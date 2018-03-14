Новые методы ведения войны. Часть II, - А.Хутин

10:58 30.03.2018 Рассуждая о свободе слова и информации, часть журналистов преимущественно сводит ее ныне к своему исключительному праву показывать зло и искажать действительности, отмечает эксперт



Не надо быть провидцем, чтобы предсказать печальный конец США, если они в ближайшее время они не изменят своей имперской политики в отношении других стран и континентов. И даже в отношении своих сограждан, уже развращенных и привыкших жить за счет всего остального мира. Подчиняя все и вся золотому тельцу, бесконтрольно печатая ничем необеспеченные бумажки – доллары, всасывая взамен мозги, нефть, газ.



В канун 60-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне государственные, общественные и политические средства массовой информации уделяли усиленное внимание этой теме. Казалось бы, хороший повод для составления чувства патриотизма у подрастающих поколений, укрепления гражданской власти, единения государства и общества, поднятия пошатнувшегося за годы реформ авторитета Российской армии, усиления преемственности поколений, сплочения гражданского общества в сложных для России социально-экономических условиях. Однако этого не произошло. По точно выверенной и отработанной методике, ангажированной зарубежными и отечественными заказчиками, использовали этот метод в совершенно иных, противоположенных целях. Фальсификация фактов истории и развития событий как на фронтах Великой Отечественной, так и мировой войны в целом. Преувеличивалась роль и успехи в войне союзников и преуменьшалась роль Советской Армии, искажая события, международной ситуации предвоенного периода. Сама ответственность за развязывание войны коллективно делилась между фашисткой Германией и Советским Союзом. Преувеличивались потери Советской Армии и мирного населения Советского Союза аз-за "бездарности и жестокости командиров". Замалчивались или искательно интерпретировались, высмеивался массовый героизм и мужество советских людей на франте и в тылу. Предатели Родины, палачи, зачастую и сегодня изображаются самоотверженными героями – борцами за возрождения России, освобождение ее граждан от ненавистного коммунистического гнета. Массовый трудовой героизм в тылу толкуется как рабский труд народа, замученного НКВД. Партизаны изображались как дикие, ведущие нецивилизованными методами борьбу "со своими и чужими".



Выступления ветеранов Великой Отечественной войны на страницах газет, журналов, по радио и телевидению часто сопровождаются комментариями журналистов и ведущих, цели которых – исказить реальные события, уличить героев в некомпетентности, предвзятости, вызвать жалость или усмешку аудитории.



Подобные комментарии обычно свойственны художественным и документальным фильмам военного и послевоенного периода. В иных же художественных и документальных фильмах, театральных постановках, произведениях литературы, песенном творчестве интерпретаций событий Великой Отечественной войны имеют такое же отношение к действительности, как американские фильмы, рекламирующие "победоносное шествие войск США, несущих освобождение народам Европы и России".



Такой подход вызывает чувства возмущения и оскорбления достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. По результатам социологических исследований Института социально-политических исследований РАН и московского института социально-культурных программ, 92% ветеранов считают толкование и изображение событий Великой Отечественной войны искаженными, оскорбительными и вредными. [1]



Наряду с искажениями истории популярно в США и огульное охаивание российской современной действительности, манипулирование общественным сознанием, превратное представление истинного положения дел в стране, где трудятся тысячи духовно сильных и творчески нацеленных людей. Ложь фактическая оборачивается ложью стратегической, лукавством и в целом трансформацией позиции человека, его понимания мира. Стремясь сформировать негативное впечатление о российской действительности, журналисты в ряде случаев идут на прямые ее искажения. Цели публикаций – создание картины обреченного общества. Тут журналистика выполняет поистине колоссальную деструктивную работу, весьма последовательно и успешно деморализуя и духовно развращая общество.



Диссонанс между реальной жизнью, поискам живой души, состоянием ищущего ума, которыми кишит сегодня страна, и категориями, которыми оперируют недобросовестные журналисты, есть актуальнейшая проблема, и она со всей остротой прорисовывается в деятельности СМИ.



Рассуждая о свободе слова и информации, часть журналистов преимущественно сводит ее ныне к своему исключительному праву показывать зло и искажать действительности. Таким образом, положительное оказывается дискриминированным и скомпрометированным, оно как бы отменено самим контекстом. Нарушение собственного пропорционирования позитивные и негативных процессов реальности, что в свою очередь активно влияет на психологическое состояние и выживаемость человека и общества. В этой тенденции СМИ переходит границу безопасности – того уровня отравительной энергетики, при которой общество оказывается парализованным изливающимся на него негативом.



Систематическое и массовое воздействие информации на общество и личность превращает его в действенное оружие, отрывает граждан России от реальности, объективной ее оценки, здравого смысла. Людям внушаются установки, ценности и ориентиры, выгодные носителям информации и их заказчика в связи с глобальными политическими, экономическими и военно-стратегическими интересами. В условиях информационной войны, ведущейся против России, необходима разработка обеспечения информационной безопасности общества и государства. Совершенствование этой работы как внутри страны, так и за рубежом предполагает формирование современного, развитого, информационного общества, способного как защищать себя от экспансии извне, так и нанести ответные удары по информационному противнику.



В дискуссиях о свободе слова представители либеральной действующей интеллигенции и СМИ отожествляют свою свободу от государства и общества, замалчивая тот факт, что под ней они подразумевают лишь обеспечении гарантией защиты интересов крупных предпринимателей, банкиров, рекламодателей или издательских компаний. Свободу вольно интерпретировать, искажать действительность в собственных интересах.



Манипулятивная возможность СМИ очень велика, так как практически все информационные потоки – политическая, социальная, экономическая и тому подобная информация, поступающая многомиллионной аудитории россиян – отдается на правку редакторам, комментаторам, корреспондентам и их хозяевам! Они вольны распоряжаться информацией, интерпретировать ее как заблагорассудится, прикрываясь пресловутой "свободой слова". На самом же деле в России действительно до сих пор очень мало экономически независимых и политически свободных от комитета, а значит, и объективных СМИ. На смену политической цензуре пришла еще более жесткая цензура экономическая.



Информационная война предполагает мероприятия, при помощи которых в общественное сознание внедряются необходимые идеи, психологические и поведенческие установки противнику в сочетании с подавлением его морального духа, она имеет целью подчинение противника или создание благоприятных условий для развернутых, безопасных действий сторон, осуществляющих военные действия. Все это мы уже имеем возможность наблюдать. Все это осуществляется на протяжении многих лет на территории России. Планомерное и массовое воздействие враждебной, вредной, разлагающей, деморализующей, вводящей в заблуждение информации на россиян превращает ее в действенное оружие, средство, которыми миллион людей отвлекают от жизненно важных проблем, искажая действительность, заблуждают ее объективную оценку, внушают заданные установки по политическим, экономическим, военным или иным вопросам.



В 1980-е годы прошлого столетия директор радиостанции "Голос Америки" Ф. Николайдес призывал дестабилизировать Советский Союз и его союзников, способствуя раздору между народами и правительствами, вбивая к ним недовольство и подозрительности между руководителями стран коммунистического блока. Несмотря на начавшиеся сотрудничество США и СССР, Соединенные Штаты продолжали неуклонно вести холодную войну в "подковерном" виде. Характерны в этом плане были советы бывшего президента США Р. Никсона при назначении Дж. Буша в 1975 году директором ЦРУ. В своем письме Р. Никсон рекомендовал Дж. Бушу обратить особое внимание на наследие древнекитайского мыслителя Сунь-цзы, где главным, по мнению Никсона, была теория "управления противником". Никсон привел один из афоризмов Сунь-цзы, который как бы выражал основную суть его письма: "Верх искусства – это не выигрывать сто битв, напротив, покорить армию врага без сражений". Весьма точно сущность профессионально организованной психологической войны выражается в наставлениях древнекитайского философа и военного деятеля Сунь-цзы (VI век до нашей эры), – они сводится к следующему:

1.Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника.

2.Вовлекайте видных деятелей противника в преступные предприятия.

3.Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный момент на позор общественности.

4.Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и гнусными людьми.

5.Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны.

6.Подстрекайте молодежь против стариков.

7.Мешайте всеми средствами работе правительства.

8.Препятствуйте всеми способами нормальному снабжению вражеских войск и поддержанию в них порядка.

9.Сковывайте волю воинов противника песнями и музыкой.

10. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов.

11. Посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить дело разложения.

12. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников. Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят прекрасные результаты.



Как видите, советские диссиденты прекрасно вписывались сразу в несколько вышеизложенных пунктов. В.Г. Крысько, поместивший эту информацию в своей книге "Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт)", дал следующее определение этой тайной "подковерной", психологической войне: "Психологическая война – это совокупность различных форм, методов и средств воздействия на людей с целью изменения в желанном направлении их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом".



После секретной директивы Совета национальной безопасности США 2011 от 17 августа 1948 году, в аналогичной директиве от 7 апреля 1950 года говорилось: "Нам нужно вести психологической войну с целью вызвать предательство…" Забегая немного вперед, отметим, что апогеем этой политтехнологической линии указов из США было предательство страны и своего народа верхушкой советского руководства: М. Горбачевым, А. Яковлевым и Э. Шеварднадзе.



Не случайно в 1970-х годах так много было случаев предательства среди офицеров КГБ СССР, перебежчиков. Этому способствовали не только деятельность противников, но и пик застойной атмосферы в СССР, очевидная маразматическая тупость руководства СССР.



В августе 1975 году в Хельсинки прошло очередное совещание глав европейских стран, включая социалистические, США и Канаду, на котором были приняты стандарты, нормы в области прав человека. СССР и другие соцстраны подписали это соглашение, хотя уже в 1975 году СССР ратифицировал международное пакты по соблюдению прав человека.



В момент подписания, вероятно, руководители соцстран и не подозревали, что это очередная ловушка, хорошо продуманная "домашняя заготовка" в холодной войне: что маститые диссиденты по подсказке извне начнут использовать это международное соглашение для раскачки "прав человека" в соцстранах, это будет мощный рычаг раскачки внутренней ситуации и дискредитации властей.



Известный американский политический деятель Строуб Тэлботт в своей книге "Измена в Кремле. Протоколы тайных соглашений Горбачева с американцами" откровенно признался: "…Западным лидерам удалось превратить так называемые "Хельсинские договоренности" в механизм давления на Кремль и его сателлитов в Восточной Европе…".



И в современной России в XXI веке есть те же "механизмы давления", к которым прибавились еще и новые. Приведем пример новой организации, внедрившейся в России, при этом обратите внимание на ее высокий уровень. Новая правозащитная организация Международный комитет защита прав человека (C.I.P.B.H.) о себе пишет: Международный комитет защита прав человека (C.I.P.B.H.) зарегистрирован Префектурой Помощи г. Парижа 14 марта 2008 года. Соучредителями комитета стали: Международная ассоциация защиты прав человека, Лига правозащитников, Суверенный Орден Св. Иоанна Иерусалимского Рыцарей Мальты, королевский Дом Меровингов…". Можно быть уверенным, что если заглянуть в историю первых перечисленных организаций – Международная ассоциация защиты прав человека и Лига правозащитников, то в учредителях обнаружатся те же знаменитые масонские организации – Суверенный Орден Св. Иоанна Иерусалимского Рыцарей Мальты, королевской Дом Меровингов и другие.



В рекламном буклете Международного комитета защиты прав человека указывается на любопытные права сотрудников: "…сотрудникам комитета, имеющим соответствующую должность, предоставляется дипломатический иммунитет и привилегии, необходимые для выполнения их задач. Транспортные средства Международного комитета защита прав человека также имеют дипломатический иммунитет и оснащаются специальными регистрационными номерами транспортного средства". То есть – это идеальная организация для проведения разведки и диверсий спецслужбами западных стран.



Обстановка требует от руководства России решительных действенных мер. Подчеркнем: действенных и результативных!



Существует глубокая пропасть между словами и делами нынешней власти. Мы убедились в абсолютной несостоятельности президентского понукания "Россия вперед!" равно как и лозунг инновационной модернизации страны и создания 25 миллионов рабочих мест.



То, что сегодня происходит в российском обществе, не назовешь иначе, как разложением национального духа и сознания. Разложением намерений, тщательно продуманным, спланированным и осуществленном при активном пособничестве со стороны самого общества.



С помощью демократического свободного волеизъявления народа создана мощная государственная политическая властная структура, оттеснившая на обочину общественной жизни действительного производителя, создающего национальное богатство, и грудью вставшая на защиту прав (не обязанностей) финансовых махинаторов, получивших неслыханные доселе привилегии. Нельзя не признать, что граждане России собственноручно приближают розовую мечту апологетов однополярного мира о безраздельном мировом господстве.



Примечания



1.Актуальные проблемы обеспечения культурно-информационный безопасности населения московского мегаполиса – комплексное исследование. Научные издания – М. 2008. – с.24.



Анатолий Хутин – доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника отдела Аналитического управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, специально для ИА "Реалист"

14.3.18 Источник - realtribune.ru

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