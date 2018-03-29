Пошел в народ со стулом. Мирзиеев принимает ходоков на улице в Джизаке (фото)

01:22 31.03.2018 Президент: "Посещаю регионы, чтобы и другие руководители учились быть среди людей"



Шавкат Мирзиеев посетил одно из отделений внутренних дел Джизака и побеседовал с жителями махалли Заргарлик.



Президент Шавкат Мирзиеев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака, сообщила пресс-служба главы государства.



"Я часто посещаю регионы потому, чтобы и другие руководители научились быть среди людей, изучали жизнь народа, служили ему, не задирая нос, - сказал президент. - Мы, как это было и в других регионах, приехали в Джизак с большими планами по развитию области, созданию всесторонне удобных условий для людей".



Говорилось о необходимость задействовать неиспользуемые возможности во всех районах, развитии сельского хозяйства, чему будет способствовать строительство водохранилища в Фаришском районе, специализации богарных земель под виноградарство, улучшении жизни сел на основе программы "Благоустроенное село" и расширении использования приусадебных земель.



"Как вы видите, мы преобразовываем многие сферы, принимаем все меры, чтобы людям было легче, - сказал Шавкат Мирзиеев. - Но и люди должны стараться для себя, эффективно пользоваться создаваемыми государством возможностями".



Шавкат Мирзиеев также посетил отделение внутренних дел №2 города Джизака.



"Органы правопорядка должны гарантировать спокойствие людей и предупреждать преступность. Для этого надо работать среди людей, быть в курсе любого события. Если органы внутренних дел тесно взаимодействуют с махаллей, преступности не будет", - сказал президент.



Глава государства ознакомился с инновационными системами по обеспечению безопасности граждан и работой программы оперативной мобильной связи между сотрудниками.



Даны указания по обеспечению общественной безопасности, упорядочению дорожно-транспортного движения, внедрению в Джизаке опыта столицы. Была отмечена необходимость обучения инспекторов по профилактике информационным технологиям.



Президент побеседовал в отделении с председателем и инспектором по профилактике схода граждан махалли "Заргарлик", поручил установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, прежде всего в детских садах и школах Источник - Gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522448520

Новости Казахстана

