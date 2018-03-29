Скрипаль был отравлен у себя дома. Скрипалинда выздоровела и готова все рассказать...

10:35 30.03.2018 Британские следователи установили подробности "химатаки в Солсбери", кардинально меняющие картину дела



Как выяснили сыщики Скотленд-ярда, английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, отравленные в городе Солсбери 4 марта, первый раз подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в собственном доме. Тогда как ранее утверждалось, будто это произошло в ходе их обеда в итальянском ресторане; полиция даже искала некую светловолосую женщину, вроде бы подбросившую им яд в этом заведении. А поначалу высказывалась и еще более абсурдная версия - якобы мужчина подвергся воздействию яда через… траурные цветы, которые он накануне отнес на могилу покойной жены.



Но теперь ход дела если не переворачивается с ног на голову, то кардинально меняется. "Наиболее высокую концентрацию яда мы выявили на входной двери [Скрипаля]", - говорится заявлении островной полиции. В свою очередь, это открывает возможности для установления круга лиц, способных загрязнить опасным веществом это место - ведь "резиденция" экс-шпиона наверняка находилась под колпаком британских спецслужб.







При этом, несмотря ни на что, официальный Лондон продолжает огульно обвинять в покушении Россию. Проявляя солидарность с Великобританией, западные страны выслали свыше сотни российских дипломатов (хотя сами же полицейские органы Соединенного Королевства заявляют, что расследование "дела Скрипаля" может растянуться на несколько месяцев). Сейчас англичане требуют еше и бойкотировать грядущий Чемпионат мира по футболу в России, а 66-летний мужчина и его 33-летняя дочь пребывают в коме по сей день.



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Юлия Скрипаль пришла в себя



Смогут ли показания дочери шпиона пролить свет на его загадочное отравление



Как сообщает британская пресса, состояние Юлии Скрипаль "перестало быть критическим и стремительно улучшается". 33-летняя женщина до сих пор находится в больнице города Солсбери вместе со своим отцом, английским шпионом Сергеем Скрипалем. Оба пали жертвой отравления неким нервно-паралитическим ядом еще 4 марта сего года. Сразу после этого Лондон обвинил в инциденте Россию, хотя близ Солсбери действует правительственная лаборатория, интенсивно работающая с химическим и биологическим оружием, и в конце февраля здесь прошли ежегодные военные учения "Токсичный кинжал" - по официальной версии, направленные на отработку борьбы с химатакой "условного противника".



Несмотря на серьезнейшие лакуны в "деле Скрипалей", Соединенное Королевство отказалось передавать России материалы следствия, и даже о состоянии отца и дочери, которые по-прежнему являются гражданами РФ, наше посольство вынуждено узнавать из публикаций в английский газетах - наподобие сегодняшней, о том, что Юлия идет на поправку.



Возможно, ее здоровье окрепнет настолько, что молодая женщина сможет поделиться показаниями о предполагаемых отравителях: ведь, по последним данным Скотленд-ярда, максимальная концентрация отравляющего вещества обнаружена на входной двери дома Скрипалей - то есть кто-то специально доставил его туда… Впрочем, на этом хорошие новости пока заканчиваются - сам 66-летний отец по-прежнему пребывает в "стабильно критическом" состоянии, проще говоря, коме. А Соединенное Королевство грозит России новыми санкциями (вдобавок к полутора сотням наших дипломатов, высланных из западных стран под давлением Лондона).



Эдвард ЧЕСНОКОВ

chesnokmedia@edvardchesnokov



----------------------- Источник - kp.ru

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