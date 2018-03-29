Экс-главу КырМинтранса Сулайманова решили больше уголовно не преследовать. Ввиду невозможности его найти))

10:21 30.03.2018 Уголовное дело в отношении экс-главы Минтранса Н.Сулайманова приостановлено - Tazabek



Предыстория: Генпрокуратура заочно предъявила обвинение экс-министру транспорта и коммуникаций Н.Сулайманову по 3 эпизодам, он объявлен в розыск



- Уголовное дело в отношении экс-главы Министерства транспорта Нурлана Сулайманова приостановлено. Об этом 30 марта на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник отдела по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью в органах борьбы с экономическими преступлениями и таможни Абай Молдокматов.



Это связано с тем, что в данное время Н.Сулайманов находится в розыске.



Следствие выявило коррупционную схему в Минтрансе: экс-глава Н.Сулайманов на тендерах по закупке битума лоббировал интересы нескольких фирм, - Генпрокуратура

Ранее, 21 июля 2012 года, Генеральная прокурора возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша, бывшего министра транспорта и коммуникации КР, Нурлана Сулайманова по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 ч.4 УК (злоупотребление должностным положением), совершенного им в бытность министром транспорта и коммуникаций.



Н.Сулайманову инкриминируется злоупотребление служебным положением в целях извлечения выгод и преимуществ для ОсОО "ДорМашКомплект" при поставке дорожно-строительной техники и эксплуатационного оборудования за счет средств республиканского бюджета на сумму 249 млн 675 тыс. 600 сомов.



Следствием выявлена коррупционная схема, где Н.Сулайманов будучи министром в 2007 году при проведении тендеров по закупке дорожного битума лоббировал интересы нескольких фирм, учредителями которых являлись лица, имевшие с ним родственные и семейно-дружеские связи.



23 апреля 2014 года генеральная прокуратура КР заочно предъявила обвинение бывшему министру транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Нурлану Сулайманову в совершении преступлений, предусмотренных ст.304 ч.4, ст.304 ч.4 и ст.304 ч.4 (злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики (по трем эпизодам).



В этот же день постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек в отношении Н.Сулайманова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в розыск. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tazabek

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