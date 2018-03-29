Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК

22:29 30.03.2018 Брата президента Асылбека Жээнбекова исключили из списка делегатов съезда СДПК



Брата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова - депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асылбека Жээнбекова - на съезд политической организации не пригласили. Об этом ИА "24.kg" сообщили источники в парламенте.



В штабе СДПК информацию подтвердили, отметив, что решение о делегировании членов партии принимали первичные ячейки. Уточняется, что по всей республике прошли партийные районные конференции, где определяли делегатов предстоящего съезда.



Стало известно, что в работе форума СДПК также не будут принимать участие депутаты Жогорку Кенеша от фракции социал-демократов Жанар Акаев и Искендер Матраимов.



Исключили из списка делегатов съезда СДПК и бывшего депутата ЖК Мээрбека Мискенбаева.

Мээрбек Мискенбаев, отметим, ранее требовал, чтобы брат главы государства Асылбек Жээнбеков сдал депутатский мандат.



Напомним, согласно законодательству, действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков приостановил членство в партии СДПК. Его тоже не будет на съезде.



Форум социал-демократов пройдет завтра, 31 марта, в столичном отеле "Орион". Съезд будет за закрытыми для прессы дверями. В повестке дня один вопрос - избрание лидера партии. Никто не сомневается, что им станет экс-президент страны.



Ожидается, что в полдень на все вопросы журналистов ответит Алмазбек Атамбаев.



30 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg" Источник - 24.kg

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