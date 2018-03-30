Ваххабизм подводят под Нюрнбергский трибунал, - А.Приймак

08:19 30.03.2018 ИГ и "Аль-Каида" в России запрещены, а их идеология – до сих пор нет



Теракт в Кизляре побуждает запретить ваххабитскую идеологию и ее исповедание. С таким предложением к властям России выступил президиум Межрелигиозного совета РФ. Ваххабизм является человеконенавистнической идеологией, сказал член МРС муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "Однако правоприменительная практика в нашей стране не запрещает идеологии, а запрещает конкретные организации", – сказал муфтий. Он подчеркнул: кизлярский террорист Халил Халилов – убежденный ваххабит – формально исповедовал не запрещенную в России квазиисламскую идеологию. "Они называют себя салафитами, и мы говорим, что проблем нет. Но если мы посмотрим на книгу, которую изучает ИГИЛ (запрещенное в РФ "Исламское государство", ИГ – "НГ"), то это та же книга, что и у террористов "Ан-Нусры" и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ. – "НГ"). Это та же идеология, что и идеология ваххабизма", – сказал Камиль Самигуллин. Он добавил, что после запрета ваххабизма в России значительно усложнится деятельность организаций, которые формально не признаны экстремистскими или террористическими, но по факту являются источниками кадров для террористического подполья.



Распространение идеологии, которую публицисты называют ваххабизмом, салафизмом или "чистым исламом", пошло по постсоветскому пространству еще в годы существования СССР. Распространением ваххабизма занимались главным образом "Братья-мусульмане" или ихваны. Насаждаемый ихванами "чистый ислам" привел в мусульманских регионах к росту сепаратистских и антирусских настроений, а в конечном счете к ускорению процесса распада Союза. После Беловежских соглашений ваххабизм детонировал по постсоветскому пространству в разных формах и вариациях. Таджикистан, Чечня, Югославия, Карамахи, "Норд-Ост", Беслан… Верховный суд России признал в 2003 году "Братьев-мусульман" террористической организацией. Доказанная причастность к ним карается нормами Уголовного кодекса РФ. Но эти выпестованные западными спецслужбами джихадисты – опытнейшие конспираторы. Никогда вы не встретите агента от ихванов, который при встрече сразу скажет вам, что он член террористической организации, преследуемой во всем цивилизованном мире. Как раз наоборот. Организационно "Братья" представляют собой зонтичный бренд, где одна структура формально полностью независима от другой, и ни один внешний признак не указывает на то, что составляющие этого "зонтика" – террористические агенты. Формально агенты террористов занимаются культурно-просветительской и социальной работой, вовлечены в благотворительные проекты. Спецслужбам и экспертам хорошо известно: изнанка этой благотворительности – пропаганда терроризма. Но спецслужбистские и экспертные разработки еще надо доказывать в суде. Суды могут идти годами. У ихванов и других джихадистов всех мастей в России сильные адвокаты и "дружественные" медиасредства. Арестовали где-то в Ингушетии ваххабитского главаря – на одном очень известном правозащитном ресурсе пишут про "похищение силовиками исповедующего мусульманина". Пока судят задержанного главаря, в чьих-то некрепких мозгах ваххабитская идеология даст соответствующую реакцию. Человек может сбежать в ИГ или, того хуже, устроить "Сирию" в родном городе или поселке. Как это сделал в Кизляре Халил Халилов – формально законопослушный гражданин, ни по каким базам не пробившийся.



Самигуллин назвал ваххабизм "человеконенавистнической идеологией". Адепты этой идеологии создают видимость своей дружбы с законом и неприятия никакого терроризма. Ваххабит с длинной нечесаной бородой и подвернутыми штанами, который молится только в своей ваххабитской мечети, скоро останется только в газетных карикатурах и обывательских мифах. Практика "такийя" – заимствованное у шиитов сокрытие своих убеждений в случае опасности для жизни – не запрещает ваххабиту вести обычный образ жизни, молиться в благополучной мечети или вообще не ходить в пятницу в мечеть. Ваххабиты-идеологи в общении с ними нисколько не похожи на Бин Ладена или Аль-Багдади. Как раз наоборот – они чаще напоминают приятных в общении университетских преподавателей. "Братья-мусульмане" и другие джихадистские организации, как профессиональные спецслужбы, научились внедрять своих людей в традиционные мусульманские организации, научные институты и в органы власти своей страны пребывания. В общении с "чужими" ихваны не признаются в своем ихванизме, а назовут себя "мусульмане". Как и член "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ. – "НГ") будет отрекаться от своей организации, даже если на лацкане его пиджака будет значок с "хизбовской" символикой.



Предыдущие попытки запрета в России ваххабизма наталкивались на много подводных камней. Один из них – можно запретить организацию, но запретить втайне исповедовать идеологию этой организации нельзя. Если ваххабитская группа "ВКонтакте" блокируется по суду, ее администраторам ничего не мешает залить соответствующие материалы, скажем, в сообщество, где изучают онлайн арабский язык. Имеют действие и "советские" методы работы – встречи в реале где-нибудь в кафе или на квартире.



Эффективный запрет ваххабизма в России возможен, если он будет сродни жесткой денацификации массового сознания, проводимой в Германии после 1945 года. Между ваххабизмом и нацизмом много общего. Идеологи ваххабизма из числа первых "Братьев-мусульман" ориентировались на Гитлера в своем противодействии англичанам на Ближнем Востоке. Врач СС из лагеря смерти Маутхаузен Ариберт Хайм умер ваххабитом-адептом "Братьев-мусульман", прихожанином одной из мечетей Каира. Интересно, что духовник мусульманских частей СС Амин аль-Хусейни – родной дядя лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. По признанию главаря запрещенной в России "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, антиизральское движение ХАМАС выросло из идей "Братьев-мусульман". Как и "Аль-Каида" и ее духовные последователи – "Исламское государство". Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади начинал свой путь в терроризм как ихван. Сегодня некогда кусавшие себя за хвост джихадистские структуры вынуждены страховать друг друга. В конце марта "Аль-Каида" на своих ресурсах выступила в защиту "преследуемых" в Саудовской Аравии "Братьев-мусульман". Духовный лидер ихванов египтянин Юсуф Кардауи с 1967 года проживает в Катаре. А буквально на днях эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани конструктивно общался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Вероятно, что прежнему беззаботному пребыванию ихванов в эмирате скоро придет конец. Следовательно, созрели удобные исторические условия для того, чтобы выбить ваххабизм в России не только из "сортиров", но из голов россиян. Это будет не менее сложно, чем "мочить в сортире".



Об авторе: Артур Александрович Приймак – обозреватель приложения "НГ-религии".

30.03.2018 Источник - ng.ru

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