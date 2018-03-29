 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 29.03.2018
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    Кыргызстан   | 
КырКультурка. Археологов нет, специалистов музейных нет… - Дело №
12:19 30.03.2018

И исторических памятников в Кыргызстане скоро не будет.

В нашей стране всего 10 археологов. Об этом говорили представители Национальной академии наук на парламентских слушаниях по сохранению музеев и музейного фонда.

По словам экспертов, студенты исторического факультета Кыргызского национального университета больше не проходят этнографическую практику. Специалисты отметили, что государство не финансирует археологические исследования, и потребовали создать археологическую карту Кыргызстана. На изучение только одной Баткенской области может уйти пять лет.

Участники слушаний также предлагают законодательно прописать запрет на деятельность черных археологов.

Не лучше обстоит дело и с музейными специалистами. Их в Кыргызстане вообще не готовят.

По словам министра культуры, информации и туризма Султана Жумагулова, его министерство предлагает создать факультет по подготовке музейных работников на базе Кыргызского национального университета. "Но пока мы ответа не получили. Мы не можем выписывать экспертов из Питера или Москвы. Большая проблема и с реставраторами, молодые люди не идут учиться на них: очень низкая заработная плата", - жалуется чиновник.

Шла речь на парламентских слушаниях и о сохранении исторических памятников под открытым небом. Таких в стране насчитывается 586. И некоторые из них, например музейный комплекс "Сулайман-Тоо", включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако кыргызстанские памятники истории под открытым небом могут исчезнуть. Государство, по словам министра культуры, прилагает недостаточно усилий к их сохранению.

В Бишкеке, сказал С. Жумагулов, уже утрачены четыре исторических памятника. И если вопрос с культурным наследием не решится, то в ближайшие 10 лет исчезнут и другие весьма ценные объекты.
29.03.2018

Источник - delo.kg
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