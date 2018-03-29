В торговой войне Китая и США Россия будет "подносить снаряды", - "СП"

07:15 30.03.2018 В торговой войне Китая и США Россия будет "подносить снаряды"



Вопрос только в том - кому



Алексей Полубота



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Алексей Анпилогов



Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", - заявил на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.



По его словам, Китай уже опубликовал перечень контрмер и введет их в действие, если не удастся договориться с американской стороной.



"Мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будем защищать их всеми способами при помощи всех необходимых мер", - сказал Гао Фэн.



Напомним, что угроза торговой войны между США и Китаем возникла после того, как американские власти ввели новые тарифы на сталь и алюминий, а президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая".



Китай со своей стороны призвал США отменить пошлины, а также объявил, какие меры намерен принять для защиты своих интересов. В частности, министерство коммерции опубликовало список 128 импортируемых из США товаров. Если не удастся достигнуть компенсационного соглашения, Пекин введет на эти товары пошлины в 15 и 25%.



По мнению руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, Китай просто не может оставить безнаказанными шаги Вашингтона. Трамп не отменит меры, которые уже подписаны, а, скорее всего, будет принимать новые. Речь, по оценке Алексея Маслова идет не просто о сокращении двусторонней китайско-американской торговли почти на 60 миллиардов долларов, то есть на 10%. "США вырабатывают комплекс мер по ограничению развития Китая в попытке остановить влияние КНР как на американскую экономику, так и на экономику Европы и других регионов - Африки, Латинской Америки и так далее. Причем это, на мой взгляд, только первый шаг со стороны Вашингтона", - отметил Алексей Маслов.



По его мнению, если КНР и США не смогут договориться, то торговая война между ними может привести к затруднениям для всей мировой экономики.



Маслов считает, что мир стоит на пороге крупной, а возможно - крупнейшей торговой войны.



Насколько верно это предположение?



- Я бы вспомнил слова Барбары Такман, которыми она начинает книгу "Августовские пушки" о Первой мировой войне: "никто не хотел войны, но она была неизбежна", - говорит директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов .- В данном случае мы говорим хоть пока и о торговой, но все-таки войне между Китаем и США. На мой взгляд, здесь схожая ситуация. Войны не хочет американский бизнес-класс, поскольку весь его успех строится как раз на существующей мировой системе разделения труда, где Китай выполняет функцию мировой фабрики. Правда, при этом надо понимать, что и Америка сейчас значительно расколота. Есть достаточно успешные и космополитичные жители американских побережий, и есть Америка, которая прозябает между побережьями. Именно она и голосовала за Дональда Трампа, обещавшего изменить существующий порядок разделения труда. Жители побережий с удовольствием бы оставили все как есть. Это когда Китай целенаправленно понижает курс юаня, удешевляя таким образом свой экспорт. Китайскую продукцию потребляют американцы, которые в свою очередь, все глубже попадают в кредитную кабалу финансовой олигархии, которая в свою очередь, использует накопления будущих поколений, чтобы поднимать уровень потребления ныне живущих.



"СП": - А что думают на этот счет континентальные американцы?



- Приход Трампа с его программой новой индустриализации как раз и был ответом этой прозябающей континентальной Америки на возникшую систему глобального разделения труда. Иначе говоря, это был ответ консервативных американцев на вызовы глобализма. Эти процессы подспудно шли и идут уже более тридцати лет с тех пор, когда президент Рейган ввел понятие новой долговой экономики. И вот эта часть американского общества настроена на войну, хоть от нее сейчас мало что зависит.











Что касается Китая, то там тоже есть свое разделение на прибрежных и континентальных китайцев. Что касается более обеспеченных жителей побережья, они хотели бы продолжать сотрудничество с западным миром на сложившихся принципах. И есть своя китайская глубинка, которая живет беднее. Только в отличие от США, где относительно бедных все же меньше половины, в Китае тех, кто проигрывает от глобализации, большинство. 400 миллионов там живут на побережье Тихого океана и настроены довольно космополитично. А более миллиарда человек не являются выгодополучателями такой экономики.



Если посмотреть документы последних пленумов, съездов компартии Китая, мы увидим любопытную картину. В России эксперты обсуждали в основном решение Си Цзиньпина остаться еще на один срок генсеком КПК. В то время как самое важное в том, что он заявил и начал проводить политику возврата к социалистическим ценностям. В частности, была объявлена новая социальная норма. Она, если говорить просто, предполагает, что хорошо в стране будут жить не только 400 миллионов прибрежных жителей, но, как минимум, еще столько же жителей континентального Китая. Во всех программных документах китайской компартии звучит цифра 800 миллионов китайцев, уровень жизни которых предполагается поднимать. Они, согласно новой социальной норме, должны потреблять на уровне пусть и не самых богатых, но европейских стран. Таким образом, Китай как бы заявляет, что готов заменить потребляющих его продукцию американцев на собственных граждан. То есть резерв для торговой войны с США, без ущерба для собственной экономики у Китая есть.



"СП": - И он решится на такой непростой шаг - разрыв сложившихся отношений с США?



- Надо понимать, что прежний путь, который привел Китай к относительному успеху и росту благосостояния трети населения, создал и большое количество проблем. Коэффициент Джини, показывающий степень расслоения общества в Китае сейчас очень высок.



То есть, по сути, Си Цзиньпин завуалированным образом объявил ту же торговую войну США, поставив задачу увеличить внутренний китайский потребительский спрос. То есть постепенно будет происходить переключение тех производственных мощностей, которые сейчас работают на США и другие страны, на внутренний рынок. Таким образом, нынешняя модель должна смениться на государственную модель социалистической экономики, снижающую уровень социального расслоения в стране.



Подводя итог вышесказанному, я думаю, что война будет, и война достаточно суровая.



"СП": - Какую позицию должна занять Россия в экономическом противостоянии двух экономических гигантов?



- Надо помнить, что российская экономика сегодня составляет порядка двух процентов мировой. То есть, если мы говорим чисто об экономическом аспекте. Поэтому тут в первую очередь возникает вопрос, чью позицию мы будем поддерживать. С моей точки зрения, экономический союз с Западом сейчас для России невозможен, несмотря на все старания либеральной верхушки "помириться". Запад требует полной капитуляции политического класса России и не идет ни на какие переговоры. Честно говоря, меня это только радует. Соответственно, в будущей торговой войне Россия будет выступать, скорей всего, союзником Китая. Правда, наша союзническая роль будет скромна. Поскольку у российского правящего класса нет ответа на политику глобализма, в отличие от китайского правящего класса, мы будем действовать ситуативно. Иначе говоря, Китай будет воевать, а мы "подносить снаряды" - поставлять нефть, газ и другие полезные ископаемые. Не случайно, недавно были достигнуты договоренности о том, что Китай будет в ближайшее время закупать у нас уран, добытый под Краснокаменском.



"СП": - Наше участие в торговой войне с Китаем будет означать, что прекратится отток российского капитала на Запад?



- Это будет зависеть от того, осуществят ли свои угрозы англичане и американцы по заморозке активов российских олигархов. Я не исключаю, что переход Китая на новую социальную норму потребует новых капиталов, и в Поднебесной будут приветствовать вложения российских капиталов. Поэтому я не исключаю, что российская бизнес-элита начнет рассматривать Китай, как ту самую надежную гавань, для сохранения своих денег. Вопрос только в том, захотят ли китайские товарищи пускать иностранный капитал на свой рынок в условиях торговой войны с США. Пока они идут на это довольно легко. Однако потом условия могут ужесточиться. Китайские, как, кстати, и западные власти четко следят за движением капиталов. Правда, в отличие от Запада, который заманил деньги российских олигархов, а теперь может и не отдать, китайцы, скорей всего, сразу поставят свои условия: вложить деньги в активы Поднебесной будет просто, а вот вывести - крайне сложно.

29.03.18 Источник - svpressa.ru

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