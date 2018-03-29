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Суббота, 31.03.2018
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Россия и ее союзники в кавычках и без, - С.Стремидловский
01:25 31.03.2018

Россия и ее союзники в кавычках и без

Ждать ли Москве поддержки от стран СНГ?

Когда МИД России провел консультации с представителями посольств стран - участников СНГ в связи с инцидентом в Солсбери, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков по итогам их отметил: "Партнеры по СНГ проявили большой интерес к тому, чтобы в британском "деле Скрипалей" наконец наступила ясность". Встреча состоялась 27 марта, и на ней подробно обсуждались вопросы, "связанные с нагнетаемой Лондоном и его союзниками истерией". Сообщение об этом оказалось чуть ли не единственным, где на официальном уровне упоминались союзники Москвы по постсоветскому пространству в связи с переживаемым сегодня одним из наиболее острых дипломатических конфликтов между Россией и Великобританией, который затронул многие страны и вынудил их определиться.

О требовании Лондона оказать ему поддержку, ответной реакции, прогнозах, чем закончится этот всплеск, не перерастет ли в новую холодную войну, достаточно подробно пишут как российские, так и зарубежные средства массовой информации. Нет недостатка в комментариях экспертов и публичных выступлениях политиков. Одни категорически встали на сторону британцев, другие сомневаются, хотя и в целом осуждают отравление ядом в Солсбери бывшего российского шпиона, его дочери и местного полицейского, третьи склонны прислушаться к аргументации Москвы. Но все это "кипение" происходит где-то там, за пределами постсоветского пространства. И в данном случае трудно не согласиться с мнением заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, который подчеркнул, что, "к сожалению, Россия не получает поддержки от стран СНГ", и призвал Москву не рассчитывать на серьезную поддержку в дальнейшем. Судя по всему, это так.

Открыто заявить о своей позиции не постеснялись антироссийские режимы. Киев объявил о высылке 13 наших дипломатов, перещеголяв европейцев. Даже Грузия, с которой дипломатических отношений нет, решила выдворить одного из сотрудников российской секции при посольстве Швейцарии. А что наши союзники, с которыми мы состоим в военных и экономических альянсах и на поддержку которых имеем право рассчитывать? Кто-то намекнул на свой нейтралитет. Как Ереван, где заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что "дело Скрипаля" не может помешать сотрудничеству Армения - Европейский союз. Более "интересно" поступил Минск. В ситуации, когда в Грузии идет напряженная борьба между сторонниками разморозки диалога с Москвой и ее противниками, президент Белоруссии Александр Лукашенко срочно прибыл в Тбилиси и некоторыми своими комментариями подыграл недоброжелателям России. Звонкая тишина стоит в Казахстане.

Анализировать как будто и нечего. В отличие от ситуации в странах, которые отстоят от России куда дальше, чем ее ближайшие соседи. Эксперты ломают голову, почему многие европейские страны отказались проявлять солидарность с Великобританией, почему не спешат пойти на высылку российских дипломатов главные азиатские партнеры США - Южная Корея и Япония. Ряд западных наблюдателей приписывают этим "отказникам" некие "корыстные" мотивы. Если встать на эту точку зрения, то непонятно, почему "корысть" не срабатывает в случае с союзниками Москвы. В конце концов, с членами ЕАЭС и ОДКБ у нас очень много общих интересов в экономической, социальной и военных сферах. Но отчего-то "химия" не срабатывает в политической плоскости. Москва далеко не в первый раз не видит помощи хотя бы на уровне заявлений, что стало заметным уже и для Запада. Хотя такой не самый простой партнер, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, без стеснения демонстрирует свою поддержку России в скандале с инцидентом в Солсбери. И он оказался первым из иностранных лидеров, который позвонил Владимиру Путину после страшного пожара в Кемерово и выразил соболезнования, что вызывает уважение.

Более того, даже в Германии, где канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас активно вступились за Великобританию, соучаствовали в дипломатическом давлении британцев, нашлись политики не только в оппозиции, но и в правящей "великой оппозиции", призвавшие не бить горшки, выслушать Москву, пойти с ней на расширение диалога. Однако таких политиков, общественных деятелей и журналистов не обнаруживается в среде постсоветских республик. Молчат "товарищи", которые появляются на различных форумах в Москве, куда их вывозят за счет российского бюджета. Молчат всевозможные советы и ассоциации соотечественников. Похоже, наступает время, когда России пора пересмотреть свои внешнеполитические ориентиры в отношении СНГ и заняться выработкой новой стратегии, отказавшись от принципов, ранее казавшихся нам нерушимыми.

Станислав Стремидловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522448700
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