 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Люди - вы звери! В 2017 году в Кыргызстане законно отстрелили 79 баранов Марко ПолоЛюди - вы звери! В 2017 году в Кыргызстане "законно" отстрелили 79 баранов Марко Поло
14:08 30.03.2018

В прошлом году в Кыргызстане отстрелили 79 баранов Марко Поло. Об этом стало известно 30 марта на заседании фракции СДПК.

"Если говорить об охоте, то было отстрелено 79 голов баранов Марко Поло, мы получили 35 млн 550 тыс. сомов. За охоту и отстрел горных козлов мы получили 21 млн 630 тыс. сомов, отстрелено 2 оленя, поступило 60 тыс. сомов", - сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Иностранные охотники отстрелили 8 волков, за что было получено 15 тыс. сомов. "Если наши местные жители отстреливают волков, то наоборот государство выплачивает им премии по 6 тыс. сомов за одного волка. Если они отстрелены в рамках иностранной охоты, то они нам платят", - пояснил он.

Источник - АКИpress
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