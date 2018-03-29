 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Демократия" трусов и жлобов. В США с 1/04 вырубают вещание Russia Today
14:01 30.03.2018

США отключат "пропагандистский" канал RT в День дурака

Об этом сообщает агентство Bloomberg

Не успел МИД РФ объявить об ответных мерах России на высылку дипломатов из США, как агентство Bloomberg опубликовало сообщение о дате отключения телеканала Russia Today в Вашингтоне и в кабельных сетях США.

Российская англоязычная радиотрансляционная сеть RT, описанная спецслужбами США как часть "государственной пропагандистской машины Москвы", исчезнет с экранов телевизоров в Вашингтоне в полночь на 1 апреля.

Правда американская сторона объясняет, что это произойдет по техническим причинам - прекращают работать пара цифровых станций WNVT и WNVC в Северной Вирджинии, которые обслуживала около десятка иностранных телеканалов, в том числе и RT. Частоты, которые использовались телевизионщиками, теперь будут проданы компаниям беспроводной связи. При этом аукцион состоится только через год, а вещание должно прекратиться уже сейчас.

RT также исчезнет из местных кабельных систем. При этом в сообщении говорится, что на RT обратили внимание после того, как американские спецслужбы начали расследовать так называемое российское вмешательство в выборы.

Впрочем, RT намерен продолжить работу с партнерами по дистрибуции в Вашингтоне и за его пределами.

Источник - МК
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