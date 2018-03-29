 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-под таза... Во всех госорганах Киргизии введена должность "заместителя по реализации Проекта "Таза Коом"
12:12 30.03.2018

В госорганах введена должность заместителя руководителя по цифровому развитию в рамках реализации Проекта "Таза Коом"

В государственных органах исполнительной власти Кыргызской Республики введена должность заместителя руководителя по цифровому развитию в рамках реализации Проекта "Таза Коом".

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Данное решение принято в целях дальнейшего внедрения автоматизации процессов и информационных технологий в государственных органах исполнительной власти Кыргызской Республики.

"Цифровая трансформация, перевод государственных услуг в электронный формат, упрощение процедур и сокращение контакта государственных служащих с населением, все это не только значительно снизит нагрузку на население, но служит эффективным инструментом предотвращения коррупции. Новые заместители министров, молодые хорошо образованные профессионалы, будут заниматься продвижением проектов по цифровой трансформации в министерствам и ведомствах", - прокомментировал решение Сапар Исаков.

"Большинство проектов сегодня реализуются только несколькими министерствами: это электронная книга учета преступлений, электронный патент, электронные очереди в детские сады и школы, единый портал госуслуг, информационные киоски, "Умный город", фискализация налоговых процедур и множество других проектов. Другие министерства и ведомства должны подключаться к цифровой трансформации. Потенциал в этих организациях остается нереализованным, в связи с тем, что в министерствах и ведомствах нет кадров с соответствующей экспертизой", - отметил Глава Правительства.

Новая должность вводится в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, с возложением функций и полномочий по координации вопросов внедрения автоматизации процессов и информационных технологий в рамках реализации Проекта "Таза Коом".

Отмечается, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в рамках штатной численности и в пределах средств, предусмотренных государственным органам исполнительной власти на 2018 год и последующие годы, то есть в рамках решения не ожидается расширение штата и дополнительных затрат.

Ниже приводим список государственных органов исполнительной власти, в которых введена должность заместителя руководителя государственного органа по цифровому развитию:

1. Министерство экономики Кыргызской Республики.

2. Министерство финансов Кыргызской Республики.

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

4. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики.

5. Министерство юстиции Кыргызской Республики.

6. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

7. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

8. Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

9. Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.

10. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

11. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

12. Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

13. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

14. Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.

15. Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики.

16.Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики.

17. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

18. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики.

19. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.

20. Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики.

21. Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.

22. Социальный фонд Кыргызской Республики.

23. Государственная пограничная служба Кыргызской Республики".

Отдел по связям с общественностью и СМИ
Аппарата Правительства
Кыргызской Республики
pressokmot@gmail.com

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522401120
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