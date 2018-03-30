Кочевое кино. В Казани завершился I Международный фестиваль тюркского кино

08:56 30.03.2018 Кочевой фестиваль прибудет в апреле

Фильм "Саякбай. Гомер XX века" Эрнеста Абдыжапарова представил нашу республику на I Международном фестивале тюркского кино, в минувшие выходные завершившемся в Казани.

А уже в апреле новый киносмотр, задуманный создателями как передвижной, должен прибыть в Бишкек.



Праздник кино продолжался в столице Татарстана пять дней. Зрители увидели несколько картин, созданных кинематографистами Турции, фильмы, снятые в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. Россию представляли ленты из Татарстана, Башкортостана, Якутии, Чувашии, Хакасии и Кавказского региона. Конкурсную программу смотр не предусматривал, его главная задача - просветительская. Поэтому публика смогла насладиться лучшими творениями кинематографистов стран тюркского мира, снятых в разные годы. Так, например, открылся смотр картиной питерского режиссера Юрия Фетинга "Бибинур", созданной по мотивам произведения татарского писателя Аяза Гилязова и вышедшей на экраны в 2009 году. Фильм же турецкого режиссера Атифа Йылмаза "Красная косынка" первые зрители увидели еще в далеком 1977–м. А вот Кыргызстан отправил в Казань картину 2017 года. Ленту Эрнеста Абдыжапарова "Саякбай. Гомер XX века" показали в казанском кинотеатре "Мир" 22 марта.



Сама идея такого киносмотра родилась в прошлом году в Стамбуле, где проходило первое заседание Ассоциации кино тюркского мира. В ее руководство вошли кинорежиссер Октай Мир–Касым (Азербайджан), продюсер Канат Торебай (Казахстан), сценарист, режиссер и кинооператор Ходжакули Нарлиев (Туркменистан), турецкие кинорежиссеры и продюсеры Исмаил Гюнеш и Федайи Озтюрк, российский кинопродюсер, директор "ТатарКино" и Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова и кыргызский кинорежиссер, продюсер, основатель студии "Айтыш фильм" Садык Шер–Нияз. Деятели кино посчитали, что в настоящий момент необходимо демонстрировать достижения тюркского кинематографа зрителям, а также создавать свой рынок проката фильмов, не зависимый от западной киноиндустрии.



Для первого смотра выбрали столицу Татарстана. Казань уже не первый год принимает Международный фестиваль мусульманского кино - опыт проведения масштабных мероприятий здесь имеется. А теперь фестиваль отправится по странам и городам. Он изначально задумывался как кочевой и уже этой весной должен побывать в Центральной Азии. Планируется, что в апреле его примут в Кыргызстане и Казахстане.



Анастасия КАРЕЛИНА

30.03.18 Источник - Вечерний Бишкек

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