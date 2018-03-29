|Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:29 30.03.2018
Брата президента Асылбека Жээнбекова исключили из списка делегатов съезда СДПК
Брата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова - депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асылбека Жээнбекова - на съезд политической организации не пригласили. Об этом ИА "24.kg" сообщили источники в парламенте.
В штабе СДПК информацию подтвердили, отметив, что решение о делегировании членов партии принимали первичные ячейки. Уточняется, что по всей республике прошли партийные районные конференции, где определяли делегатов предстоящего съезда.
Стало известно, что в работе форума СДПК также не будут принимать участие депутаты Жогорку Кенеша от фракции социал-демократов Жанар Акаев и Искендер Матраимов.
Исключили из списка делегатов съезда СДПК и бывшего депутата ЖК Мээрбека Мискенбаева.
Мээрбек Мискенбаев, отметим, ранее требовал, чтобы брат главы государства Асылбек Жээнбеков сдал депутатский мандат.
Напомним, согласно законодательству, действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков приостановил членство в партии СДПК. Его тоже не будет на съезде.
Форум социал-демократов пройдет завтра, 31 марта, в столичном отеле "Орион". Съезд будет за закрытыми для прессы дверями. В повестке дня один вопрос - избрание лидера партии. Никто не сомневается, что им станет экс-президент страны.
Ожидается, что в полдень на все вопросы журналистов ответит Алмазбек Атамбаев.
30 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg"