03.2018/стр.3

30 марта 2018

Источник - gezitter.org
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