Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"

00:19 31.03.2018 Состоявшаяся на текущей неделе в Узбекистане конференция по афганскому урегулированию, на которую съехались представители более чем 20 стран и организаций, доказала: Ташкент все активнее претендует на роль регионального лидера. Если во времена правления Ислама Каримова по изолированности страну превосходила разве что соседняя Туркмения, то заступивший на пост президента в декабре 2016 года Шавкат Мирзиеев развернул вектор в обратном направлении. Можно ли говорить о наступлении "оттепели", выяснял в Ташкенте корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.



"Политическая воля одного человека"



На текущей неделе произошло сразу несколько событий, которые можно считать показательными с точки зрения происходящих в Узбекистане изменений. В четверг Сенат одобрил законопроект о преобразовании Службы национальной безопасности (СНБ), всесильной во времена президентского правления Ислама Каримова (1991–2016 годы), в Службу государственной безопасности (СГБ). Речь не идет исключительно о смене названия: полномочия СГБ будут куда меньше, чем у ее предшественницы - так говорится в указе президента Мирзиеева от 14 марта. СНБ, по словам президента Узбекистана, допускала множество правонарушений: "применяла пытки", "могла посадить в тюрьму даже столб", держала в страхе предпринимателей.



Важным шагом к созданию нового имиджа страны - как на дипломатическом, так и на медийном уровнях - стала конференция по Афганистану, которая проходила в Ташкенте на текущей неделе. Узбекистан впервые принимал у себя столь крупное международное мероприятие. Участие в нем приняли и президент Афганистана Ашраф Гани, и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон. В общей сложности в Ташкент съехались представители более чем 20 стран и международных организаций.



Отдельной новостью стало присутствие на конференции директора популярного в стране, но запрещенного информагентства "Фергана" Даниила Кислова. Господин Кислов, в отличие от многих других участников, не получал приглашения посетить конференцию, а отправил заявку сам, и она была рассмотрена и одобрена. "Я не был в стране 14 лет,- сказал господин Кислов "Ъ".- Я воодушевлен, но есть опасения, что это не продлится долго.



Многие чиновники говорили мне фразу, видимо не осознавая ее негативный посыл: "Вот видите, это политическая воля одного человека"".



Легальное присутствие в Ташкенте Даниила Кислова не означало, что узбекские читатели смогли ознакомиться с его материалом по итогам поездки без использования VPN: сайт издания по-прежнему заблокирован. Говорит о нынешнем положении дел в Узбекистане и то, что помимо конференции господин Кислов посетил в Ташкенте суд по делу одного из авторов "Ферганы" - Бобомурода Абдуллаева. Его обвинили в "заговоре с целью захвата власти и свержения конституционного строя" на основании статей под псевдонимом. Арестовали журналиста в сентябре 2017 года, за несколько дней до визита в страну спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Хайнера Билефельдта и за три недели до конференции "Открытая журналистика в Центральной Азии", организованной ОБСЕ. "Суд идет очень корректно,- поделился впечатлениями Даниил Кислов.- Судья не перебивает, а, наоборот, задает уточняющие вопросы: кто пытал (подсудимого.- "Ъ"), как фамилии этих следователей".



Начавшиеся перемены заметили и представители Запада. В четверг посольство США в Ташкенте выступило с заявлением о том, что "Соединенные Штаты приветствуют решение правительства Узбекистана об освобождении шести заключенных, вызывавших серьезную обеспокоенность". Речь идет о журналисте Гайрате Михлибоеве и активистах Юлдаше Расулове, Чуяне Маматкулове, Кудрате Расулове, а также о сестрах Мехринисо и Зулхумор Хамдановых. Дипмиссия также надеется на "следующие шаги, способствующие взаимодействию между правительством Узбекистана и гражданским обществом".



Узбекистан прокладывает коридоры



Конференция по Афганистану, ставшая для Узбекистана масштабным внешнеполитическим достижением, имела и прагматический подтекст. Это ощущалось, когда речь заходила о товарообороте. Так, министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил о намерении довести товарооборот с Афганистаном до $3 млрд. В 2017 году этот показатель составил $617 млн - на 18,7% больше, чем в 2016-м.



"Раньше страны Средней Азии смотрели на Афганистан как на обузу и не очень приветствовали, в частности, американский проект "большой Центральной Азии", включающей как пять постсоветских республик, так и Кабул,- сказал "Ъ" живущий в США узбекский политолог, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров.- Теперь ситуация изменилась: Афганистан рассматривается как коридор к морским портам. Кроме того, мир в Афганистане улучшит инвестиционную привлекательность всего региона: он перестанет восприниматься как территория вероятного конфликта и дестабилизации".



Стремление Ташкента создать безопасный транспортный коридор до Персидского залива известно уже давно. На конференции неоднократно напоминали о планах Узбекистана достроить железную дорогу от своей границы до афганского Герата. Сейчас она заканчивается в Мазари-Шарифе. Территории между этими городами частично контролируются талибами.



Пока же Ташкент занимается подготовкой кадров для обслуживания этой железной дороги - своих специалистов в Афганистане нет.



Специально для этого в январе открылся учебный центр в узбекском Термезе, обучение будут оплачивать пополам правительство Афганистана и компания "Узбекские железные дороги". "С сентября обучение начнут студенты-железнодорожники, группа из 300 человек,- сказал "Ъ" директор образовательного центра в Термезе Ойбек Рузиев.- Однако так как занятия будут на русском и узбекском, они приедут уже весной - на подготовительный курс".



Власти РФ к американскому проекту "большой Центральной Азии" относятся настороженно. В январе Сергей Лавров напомнил, что суть этой инициативы заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием стран Центральной Азии на юг - к Афганистану и Пакистану, то есть, по сути, "оторвать" их от России и ее региональных интеграционных структур. "Уверен, что если это так и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центральноазиатскими друзьями, то все они будут видеть ущербность подобных попыток, которые продиктованы не интересами экономического развития, а чисто геополитикой",- заявил он тогда.



Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придает "приоритетное значение упрочнению отношений союзничества и стратегического партнерства с центральноазиатскими государствами". "В их основе - общая история, высокая степень взаимного доверия, общность подходов к основным проблемам современности",- напомнил он и добавил: - Российские инвестиции в регионе составляют $20 млрд, там плодотворно работает более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий, а за последние десять лет объем содействия России странам региона превысил $6 млрд".



Примирение на пятерку



Об этом же господин Лавров говорил в минувший вторник в Ташкенте. "С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской пятеркой стран приобрели положительную динамику",- сказал Сергей Лавров по итогам конференции по Афганистану. Ранее, в январе, российский министр также отмечал, что в "последний год Узбекистан стал более активно участвовать в многосторонних мероприятиях, особенно в рамках Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества".



Однако ожидать слишком многого, например, возвращения Ташкента в ОДКБ, Москве пока не стоит. "Этот вопрос не стоит на повестке дня",- заявил журналистам 27 марта руководитель пресс-службы МИД Узбекистана Адилбек Каипбергенов.



"Мы уезжаем со спокойным сердцем: вопросы, с которыми мы приехали, нашли свое решение",- заявил вчера киргизский премьер Сапар Исаков по итогам первого заседания Совета глав приграничных областей Киргизии и Узбекистана в Фергане. "Выступление глав наших приграничных регионов показало, насколько огромен наш нереализованный потенциал",- сказал, в свою очередь, узбекский премьер Абдулла Арипов. При этом еще недавно ситуация на границе Киргизии и Узбекистана была напряженной, а пропуск через нее - усложнен.



Постепенно налаживаются и традиционно сложные отношения с Таджикистаном. Шавкат Мирзиеев сначала добился возобновления авиасообщения (пусть только раз в неделю и по цене, недоступной большинству жителей обеих республик), затем - разрешение спорных вопросов по границе и наконец - отмены виз и консенсуса по Рогунской ГЭС. Это произошло во время визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта. До этого Рогунская ГЭС на протяжении многих лет вызывала протест Ташкента из-за того, что ее запуск может сократить объем воды в реке Вахш, которая течет из Таджикистана в Узбекистан, и навредить узбекскому сельскому хозяйству.



"20-летний лед" между центральноазиатскими странами-соседями, растопить который обещал перед своим избранием Шавкат Мирзиеев, пока еще довольно толстый. Но уже начал подтаивать.



Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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