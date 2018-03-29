 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто открыл Шульбинскую плотину? КазЧиновники не могут разобраться в рукотворном потопе
09:25 30.03.2018

Выявлена причина подтопления города Семей

28 марта на Шульбинском ГЭС сделан сброс воды в трехкратном размере – 1800 м3 в секунду. Вследствие чего, подтопило 10 домов на острове Полковничий города Семей. Также под угрозой в настоящее время находятся 11 сельских округов Бескарагайского района. Сегодня аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов не вела мониторинг. Кроме того, увеличение объемов сброса среднесуточного расхода воды не был согласован ни с областным, ни с городским акиматами. Стоит отметить, что прокуратура уже начала проверку по данному факту.
На совещании, которое прошло под председательством главы региона, руководитель Ертисской бассейновой инспекции Казымбек Баймагамбетов подтвердил, что 28 марта сброс воды достиг критического уровня.
– Действительно цифры, которые прозвучали наши цифры. Дело в том, что с 23 по 26 марта было неблагоприятное погодное условие, снег с переходом в дождь. Увеличилась боковая проточность. Отметка в Шульбинской верхней ГЭС стала 239 74, - сказал он.
Даниал Ахметов подчеркнул, халатное отношение инспекции, который не счел нужным согласовать решение о сбросе воды в трехкратном размере с местным исполнительным органам. Тем самым, ставит под угрозу жизни сотен людей.
– В течении трех суток по непонятным нам причинам происходит жесткий сброс воды. Если с Шульбинского водохранилища средний расход 1 марта был 501 м3 в секунду. 20 марта произошло незначительное увеличение и произошел сброс 661 м3 в секунду. 25 марта сброс был 721 м3 в секунду. 27 марта уже 1127 м3 в секунду, и начиная с 28 числа идет аварийный сброс почти 1800 м3 в секунду. Это говорит о том, что в течение месяца никого планомерного сброса воды не было, - заявил глава региона. – Я бы понял, если водохранилище находилось в низовье горы, где воде некуда деваться. Но оно расположено в плоской степи. Вы прекрасно знали, что с 11 марта 2 дня были проливные дожди. Почему тогда не начали спускать воду?!
К слову, ночью уровень реки Ертіс достиг пика – 525 сантиметров, тогда как критический – 450 см. Из острова Полковничий эвакуировано 192 человек. Из них 139 человек, в том числе 40 детей размещены в гостиницах. Обеспечены трехразовым питанием и всем необходимым.
В настоящий момент по данному факту и в районах, где объявлен ЧС прокуратура начала проверку.
– Есть конкретный сброс воды 1800 м3 в секунду, и есть последствия. Мы конкретно будем проверять данный случай. 7 марта мы проводили совещание, где участвовали все акимы городов и районов, уполномоченные госорганы, сказали мониторить, анализировать ситуацию, чтобы таких последствий не было. Мы прокуратура нацелены выявлять конкретные, субъективные причины и человеческий фактор. В данное время также в районах, где объявлено ЧС, идет проверка, – отметил прокурор области Кусаин Игембаев.
Тем временем, со вчерашнего дня в Бескарагайском районе введен усиленный режим. Под угрозой подтопления находятся 11 населенных пунктов: село Старая крепость, Стеклянка, Глуховка, Бірлік и Белокаменка. Сотрудники районного акимата провели подомовой обход и проинформировали о местах сбора в случае эвакуации. Также на помощь пришли крестьянские хозяйства, которые берут на охрану скот жителей.
Все службы гражданской обороны и ЧС под руководством акимов работают в зонах угрозы. В Семее создана специальная комиссия для подсчета ущерба.

Пресс-служба акима ВКО, 29 марта 18

Источник - nomad.su
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