 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.03.2018
00:43  The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?
00:40  Ликвидировав очаг джихадистов в Гуте Россия выдернула нож из сердца Сирии, - Маджда Аль-Хадж
00:32  Из-за российских С-400. Турции угрожают союзники, а не враги, - Мехмет Аджет
00:19  Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
Пятница, 30.03.2018
22:29  Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:24  Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова
21:12  Кристаллизация ненависти. Сон разума рождает дело Скрипаля, - Е.Пустовойтова
20:41  Козла в огород. Разработку налоговой реформы Узбекистана Мирзиеев доверил бывшему груз-министру-саакашисту Гилаури
20:28  В МВД Узбекистана назначили главного борца с терроризмом. Им стал подполковник Кадиров
14:10  Транзит по "Шелковому пути" растет на китайских субсидиях
14:08  Люди - вы звери! В 2017 году в Кыргызстане "законно" отстрелили 79 баранов Марко Поло
14:06  Кемерово, мы с тобой! Акция солидарности в Бишкеке
14:03  Шестеро смелых. Братья Бакиевы (экс-хозяева Киргизии) вышли из подполья
14:01  "Демократия" трусов и жлобов. В США с 1/04 вырубают вещание Russia Today
12:21  Казахи-оралманы пытаются провести антикитайскую акцию протеста у акимата Алматы
12:19  КырКультурка. Археологов нет, специалистов музейных нет… - Дело №
12:16  По-пастбищу. Власти кырОша опровергли инфу о передаче Узбекистану джайлоо Сарыташ
12:12  Из-под таза... Во всех госорганах Киргизии введена должность "заместителя по реализации Проекта "Таза Коом"
10:58  Новые методы ведения войны. Часть II, - А.Хутин
10:52  Кадры из МУКа. Где готовят западную VIP-агентуру для Киргизии
10:35  Скрипаль был отравлен у себя дома. Скрипалинда выздоровела и готова все рассказать...
10:21  Экс-главу КырМинтранса Сулайманова решили больше уголовно не преследовать. Ввиду невозможности его найти))
10:18  "Фейки" и "вбросы" конца 80-х, как пиаром убивали СССР (история), - Р.Седельников
09:25  Кто открыл Шульбинскую плотину? КазЧиновники не могут разобраться в рукотворном потопе
09:22  К стенке, товарищ Пырьев... За что Сталин чиновников расстреливал (уроки истории)
09:20  Великая Тартария: что это за мистическая страна
09:04  Гибридные войны. Геополитика современного миропорядка и мобилизационный проект для России, - Л.Ивашов
08:56  Кочевое кино. В Казани завершился I Международный фестиваль тюркского кино
08:53  Ельцин и Горбачев в развале СССР невиновны. ГосДума РФ оправдала обоих горе-руководителей
08:19  Ваххабизм подводят под Нюрнбергский трибунал, - А.Приймак
08:17  Борзый Мухаммед. Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном
07:15  В торговой войне Китая и США Россия будет "подносить снаряды", - "СП"
00:55  О кадровых изменениях в руководстве КНР, - В.Катасонов
00:54  США в открытую атакуют Асада и Россию
00:52  Валькирии Ближнего Востока. Почему курдские женщины берут в руки оружие
00:49  Казбуржуй Ракишев оставил пост главы совета директоров своего БТА-банка
00:47  Британия раскулачит российских олигархов. Почему это прекрасно
00:39  Asia Times: Вашингтон рискует проиграть Китаю в борьбе за ЕС
00:30  The Hill: Россия подрывает позиции США в Афганистане?
00:22  Президент Ирана окунулся в Каспий. Роухани совершил турне по бывшим советским республикам, - "Къ"
00:20  Аким Семипалатинска Ермак Салимов объявил режим ЧС. Тонем!
00:14  Подайте на символ КазНезависимости, - О.Червинский
00:12  Сотни людей выстроились в очереди за Кораном, впервые изданным в Узбекистане
00:05  КазНацбанк на коротком поводке, - С.Ахметов
00:01  По Сырдарье плывут... Айсберги! (видео)
Четверг, 29.03.2018
23:24  Военные США рапортуют об уничтожении одного из лидеров ливийской "Аль-Каиды" - Абу Дауда
21:35  Модернизируйся! Елбасы взбодрил молодых каз-патриотов пламенной речью
20:35  Самурая век не долог... КырПоэта Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека. Он вспорол себе живот в знак протеста
20:29  Шалаш Шаршеныча. Экс-президенту Атамбаеву в государственной резиденции "Ала-Арча" построили дачу
20:27  Автор книги "Бизнес по-казахски" Т.Акуов задержан в Караганде за мошенничество
20:25  В Узбекистане принят новый закон "О Службе государственной безопасности"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
00:19 31.03.2018

Состоявшаяся на текущей неделе в Узбекистане конференция по афганскому урегулированию, на которую съехались представители более чем 20 стран и организаций, доказала: Ташкент все активнее претендует на роль регионального лидера. Если во времена правления Ислама Каримова по изолированности страну превосходила разве что соседняя Туркмения, то заступивший на пост президента в декабре 2016 года Шавкат Мирзиеев развернул вектор в обратном направлении. Можно ли говорить о наступлении "оттепели", выяснял в Ташкенте корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.

"Политическая воля одного человека"

На текущей неделе произошло сразу несколько событий, которые можно считать показательными с точки зрения происходящих в Узбекистане изменений. В четверг Сенат одобрил законопроект о преобразовании Службы национальной безопасности (СНБ), всесильной во времена президентского правления Ислама Каримова (1991–2016 годы), в Службу государственной безопасности (СГБ). Речь не идет исключительно о смене названия: полномочия СГБ будут куда меньше, чем у ее предшественницы - так говорится в указе президента Мирзиеева от 14 марта. СНБ, по словам президента Узбекистана, допускала множество правонарушений: "применяла пытки", "могла посадить в тюрьму даже столб", держала в страхе предпринимателей.

Важным шагом к созданию нового имиджа страны - как на дипломатическом, так и на медийном уровнях - стала конференция по Афганистану, которая проходила в Ташкенте на текущей неделе. Узбекистан впервые принимал у себя столь крупное международное мероприятие. Участие в нем приняли и президент Афганистана Ашраф Гани, и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон. В общей сложности в Ташкент съехались представители более чем 20 стран и международных организаций.

Отдельной новостью стало присутствие на конференции директора популярного в стране, но запрещенного информагентства "Фергана" Даниила Кислова. Господин Кислов, в отличие от многих других участников, не получал приглашения посетить конференцию, а отправил заявку сам, и она была рассмотрена и одобрена. "Я не был в стране 14 лет,- сказал господин Кислов "Ъ".- Я воодушевлен, но есть опасения, что это не продлится долго.

Многие чиновники говорили мне фразу, видимо не осознавая ее негативный посыл: "Вот видите, это политическая воля одного человека"".

Легальное присутствие в Ташкенте Даниила Кислова не означало, что узбекские читатели смогли ознакомиться с его материалом по итогам поездки без использования VPN: сайт издания по-прежнему заблокирован. Говорит о нынешнем положении дел в Узбекистане и то, что помимо конференции господин Кислов посетил в Ташкенте суд по делу одного из авторов "Ферганы" - Бобомурода Абдуллаева. Его обвинили в "заговоре с целью захвата власти и свержения конституционного строя" на основании статей под псевдонимом. Арестовали журналиста в сентябре 2017 года, за несколько дней до визита в страну спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Хайнера Билефельдта и за три недели до конференции "Открытая журналистика в Центральной Азии", организованной ОБСЕ. "Суд идет очень корректно,- поделился впечатлениями Даниил Кислов.- Судья не перебивает, а, наоборот, задает уточняющие вопросы: кто пытал (подсудимого.- "Ъ"), как фамилии этих следователей".

Начавшиеся перемены заметили и представители Запада. В четверг посольство США в Ташкенте выступило с заявлением о том, что "Соединенные Штаты приветствуют решение правительства Узбекистана об освобождении шести заключенных, вызывавших серьезную обеспокоенность". Речь идет о журналисте Гайрате Михлибоеве и активистах Юлдаше Расулове, Чуяне Маматкулове, Кудрате Расулове, а также о сестрах Мехринисо и Зулхумор Хамдановых. Дипмиссия также надеется на "следующие шаги, способствующие взаимодействию между правительством Узбекистана и гражданским обществом".

Узбекистан прокладывает коридоры

Конференция по Афганистану, ставшая для Узбекистана масштабным внешнеполитическим достижением, имела и прагматический подтекст. Это ощущалось, когда речь заходила о товарообороте. Так, министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил о намерении довести товарооборот с Афганистаном до $3 млрд. В 2017 году этот показатель составил $617 млн - на 18,7% больше, чем в 2016-м.

"Раньше страны Средней Азии смотрели на Афганистан как на обузу и не очень приветствовали, в частности, американский проект "большой Центральной Азии", включающей как пять постсоветских республик, так и Кабул,- сказал "Ъ" живущий в США узбекский политолог, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров.- Теперь ситуация изменилась: Афганистан рассматривается как коридор к морским портам. Кроме того, мир в Афганистане улучшит инвестиционную привлекательность всего региона: он перестанет восприниматься как территория вероятного конфликта и дестабилизации".

Стремление Ташкента создать безопасный транспортный коридор до Персидского залива известно уже давно. На конференции неоднократно напоминали о планах Узбекистана достроить железную дорогу от своей границы до афганского Герата. Сейчас она заканчивается в Мазари-Шарифе. Территории между этими городами частично контролируются талибами.

Пока же Ташкент занимается подготовкой кадров для обслуживания этой железной дороги - своих специалистов в Афганистане нет.

Специально для этого в январе открылся учебный центр в узбекском Термезе, обучение будут оплачивать пополам правительство Афганистана и компания "Узбекские железные дороги". "С сентября обучение начнут студенты-железнодорожники, группа из 300 человек,- сказал "Ъ" директор образовательного центра в Термезе Ойбек Рузиев.- Однако так как занятия будут на русском и узбекском, они приедут уже весной - на подготовительный курс".

Власти РФ к американскому проекту "большой Центральной Азии" относятся настороженно. В январе Сергей Лавров напомнил, что суть этой инициативы заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием стран Центральной Азии на юг - к Афганистану и Пакистану, то есть, по сути, "оторвать" их от России и ее региональных интеграционных структур. "Уверен, что если это так и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центральноазиатскими друзьями, то все они будут видеть ущербность подобных попыток, которые продиктованы не интересами экономического развития, а чисто геополитикой",- заявил он тогда.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придает "приоритетное значение упрочнению отношений союзничества и стратегического партнерства с центральноазиатскими государствами". "В их основе - общая история, высокая степень взаимного доверия, общность подходов к основным проблемам современности",- напомнил он и добавил: - Российские инвестиции в регионе составляют $20 млрд, там плодотворно работает более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий, а за последние десять лет объем содействия России странам региона превысил $6 млрд".

Примирение на пятерку

Об этом же господин Лавров говорил в минувший вторник в Ташкенте. "С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской пятеркой стран приобрели положительную динамику",- сказал Сергей Лавров по итогам конференции по Афганистану. Ранее, в январе, российский министр также отмечал, что в "последний год Узбекистан стал более активно участвовать в многосторонних мероприятиях, особенно в рамках Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества".

Однако ожидать слишком многого, например, возвращения Ташкента в ОДКБ, Москве пока не стоит. "Этот вопрос не стоит на повестке дня",- заявил журналистам 27 марта руководитель пресс-службы МИД Узбекистана Адилбек Каипбергенов.

"Мы уезжаем со спокойным сердцем: вопросы, с которыми мы приехали, нашли свое решение",- заявил вчера киргизский премьер Сапар Исаков по итогам первого заседания Совета глав приграничных областей Киргизии и Узбекистана в Фергане. "Выступление глав наших приграничных регионов показало, насколько огромен наш нереализованный потенциал",- сказал, в свою очередь, узбекский премьер Абдулла Арипов. При этом еще недавно ситуация на границе Киргизии и Узбекистана была напряженной, а пропуск через нее - усложнен.

Постепенно налаживаются и традиционно сложные отношения с Таджикистаном. Шавкат Мирзиеев сначала добился возобновления авиасообщения (пусть только раз в неделю и по цене, недоступной большинству жителей обеих республик), затем - разрешение спорных вопросов по границе и наконец - отмены виз и консенсуса по Рогунской ГЭС. Это произошло во время визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта. До этого Рогунская ГЭС на протяжении многих лет вызывала протест Ташкента из-за того, что ее запуск может сократить объем воды в реке Вахш, которая течет из Таджикистана в Узбекистан, и навредить узбекскому сельскому хозяйству.

"20-летний лед" между центральноазиатскими странами-соседями, растопить который обещал перед своим избранием Шавкат Мирзиеев, пока еще довольно толстый. Но уже начал подтаивать.

Кирилл Кривошеев

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522444740
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  