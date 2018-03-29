Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова

22:24 30.03.2018 Бывшего спикера парламента Чыныбая Турсунбекова допросили в ГКНБ



Бывшего спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил ИА "24.kg".



По его словам, следователь с ним беседовал в рамках уголовного дела в отношении заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Арсена Закирова.



Его задержали сотрудники ГКНБ в начале февраля по подозрению в присвоении и растрате $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова).



"Я в то время, когда исчезли эти деньги, был спикером и, естественно, по процедуре визировал какие-то документы. Вот и объяснил следователю это. Но насколько мне известно, все указывает на Арсена Закирова. Это он, вероятнее всего, один организовал преступление и забрал деньги. Он же показал на моего помощника Нурлана Абдыгул уулу как на соучастника. Следствие выясняет детали", - рассказал Чыныбай Турсунбеков.



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Он подтвердил, что состоялась очная ставка между ним и первым вице-премьер-министром Аскарбеком Шадиевым. Последнего допросили уже дважды.



По версии следствия, осенью 2017 года Арсен Закиров подделал документы о перечислении $30 тысяч на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, предназначенных на выплату премии имени Чингиза Айтматова. Однако в ответ на запрос управления делами Жогорку Кенеша секретариат МПА СНГ опроверг получение денежных средств.



Комитет ЖК по международным делам возглавлял Аскарбек Шадиев. Он заявил, что сожалеет о случившемся. Однако вопрос о личной ответственности он считает излишним. "Каждый день поступает много бумаг на подпись", - сказал Аскарбек Шадиев.



Премия учреждена постановлением МПА СНГ в ноябре 2012 года по предложению Жогорку Кенеша.



30 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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