Ельцин и Горбачев в развале СССР невиновны. ГосДума РФ оправдала обоих горе-руководителей

08:53 30.03.2018 Госдума оправдала двух лидеров за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века



Дмитрий Родионов



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Анатолий Баранов

Игорь Шатров



Проект постановления об оценке деятельности первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина по развалу Советского Союза отклонен Государственной Думой России.



Проект был внесен фракцией ЛДПР и призывал, "основываясь на принципе установления исторической справедливости", на государственном уровне признать "деструктивный и антинародный" характер деятельности политиков в начале 90-х годов.



Негативная политика "Перестройки" и "ельцинских реформ" "ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене", - говорилось в документе.



"Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - все это произошло не случайно. Страна пережила сильнейший кризис в своей истории", - отмечается в документе.



Исходя их этого, парламентарии предложили коллегам помнить уроки истории" и указать на необходимость проведения в дальнейшем грамотной и продуманной политики с тем, чтобы не повторять ошибок прошлого и обеспечить стабильное и последовательное развитие России.



Тем не менее, проект не смог заручиться необходимой поддержкой. В заключении профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту, отклонившего проект, отмечается, что он, "разделяя чувство сожаления авторов проекта, не считает возможным поддержать представленную инициативу".



Подчеркивается, что текст заявления ЛДПР не содержит конкретных фактов принятия Горбачевым и Ельциным персональных решений, совершения ими действий, повлекших указанные негативные явления, и каких-либо подтверждений тому, что драматичные процессы того времени были результатом их деятельности.



Председатель профильного комитета Ольга Савастьянова отметила, что члены комитета при обсуждении проекта постановления не пришли к единому мнению.



При этом она подчеркнула, что "вынесение таких вопросов в публичную плоскость - важная прививка от принятия ошибочных решений в дальнейшем". "Но нам необходимо учесть ошибки прошлого и двигаться дальше", - заявила она.



- ЛДПР стремится повысить свой рейтинг, - уверен замдиректора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.



- О популярности заставил задуматься низкий результат, полученный Владимиром Жириновским на президентских выборах. Подобными популистскими законопроектами ЛДПР отличалась и раньше. В обществе, действительно, немало сторонников такой трактовки истории, о которой говорится в проекте постановления, предложенном либерал-демократами. И ЛДПР, подыгрывая общественным настроениям, время от времени поднимает этот вопрос.



"СП": - Как понимать решение профильного комитета Думы? Горбачев и Ельцин не виновны в распаде СССР?



- Депутаты посчитали, что никакой практической пользы от принятия постановления не было бы, а семена раздора в обществе однозначная позиция Госдумы посеяла бы. На мой взгляд, вопрос давно перешел из области актуальной политики в плоскость исторических исследований и научных дискуссий. На такие темы не депутатам, а историкам и политологам надо спорить. Конечно, и Горбачев, и Ельцин, каждый в своей мере виновны в распаде СССР. Однако недвусмысленное осуждение законодательным органом деятельности прежних руководителей страны могло бы стать нездоровым прецедентом. Сначала просто выразили бы отношение к решениям того времени, но позднее речь могла бы зайти и об уголовном преследовании. Мне кажется, отклоняя документ, оценивали и такую перспективу.



Что на самом деле происходило в конце прошлого века? Сначала Горбачев подорвал идеологические основы Советского Союза, и вскоре запылало на национальных окраинах страны. Ну а затем Ельцин, согласившись на сепаратные посиделки в Вискулях с Кравчуком и Шушкевичем, вбил последний гвоздь в крышку гроба СССР. Горбачеву же, всерьез напуганному путчем и заточением в Форосе, не хватило решительности предотвратить их сговор. Это факты. Это уже история. Оценки тех событий со знаком "плюс" или "минус" не изменят нашей сегодняшней жизни. Госдума же призвана законодательным образом обеспечивать рост нашего нынешнего благосостояния, а не указывать на то, каким нам видеть свое прошлое.



"СП": - Что, по-вашему, действительно ухудшило как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене? Перестройка или реформы Ельцина?



- Ельцин продолжил начатое Горбачевым. Первые реформы новой России были развитием реформ Советского Союза. Одно существенное отличие, правда, имеется. И, возможно, именно это отличие и послужило основанием для того, чтобы именно Ельцина, а не Горбачева, сделать эдаким жупелом. Дело в том, что Ельцин осознанно и целенаправленно встраивал Россию в западный проект. Ситуация при нем развивалась таким образом, что дело шло практически к отказу от субъектности государства. В то время как Горбачев, будучи, по-моему, политическим романтиком, делал то же самое, но неосознанно. Он, как минимум, не отказался от советской риторики, что на тот момент сохраняло связь с прошлым страны на всем ее историческом пути. Во времена Ельцина мы услышали другие речи и готовы были уже отказаться от десятилетий советской истории. Мне кажется, именно это на десять-пятнадцать лет и поставило крест на России как одном из мировых центров силы. Без советского прошлого Россия выглядела как новорожденное государство, как юный самозванец среди умудренных историческим опытом стран. К счастью, впоследствии удалось переломить эту тенденцию и восстановить нашу связь с историей.



"СП": - Сегодня у нас принято говорить о "проклятых 90-х", валить все на ту эпоху. Почему? Почему не припоминают "проклятые 80-е?"



- В 80-е еще не стреляли. Очереди, пустые полки, карточная система - это ничто в сравнении с бандитским беспределом 90-х, приправленным глубоким расслоением общества, появлением беспросветно нищих и несусветно богатых. Вспомним пирамиду Маслоу. Следующей после потребности в пище человек стремится удовлетворить потребность в безопасности. Это самые низшие, физиологические человеческие потребности. И именно их многие из нас не могли удовлетворить в 90-е годы. Но если разбираться в причинах происходившего в конце прошлого века, то, конечно, 90-е выросли из 80-х.



"СП": - Будет ли эта дискуссия продолжать в дальнейшем? К чему в итоге придут?



- Дискуссия продолжится, а рассудит только Ее Величество История.



- Я думаю, Геннадий Зюганов в данном случае прав, называя эту инициативу коньюнктурной и вполне бессмысленной, - говорит главный редактор ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов.



- Что значит вообще "антинародная деятельность"? В споре возле пивной звучит отменно, а в юридическом плане что это такое? Какие юридические последствия могут быть? Похоже, что никаких.



"СП": - Кто, по-вашему, виновен, Горбачев или Ельцин?



- Виновен в чем и перед кем? Опять же в юридическом смысле Горбачев может быть виновен только по законам страны, которой уже нет четверть века. В человеческом плане можно его проклинать, и многие проклинают, но что ему можно сегодня инкриминировать? Тем более Ельцин - во-первых, он уже умер, во-вторых с точки зрения ССССР, он разрушитель страны, но с позиции РФ - основатель государства. Правда, государство получилось не очень, но тут вопрос вкуса, думаю, есть и такие, кому оно очень даже нравится. Во всяком случае, та сотня семей, которым принадлежит 85 процентов национального богатства России, думаю, ему должны быть благодарны…



"СП": - Профильный комитет Госдумы посчитал, что текст заявления ЛДПР не содержит конкретных фактов принятия Горбачевым и Ельциным персональных решений, совершения ими действий, повлекших указанные негативные явления, и каких-либо подтверждений тому, что драматичные процессы того времени были результатом их деятельности. А этому еще нужны факты?



- Дума вообще-то законодательный орган, он принимает законы. А законы должны иметь в своей основе какие-то конкретные вещи.



"СП": - Почему нынешняя власть любит транслировать мысль о "лихих" или даже "проклятых" 90-х, но не называет поименно виновников?



- Это понятно, часть виновников еще сидит во власти, а другие являются их непосредственными учениками, выдвиженцами, преемниками. И уж точно выгодоприобретателями от тех памятных событий.



"СП": - Допустим, Дума согласилась бы признать "деструктивный и антинародный" характер деятельности политиков в начале 90-х годов. Что дальше? Будет ли эта дискуссия продолжаться в дальнейшем?



-Дискуссия будет продолжаться, точку ставить рано, да и некому пока. 90-е это слишком недавняя история, чтобы можно было судить о ней беспристрастно.

30 марта 18 Источник - svpressa.ru

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