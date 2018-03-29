|По-пастбищу. Власти кырОша опровергли инфу о передаче Узбекистану джайлоо Сарыташ
12:16 30.03.2018
Информация в СМИ о передаче джайлоо Сарыташ в Алайском районе КР в аренду Узбекистану не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь полномочного представительства правительства в Ошской области КР Жумамидин Сулайманкулов.
По его словам, 29 марта в Фергане на первом заседании Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана узбекская сторона предложила возобновить пользование пастбищами в аренду, как это практиковалось в советское время.
"Кыргызская сторона ответила, что вопрос будет рассмотрен позже. Информация о передаче пастбищ не соответствует действительности", – сказал Сулайманкулов.
29 марта в узбекском городе Фергане прошло первое заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана. По его итогам правительство Кыргызстана сообщило, что стороны "смогли договориться практически по всем вопросам". Детали переговоров не сообщаются.
На рубеже граничат Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области Кыргызстана и Андижанская, Ферганская и Наманганская области Узбекистана.
В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1170 из 1378 километров границы или 85%. Сообщалось, что оставшиеся 208 километров будут согласованы до конца 2017 года, но работа по делимитации и демаркации пока остается незавершенной.