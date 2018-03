Кадры из МУКа. Где готовят западную VIP-агентуру для Киргизии

У Академического консорциума "Международный университет Кыргызстана" самые обширные связи со всем миром из всех высших учебных заведений Кыргызстана. Хотя университет один из самых молодых в стране - в этом марте ему исполнилось 25 лет. Но он оправдывает свое название и назначение и держит марку престижного вуза, в котором стремятся учиться не только многие кыргызстанцы, но и молодые люди из разных стран.

- Наш университет в свое время окончили премьер–министр Сапар Исаков, руководитель аппарата президента, один из вице–премьеров, многие министры и губернаторы, председатель Национального банка, несколько послов, руководители различных госструктур, ученые, бизнесмены, много выпускников работают в дальнем и ближнем зарубежье, - говорит с гордостью председатель попечительского совета АК "МУК", академик НАН, чрезвычайный и полномочный посол КР Асылбек АЙДАРАЛИЕВ. - Показатель успешности выпускников вуза говорит о качестве преподавания в нем, это как высший бал его деятельности.



- Асылбек Акматбекович, вы стояли у истоков создания этого университета. Как возникла идея его образования? Ведь даже в далеком 1993 году в Кыргызстане было достаточно высших учебных заведений.

- Но именно такого, какой задумали создать мы, не было, да и, пожалуй, нет и сейчас. Никто не сбрасывает со счетов заслуг советского образования, но время требовало изменений, образование и наука нуждались в реформировании. И прежде всего в расширении международных контактов. До развала Союза я возглавлял Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН, был содиректором Института приполярной медицины университета штата Аляска, первым директором международного научно–исследовательского центра "Арктика", работал в других совместных научных подразделениях с учеными разных стран. И понимал, что образование и наука нуждаются в расширении научных и образовательных контактов. Поэтому уже в самом названии университета было заложено слово "международный". И, кстати, одним из важнейших партнеров стал Госуниверситет Сан–Франциско.

В 1993 году состоялся первый набор. Впервые в нашей стране началось обучение по программе бакалавриата на основе общепризнанной в США системы кредитных технологий. Несколько американских фондов помогли нам оснастить молодой вуз, более 70 преподавателей прошли стажировку в учебных заведениях США, из них семь по программе Фулбрайт. Начался обмен студентами с Госуниверситетом Сан– Франциско.

Слово "впервые" вообще характерно для нашего учебного заведения, которое опять же первым в Центральноазиатском регионе подписало Великую университетскую хартию и начало выдавать приложение к диплому европейского образца.

С 2014 года в АК "МУК" используется новый формат обучения - программа двойных дипломов. После первого курса обучения заложена стажировка в Индии (продолжительность 6–8 недель) для изучения английского языка. Студенты, успешно завершившие 2–3–й курсы, смогут пройти обучение в европейских университетах с получением диплома МУК и университета Европы. Подписаны соответствующие договоры с рядом европейских университетов из Болгарии, Латвии, Италии, Словакии, Польши, Швейцарии, Германии. Студенты имеют возможность проходить стажировку по "сэндвич–программам" в Индии, Иране, Индонезии, Китае, Пакистане, России, Саудовской Аравии, Турции, Японии.

Через десять лет после основания университет был преобразован в учебно–научно–производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана". Начались широкие контакты с университетами Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Непала, Пакистана, Японии, откуда к нам стали приезжать молодые люди на учебу. Этому способствовал тот факт, что дипломы университета получили признание как в США, так и в Европе.



- Сколько сейчас у вас обучается студентов?

- В настоящее время УНПК "МУК" преобразован в Академический консорциум "МУК", в состав которого входят шесть учебных образовательных учреждений, четыре колледжа и пять научно–исследовательских институтов.

Академический консорциум географически разделен на ряд кампусов - центральный, западный, восточный, медицинский (находятся в Бишкеке), иссык–кульский (в Чолпон–Ате), южный - в Оше, индийский - в городе Нойда, пакистанский - в городе Равалпинди. Сейчас решается вопрос об открытии кампуса в одной из стран Восточной Европы. Постановлением правительства МУК был предоставлен статус автономного, самоуправляемого университета.

У нас обучается более 10 тысяч студентов, из которых 1,5 тысячи - в колледжах и лицее, более четырех тысяч - иностранных студентов. Но планируем увеличить количество желающих учиться у нас до 12 тысяч, шесть с половиной тысяч из них будут из дальнего зарубежья.

Высокий рейтинг сейчас у Международной высшей школы медицины, образованной на нашей базе в 2003 году для студентов из стран Юго–Восточной Азии. Преподавание в ней ведется на английском языке. В том же году ЮНЕСКО открыло кафедру "Устойчивое горное развитие". Именно на базе УНПК "МУК" в 2006 году Европейский союз создал Национальный информационный центр по Болонскому процессу.

Функционирует Мультимедийный институт дистанционного обучения, преподавание в котором ведется с использованием современных компьютерных программ и IT– технологий. Институт контактирует с Университетом Гульемо Маркони (Италия), Открытым университетом Индиры Ганди (Индия), Открытым университетом Алама–Икбал и Виртуальным университетом (Пакистан).

От различных зарубежных организаций были привлечены инвестиции, только в течение 2016 - 2017 годов от зарубежных организаций Китая, Ирана, Турции, Словакии, Саудовской Аравии было привлечено 147000 долларов. В рамках проектов Европейского союза получено оборудование на 77285 евро. На стадии согласования проекты с Бангладеш, Индией, Пакистаном, Саудовской Аравией, Турцией на сумму около 1 миллиона долларов.

В 1998 году по инициативе УНПК "МУК" была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2002 года Международным годом гор (МГГ). И в этом же году в Бишкеке был организован и проведен Бишкекский глобальный горный саммит (БГГС). В организации МГГ и БГГС активное участие принимал УНПК "МУК".



- Ранее вы говорили о создании кыргызско–пакистанского международного университета медицинских наук...

- Он уже работает с прошлого года, в нем впервые начато обучение по программе двойных дипломов. Согласно межправительственным соглашениям, ведется подготовка к созданию еще и центральноазиатского индийского института дистанционного образования, и кыргызско–индийского госпиталя.

Хотим открыть еще арабский центр при МУК при поддержке Исламского университета в Эр–Риаде, кыргызско–иранский и кыргызско–турецкий образовательные научные центры при содействии ведущих учебных заведений этих стран и международный институт ветеринарной медицины совместно с нашим Аграрным университетом и колледжем ветеринарной медицины из Индии.



- Какие исследования ведутся и планируются?

- Наши ученые совместно с коллегами зарубежных стран ведут исследования по управлению земельными ресурсами в горных районах Памира и Памиро–Алая, изучают восприимчивость использования земель к изменению климата на Западном Памире, проводят исследования о воздействии изменения окружающей среды на высокогорные населенные пункты, по биологии снежного барса. И хочу особо отметить, что эти и другие проекты финансируются солидными фондами и структурами ООН, Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, Космическим центром Гаддарда, Институтом горных наук японского Университета Синьсю и другими. И эти исследования уже приносят хорошие результаты.



•горное развитие

Для устойчивого горного развития президиум НАН КР создал научно–образовательный академический комплекс "Горная ассоциация", учредителями которого являются МУК, Международная высшая школа медицины, Институт горной физиологии и медицины Академии наук. А в 2018 году по решению президиума НАН образовали "Горный комитет" для объединения усилий академических институтов страны, университетов, ведомственных учреждений для устойчивого горного развития, который будет функционировать на базе АК "МУК".



•прогноз по–научному

Международный университет Кыргызстана получил грант Национального аэрокосмического агентства США, и его ученые вместе с коллегами из университетов Пенсильвании и Южной Дакоты организовали экспедицию в горные регионы Кыргызстана - в Ат–Башынский и Нарынский районы Нарынской области, Алайский и Чон–Алайский районы Ошской области.

Ученые Международного университета Кыргызстана совместно с американскими коллегами изучают в горных регионах проблемы, возникающие из–за с потеплением климата, и связи этого процесса с продовольственной безопасностью, здоровьем, экологией.

На основе полученных научных данных можно будет судить о развитии этих районов в ближайшие тридцать лет. Это тем более важно, что власти страны обратили внимание на регионы.

В горах, как известно, жизнь намного тяжелее, зима дольше, транспорт дороже, мало что можно вырастить. А потому один из важнейших вопросов - продовольственная безопасность.

- У американских коллег есть карты горных регионов, снятые со спутников из космоса. Согласно им, мы с научной точки зрения попытались обозначить перспективу: что будет с этими горными регионами к 2030 году. Каждый их участок представлен на карте как на ладони, и поэтому можно сопоставить, что было с ними двадцать лет назад, что происходит сейчас и что будет.

Мы исследовали состояние пастбищ, окружающей среды. Но нас прежде всего интересует вопрос: сколько человек смогут в дальнейшем прокормиться в этой местности.

Нам важно и социально–экономическое положение, здоровье населения, поэтому в составе экспедиции работали физиологи, иммунологи, психофизиологи из Института горной физиологии и медицины Академии наук, Международной высшей школы медицины нашего университета.

А уже третья экспедиция во главе с академиком Биймырзой Токторалиевым изучала экологию. Мы анализируем космические снимки, чтобы соединить научные данные, результаты наших экспедиций воедино. На основе научных данных можно судить об устойчивом развитии конкретного региона.

Экспедиции, как я уже сказал, организуются на полученный грант. Частично исследования в Ат–Башынском районе профинансировал Фонд прогрессивных инициатив Салымбекова. Очень важно, что частный бизнес начал вкладывать в науку. Таких больших исследований по своим целям, задачам и масштабности в тех районах еще не было. Научные данные будут опубликованы в известных зарубежных журналах, - рассказал Асылбек Айдаралиев.



•в четвертой сотне университетов мира

Европейская научно–промышленная палата опубликовала Глобальный академический рейтинг университетов мира, ведущих обучение по европейским стандартам (Academic Ranking of World Universities– European Standard). Рейтинг проводился по стандартам Евросоюза, выработанным для высших учебных заведений. В этом рейтинге АК "МУК" получил уровень ВВВ и вошел в четвертую сотню ведущих университетов мира. Ему присвоен "Status Н+" в ФРГ, что означает признание дипломов бакалавров, магистров и докторов философии (PhD) в этой стране.



Международное признание...

Золотая звезда качества - эту престижную награду в области образования, учрежденную BID (Business Initiative Directions), г. Женева (Швейцария), университет получил в 2001 году.

Клуб ректоров Европы и Европейская ассамблея бизнеса в Варне (Болгария) в 2007 году вручили университету диплом "Европейское качество" за достижение высокого качества образовательных услуг в соответствии с европейскими стандартами.

"Международное качество" категории "Платина" за активную деятельность, применение моделей эффективных действий, разработку и внедрение стратегии управления качеством и достижение высоких результатов - эту награду кыргызский вуз получил от Международного саммита качества в Лондоне.

Диплом "Best for High Quality Services - Kyrgyzstan 2015" Международного фонда наград (International Fund Awards) вручен учебному заведению за высокое качество предоставляемых образовательных услуг и достижение высоких результатов работы.



...и престиж

МУК - член Европейской ассоциации международного образования, Ассоциации европейских университетов, Глобального альянса транснационального образования, Международной ассоциации университетов и колледжей, Международной сети агентств по управлению качеством в высшем образовании, Международной ассоциации университетов и факультетов международных отношений вузов - партнеров МГИМО, Консорциума университетов Среднего Запада (США), Федерации университетов исламского мира, Консорциума университетов Шелкового пути (Турция), Центральноазиатской ассоциации университетов.

Структурными подразделениями АК "МУК" подписаны договоры о сотрудничестве более чем с 200 зарубежными университетами.



Нина НИЧИПОРОВА

30 марта 2018 года. №38 Источник - Вечерний Бишкек

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522396320

