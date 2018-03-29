Транзит по "Шелковому пути" растет на китайских субсидиях

14:10 30.03.2018 Объем транзитных перевозок через страны ЕАЭС будет зависеть от темпов роста торговли между Евросоюзом и Китаем, а также готовности властей КНР и стран, по которым проходит транзит, субсидировать более дорогие по сравнению с морским транспортом железнодорожные перевозки. Такой вывод сделан в докладе экспертов Центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР. Напомним, расширение объема поставок через Среднюю Азию в рамках проекта "Новый шелковый путь" поддержано Пекином еще в 2013 году. Однако пока 98% объема взаимных поставок стран ЕС и Китая обслуживаются морским транспортом, 1,5–2% приходятся на авиационный транспорт и лишь 0,5–1% - на железнодорожный.



Впрочем, в последние годы объемы железнодорожных поставок растут (на две трети они идут через Казахстан) - перевозки из ЕС в Китай увеличились с 1,3 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) в 2010 году до 50 тыс. TEU в 2016-м. Транзитный грузопоток из Китая в ЕС за это же время вырос с 5,6 тыс. TEU до почти 100 тыс. TEU. В прошлом году суммарные поставки в обе стороны составили 262 тыс. TEU, что почти в 1,8 раза превышает показатель 2016 года (большая часть прироста пришлась на маршрут через Казахстан). Удвоение числа поездов и объема перевозок было связано преимущественно с субсидированием со стороны Китая, указывают в ЦИИ, оценивая объем такой господдержки в 2016 году в $88 млн. Тариф на провоз контейнера по территории КНР при экспорте был фактически обнулен, в среднем это снизило стоимость перевозки на 40% - с $9 тыс. до $5,5 тыс. за сорокафутовый контейнер (FEU).



При сохранении тарифов поток контейнеров может увеличиться в два раза, до 400–500 тыс. TEU к 2020 году, однако затем темпы роста резко замедлятся, указывают в ЦИИ. Максимально возможный поток в центре оценивают примерно в 1 млн TEU - рост поставок из КНР ограничен, в том числе проблемой загрузки поездов в обратном направлении. Грузы из ЕАЭС в Китай здесь не помогут, поскольку на 98% их нельзя перевезти контейнерами (энергоресурсы, нефтепродукты, лес). Но и для такого увеличения потребуется развитие инфраструктуры, упрощение процедур (в частности, сейчас его ограничивают недостаточные мощности пунктов пропуска на белорусско-польской границе), а также скоординированная тарифная политика стран транзита, указывают в ЦИИ.



Татьяна Едовина Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522408200

Новости Казахстана

