Шестеро смелых. Братья Бакиевы (экс-хозяева Киргизии) вышли из подполья

14:03 30.03.2018 БАКИЕВЫ ВЫШЛИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ



Все шестеро представителей старшего поколения бакиевского клана появились на публике. Уверены, что опасность для них миновала?



16 марта в белорусской столице - Минске свой 60-летний юбилей отпраздновал один из самых зловещих персонажей новейшей истории Кыргызстана - Жаныш Бакиев, младший брат экс-президента Курманбека Бакиева.



Чем это событие примечательно? Не только тем, что Жаныш Бакиев, заочно приговоренный на родине к пожизненному лишению свободы и находящийся в розыске, окончательно перестал шифроваться и скрывать место своего пребывания, хотя власти Беларуси до последнего отрицали, что сей фигурант нескольких уголовных дел находится на их территории. Но и тем, что впервые после апрельской революции публично засветились все шестеро представителей старшего поколения клана Бакиевых.



А именно - все братья Бакиевы: Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, Ахмат Бакиев, Адыл Бакиев, Марат Бакиев, Каныбек Бакиев.



Первоначально, по данным редакции, это торжество планировалось провести совсем неподалеку от границ Кыргызстана - в городе Алматы (где, насколько известно, постоянно проживает Адыл Бакиев, а также близкие Жаныша Бакиева). Но в последний момент Бакиевы, видимо, решили не рисковать: как-никак у Бишкека с Астаной отношения потеплели - вдруг казахские власти позволят облаву устроить…



Юбилей Жаныша Бакиева отметили в минском "Дипсервис Холле" - хорошо охраняемой резиденции, где проводятся конференции, переговоры, дипломатические приемы, званые обеды и прочие торжества. Этот VIP-комплекс принадлежит Главному управлению по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций Управделами президента Республики Беларусь.



Известно, что в торжестве приняло участие около 50 гостей - в том числе друзья и однокашники Жаныша Бакиева по Карагандинской школе милиции из Казахстана, России, Ингушетии и других стран и регионов. А также родственники Бакиевых, приехавшие из Кыргызстана.



Мало-мальски известных кыргызстанцев на юбилее вроде бы не было - ехать в Минск они не рискнули. И этим 60-летний юбилей Жаныша Бакиева разительно отличается от его 50-летнего юбилея. Тогда, 10 лет назад, поздравить Жаныша Салиевича, который в тот момент еще не занимал никакой государственной должности, пришла, напомним, вся чиновничья элита Кыргызстана (репортаж с того торжества газета "Дело №…" опубликовала в 2011 году, когда на свет божий вылезли фотоснимки и видеозаписи, которые очень хотели бы похоронить известные политики). Своей льстивой речью в адрес юбиляра отличился тогда, в частности, Адахан Мадумаров, занимавший в ту пору пост секретаря Совбеза Кыргызстана. Он вручил Жанышу Бакиеву камчу - символ власти.



Впрочем, свято место, как известно, пусто не бывает. Есть у Бакиевых и сегодня льстецы-певцы, хотя, конечно, куда меньшего калибра. Например, субъект, известный кыргызской диаспоре Москвы как Асхат Тейит. Который тоже побывал на юбилее в Минске в качестве приглашенного гостя и благодаря которому, собственно, и стало известно об этом мероприятии и о его гостях.



За псевдонимом Асхат Тейит скрывается 34-летний Асхарбек Вайдуллаев, уроженец Лейлекского района Баткенской области. С 2013 года он живет в Москве в качестве трудового мигранта, но себя называет журналистом. "Журнализм" Вайдуллаева заключается в том, что он в социальных сетях расхваливает на все лады беглого экс-президента Курманбека Бакиева и ругает на чем свет стоит нынешнюю власть Кыргызстана. Под другим псевдонимом он через Интернет распространяет книги, опять же восхваляющие Бакиева и "разоблачающие" тех, кто его сверг. "Творчество" Асхата Тейита адресовано прежде всего кыргызским трудовым мигрантам, а также жителям южных областей Кыргызстана.



Если зарыться глубже в причудливый клубок знакомств Вайдуллаева-Тейита, то обнаруживается весьма любопытная связь этого пропагандиста-реваншиста с некоторыми кыргызстанскими гражданскими активистами, называющими себя поборниками демократии и патриотами. К свергнутым Бакиевым, заметим, почему-то неровно дышат многие местные оппозиционеры.



По словам Асхата Тейита, ухаживать за гостями юбиляра помогал Айбек Абдразаков - бывший офицер МВД Кыргызстана, находящийся в розыске за участие в политическом убийстве Медета Садыркулова. Он давно уже засветился в качестве одного из ближайших подручных Жаныша Бакиева. Тейит также утверждает, что на торжестве присутствовал даже президент Беларуси Александр Лукашенко, который якобы лично поздравил Жаныша Бакиева и произнес в честь него тост. Но в это уже верится с трудом - бакиевский пропагандист явно хочет преувеличить значимость мероприятия, своих хозяев, да и своей персоны заодно.



Из шести братьев Бакиевых в розыске в Кыргызстане не находятся лишь двое - Адыл и Марат. В отношении Курманбека и Жаныша Бакиевых давно уже действуют заочные судебные приговоры - в том числе по кровавым событиям 7 апреля 2010 года и по убийству Садыркулова.



Что же касается Ахмата и Каныбека Бакиевых, то их имена фигурировали в крупном уголовном деле, возбужденном в Джалал-Абаде по статье УК "Коррупция" еще весной 2010 года. Братья Бакиевы, гласило обвинение, вместе с приближенными к ним должностными лицами, "действуя из корыстных побуждений с применением насилия и угроз, завладели объектами и имуществом, долями и акциями юридических лиц (угольные карьеры Кок-Жангак, Макрай в Сузакском районе, здания и сооружения, земельные участки табакозавода, хлопкового завода и т. д.), а также организовали преступные каналы поступления нелегальных источников дохода… Кроме того, они, подменяя роли и функции государственных органов, узурпировав власть, фактически управляли их деятельностью, а также предприятиями, организациями и учреждениями Джалал-Абадской области, такими как Ырысский айыльный округ, РЭО ГАИ области, АО "Кыргызнефтегаз", компании "Джалалабадэлектро" и "Ошэлектро".



На скамье подсудимых оказался лишь Ахмат Бакиев - единственный из братьев Бакиевых, которого силовикам удалось поймать. Но, как в свое время подробно рассказывала наша газета, многоэпизодное уголовное дело Ахмата Бакиева "усохло" до предела, он получил минимальный срок, был амнистирован, попал в колонию-поселение и в итоге в марте 2012 года сбежал из бишкекской частной клиники.



Тот побег, заметим, стал одним из "чудес", которыми была так богата деятельность на посту генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой - ныне еще одной видной "оппозиционерки". И вот шесть лет спустя Ахмат Бакиев впервые появился на публике - совершенно безбоязненно.



Выглядят все шестеро братьев Бакиевых совсем неплохо для изгнанников. Хотя, насколько известно, дела у главы их клана - Курманбека Бакиева - идут сейчас весьма неважно. Он испытывает финансовые трудности: сыновья - Марат и Максим Бакиевы - деньгами ему почти не помогают. Осенью прошлого года из белорусской столицы пришло известие: молодая жена экс-президента Назгуль Толомушова покинула пост директора отеля "Минск" - ведущей минской гостиницы, находящейся в ведении Управделами президента Беларуси. Толомушову вежливо попросили уйти с этой должности из-за того, что на работе она бывала нечасто, проводя много времени в отгулах и на больничных.



Известно, что Курманбеку Бакиеву часто приходится оставаться с детьми от второй жены дома одному - молодая супруга домоседством не отличается. Здоровье его пошатнулось, он заметно хромает.



Жизнь, как говорится, дала трещину…



Вадим НОЧЕВКИН Источник - delo.kg

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