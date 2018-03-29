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Казахи-оралманы пытаются провести антикитайскую акцию протеста у акимата Алматы
12:21 30.03.2018

В Алматы оралманы добиваются санкции на проведение акции протеста

В Алматы около десятка оралманов собрались сегодня у здания городского акимата, чтобы подать заявку в администрацию города на проведение мирной акции протеста с требованием обеспечить сохранность прав родственников, по их словам подвергающихся притеснениям в Китае со стороны властей этой страны.

Собравшиеся 30 марта у здания акимата в своем письме просят акимат санкционировать проведение 8 апреля с 11 до 17 часов акции протеста на площади за алматинским кинотеатром "Сарыарка", где обычно проходят санкционированные властями митинги.

В обращении приводятся имена и сведения о роде деятельности восьми человек, указанных как ответственные за эту акцию лица. Организаторы говорят, что рассчитывают собрать на акции около тысячи человек.

Участник собрания, представившийся переселенцем из Китая Даулетбеком Ерболом, который получил казахстанское гражданство, сказал, что власти Китая отобрали паспорт у его матери, прибывшей в Китай. В результате 75-летняя женщина оказалась вынуждена добиваться возврата паспорта.

По его словам, на акции они намерены потребовать, чтобы китайские дипломаты ответили на вопрос о причинах удержания и уголовного преследования граждан, точное число которых он затруднился назвать. По словам Ербола, в течение около года они не получили ответов из органов власти на вопросы о причинах задержания и преследования.

Заявку активистов приняла представившаяся сотрудником акимата Акерке Абдикадирова, которая сказала, что заявку планируется рассмотреть в течение 15 дней.

Источник - centralasian.org
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