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Козла в огород. Разработку налоговой реформы Узбекистана Мирзиеев доверил бывшему груз-министру-саакашисту Гилаури
20:41 30.03.2018

Узбекистан привлек к налоговой реформе бывшего министра из команды Саакашвили

К разработке проекта налоговой реформы Узбекистана власти привлекли бывшего премьер-министра Грузии Нику Гилаури, сейчас возглавляющего консалтинговую компанию Reformatics. Об этом, как пишет Gazeta.uz, стало известно на общественном обсуждении документа в Ташкенте.

Действующий налоговый кодекс Узбекистана сдерживает развитие экономики и частного сектора, его необходимо реформировать, и сейчас для этого самое подходящее время, сказал Гилаури.

По его мнению, усилия президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по реформированию экономики поддерживаются всем международным сообществом и даже "вызывают восторг" у мировых финансовых институтов. Гилаури считает, что это поможет привлечь в страну большие инвестиции, технологии и создать новые рабочие места.

Бывший премьер также сформулировал базовые принципы нового налогового кодекса: он должен быть простым, прогнозируемым и создавать равные условия для всех. Новый налоговый кодекс Узбекистана, убежден Гилаури, является одним из самых передовых в международной практике.

Бывший премьер рассказал об опыте налоговой реформы в Грузии, признавшись, что она встретила большое сопротивление. "У нас был 21 налог, мы оставили только шесть. Оказалось, что частный сектор готов платить налоги, если создать простую и честную систему. После налоговой реформы грузинская экономика выросла в четыре раза, поступления в бюджет увеличились в десять раз", - отметил Гилаури.

"Я думаю, Узбекистану намного легче. Во-первых, страна больше. Во-вторых, ситуация намного лучше сейчас, чем у нас было в Грузии, когда мы делали эти реформы. И в-третьих, у вас есть Грузия, на которую вы можете посмотреть и что-то перенять", - сказал он.

Ника Гилаури занимал посты премьер-министра, министра финансов и министра энергетики Грузии с 2004 по 2012 годы. Он был одним из основных членов команды президента Грузии Михаила Саакашвили, развернувшего в стране масштабные изменения. В ходе реформ было резко сокращено количество государственных ведомств и чиновников, упрощено налогообложение, была распродана огромная часть госсобственности, в страну активно привлекались иностранные инвестиции. Одной из самых успешных и известных реформ Саакашвили стала реформа полиции, когда в один день были уволены все 13 тысяч сотрудников грузинского ГАИ. На их место наняли и быстро обучили новых людей, что привело к значительному снижению коррупции. За период президентства Саакашвили доход на душу населения увеличился в три раза, в рейтинге Всемирного банка Doing Business страна поднялась со 112 на 8 место, доверие населения к полиции выросло с 5 до 84%, в рейтинге по уровню восприятия коррупции Transparency International Грузия поднялась со 133 до 51 места, обогнав некоторые европейские страны. В то же время к концу второго срока Саакашвили в Грузии четверть населения находилась за чертой бедности, а безработица достигала 15%.

Узбекские госструктуры не первый раз привлекают к сотрудничеству иностранных специалистов. Например, заместителем министра информационных технологий несколько лет работал бывший член правительства Южной Кореи Ким Нам Сок. Недавно советником министерства труда стал другой южнокореец Ким Ен Се. Еще один специалист из этой страны, хирург Юн Тэк Рим, назначен советником министра здравоохранения. В прошлом году национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" наняла в качестве советника по развитию турецкого эксперта, бывшего вице-президента Turkish Airlines Орхана Сиврикая.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Gazeta.uz
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