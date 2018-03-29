Кемерово, мы с тобой! Акция солидарности в Бишкеке

14:06 30.03.2018 Кемерово, мы с тобой!



Промокшие на весеннем дожде плюшевые зайцы, дельфины... И надпись с хештегом #Кемеровомыстобой на всю жизнь врежутся в память взрослым и детям из Бишкека, которые вместе с родными приходили к посольству России в Кыргызстане в день траура по погибшим в огне пожара в торговом доме "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года...



Люди шли один за одним, никто не сдерживал слез, подходя к посольству. Почти все несли мягкие игрушки, свечи, цветы. Приходили семьями, по одному, студенты, школьники, рабочие со строек в обеденный перерыв, пенсионеры... Люди всех национальностей и возрастов. И все называли трагедию в Кемерово общей болью.



Но мало кто смог ответить на вопрос, как вести себя при пожаре. Одна девочка 11 лет из школы Билимкана очень четко проговорила, как правильно эвакуироваться, как выйти из класса, куда повернуть и как себя вести на выходе. Запомнилась бабушка с внуком 6 лет. Бабушка поделилась, что по дороге в посольство они говорили, что в случае задымления надо смочить тряпку и закрыть ею нос и рот. Старшеклассники различных школ признавались, что НИКОГДА в школе не проводилась УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА–ЭВАКУАЦИЯ! Еще один выпускник элитной школы признался, что помнит за 11 лет учебы три таких эвакуации.



- Мы не сочувствующие, мы сами в этом горе. Смотреть и слышать страшно, - поправили меня женщины–сотрудницы одной из торговых сетей. Они выпустили в небо 41 белый шарик - ровно по числу погибших детей...



Кыргызстанцы восприняли горе Кемерово как свое собственное. И как ни страшно признавать, но именно смерть детей в торговом центре "Зимняя вишня" многих заставила испугаться за жизни своих детей, родителей, собственную безопасность. И оглянуться, а что же у нас, мы же тоже приводим детей на игровые площадки в супермаркеты. Информационное поле просто голосило: страшно за детей! Вспомните наши бишкекские торговые дома, школы, больницы, рынки, а как эвакуироваться из квартир?! И потом уже как прорвало от невозможности боли и понимания своей уязвимости: а мы же сами, взрослые, ничего не умеем! И сами не спасемся, и детей не спасем!



Прощальные СМС, звонки девочек–подростков своим родным из самого пекла, понимающих, что они умирают, задыхаются в дыму, - настолько пронзили сознание всех, кто их слышал, что они стали эмоциональным детонатором, заставившим многих и многих кыргызстанцев не просто утирать слезы, но и действовать.



Счет для оказания помощи семьям погибших и пострадавших открыл Российский Красный Крест. Номер счета можно найти на их сайте.



Светлана ЛАПТЕВА Источник - Вечерний Бишкек

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