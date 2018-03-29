В МВД Узбекистана назначили главного борца с терроризмом. Им стал подполковник Кадиров

20:28 30.03.2018 Подполковник Дониер Кадиров назначен начальником Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана. Об этом сообщает ведомственное издание "На посту". Должность первого зама Кадирова получил подполковник Зокиржон Ахадов.



Кого они сменили на этих постах, не указано. Однако из последних сообщений о деятельности управления следует, что ранее его возглавлял полковник Уктам Мурадов.



Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом было создано в апреле 2017 года – президент Шавкат Мирзиеев тогда отделил эту структуру в системе МВД от управления уголовного розыска. Указ главы государства стал одним из первых шагов в объявленной им масштабной реформе органов внутренних дел. Фактически, она началась еще в январе 2017-го, после отставки занимавшего на тот момент пост главы МВД Адхама Ахмедбаева. Спустя год его лишили звания генерала и, по некоторым данным, поместили под домашний арест. Выступая с посланием к обеим палатам парламента, президент Мирзиеев обвинил Ахмедбаева в предательстве (тот якобы, по указанию одного из начальников СНБ, следил за семьей главы государства).



Активная борьба с экстремизмом, в первую очередь, "религиозным", ведется в Узбекистане не первый десяток лет. Она широко развернулась после терактов в Ташкенте в 1999 году, в которых обвинили "мусульманских радикалов". Это дало властям возможность полностью "зачистить" не только религиозную оппозицию, но и всех, хоть как-то выражал несогласие с ними. Многие осужденные за "экстремизм" впоследствии пополнили списки политических заключенных. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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