The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?

00:43 31.03.2018 Американское правительство и нефтяные компании не должны беспокоиться насчет растущего сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией по ряду причин



Саудовская Аравия и Россия обсуждают долгосрочное соглашение о расширении сотрудничества с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК). О потенциальной сделке было объявлено во время недельного турне наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в США. Ожидается, что Москва и Эр-Рияд могут заключить соглашение об управлении нефтяными рынками сроком на 10 или даже 20 лет, пишут Варша Кодуваюр и Борис Зильберман в статье для американского издания The Hill.



Потенциальное соглашение сигнализирует о росте сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в области энергетики. Однако соглашение не свидетельствует о том, что Эр-Рияд намерен ориентироваться на Россию и отказаться от альянса с США. Удивительно, но соглашение между Москвой и Эр-Риядом может сыграть на руку американским нефтяным компаниям.



Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд стал первым саудовским монархом, посетившим Москву. Визит состоялся в октябре 2017 года. Обе стороны подписали несколько двусторонних соглашений, включая соглашение о создании совместного энергетического фонда ($1 млрд). Также были подписаны соглашения о совместных инвестициях на сумму более $3 млрд. Российская нефтехимическая компания "СИБУР" получила контракт на строительство завода в Саудовской Аравии.



В начале 2017 года Россия и Саудовская Аравия - государства, совместная добыча нефти которых составляет одну пятую от объема глобальных поставок, - также достигли соглашения о сокращении добычи нефти в странах - членах ОПЕК и странах, не входящих в ОПЕК, на 1,8 млн баррелей в день. Соглашение предусматривало устранения избыточного предложения на нефтяных рынках после того, как в 2016 году цены на нефть рухнули до $26 за баррель. Эр-Рияд и Москва продлили соглашение о сокращении объемов производства в ноябре 2017 года. Очередные переговоры запланированы на июнь и декабрь 2018 года.



Эр-Рияд имеет глубокую заинтересованность в заключении долгосрочной сделки с Россией. Ограничение добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и сокращение избыточных запасов нефти на мировых рынках - это главное достижение Саудовской Аравии, которое позволило стабилизировать цены на нефть. Однако Москва может потребовать, чтобы Саудовская Аравия предоставила дополнительные стимулы. Например, Саудовская Аравия могла бы поспособствовать тому, чтобы результат борьбы за власть в богатой нефтью Ливии отвечал интересам Москвы.



Возможности для расширения сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в области обороны и безопасности ограничены, особенно учитывая геополитические различия сторон. Россия наладила тесное сотрудничество с ключевым региональным соперником Саудовской Аравии - Ираном. С другой стороны, альянс между Эр-Риядом и Вашингтоном также является препятствием для серьезного стратегического сотрудничества.



Тем не менее в Эр-Рияде учитывают растущее значение России в регионе. Действительно, стратегическое сотрудничество России со странами Ближнего Востока и Северной Африки становится более тесным. Российские военные в ближайшее время могут заключить соглашение с Египтом, которое предоставит российским военным самолетам доступ к военным базам Египта. Также Москва продолжает работать над соглашением о военном сотрудничестве с правительством Ливана.



Россия стремится расширить свое влияние еще больше. Москве хотелось бы, чтобы Эр-Рияд прислушался к ее точке зрения относительно ситуации в Сирии и заинтересовался покупкой оружия, включая систему ПРО С-400. Для Эр-Рияда выстраивание более тесных отношений с Москвой означает, что он может получить возможность влиять на позицию одного из ключевых региональных партнеров Ирана по ряду вопросов, которые вызывают особую обеспокоенность Саудовской Аравии, включая конфликт в Йемене.



Американское правительство и нефтяные компании не должны беспокоиться насчет растущего сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией по ряду причин. Во-первых, соглашение о сокращении производства, скорее всего, не претерпит особых изменений. Во-вторых, между двумя сторонами пока не достигнуты какие-либо определенные договоренности, пока нет никаких конкретных деталей. В-третьих, долгосрочное соглашение о сокращении добычи нефти в странах - членах ОПЕК и странах, не входящих в ОПЕК, - это благая весть для американских экспортеров нефти, учитывая тот факт, что добыча сланцевой нефти связана с большими издержками по сравнению с традиционным способом добычи. В-четвертых, соглашение не предполагает ослабления приверженности Саудовской Аравии альянсу с США. Данный альянс по-прежнему имеет для Эр-Рияда первостепенное значение в сфере обеспечения безопасности королевства.



Короче говоря, предполагаемое соглашение мало что изменит по существу. Конечно, России хотелось бы думать, что она вклинивается между Вашингтоном и Эр-Риядом, однако американо-саудовский альянс вряд ли будет ослаблен этим соглашением в краткосрочной или долгосрочной перспективе.



Александр Белов Источник - REGNUM

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