Валькирии Ближнего Востока. Почему курдские женщины берут в руки оружие

00:52 30.03.2018 Мария Ефимова



Прославившимся на весь мир курдским отрядам женской самообороны исполняется пять лет. Женщины Сирийского Курдистана за это время обрели свободу, о которой в том регионе можно только мечтать. РИА Новости поговорило с курдскими комбатантками о турецкой операции на севере Сирии, политических планах сирийских курдов и феминизме в военно-полевых условиях.



"Радикальная женская революция"



Об отрядах женской самообороны, сражающихся за права курдов и отбивших северные территории Сирии у ИГ* вместе с мужскими отрядами народной самообороны, миру недавно напомнила гибель 26-летней британки Анны Кэмпбелл под турецкими бомбами в Африне.



Анархистка, феминистка, защитница прав животных - до приезда в Сирию ее ничто не связывало с курдами. Однако, по словам отца Анны, она близко к сердцу принимала проблемы курдского народа и восхищалась тем типом общественного устройства, которое установили в Рожаве (Демократическая федерация Северной Сирии, или Сирийский Курдистан, - самоуправляемое федеративное образование, провозглашенное в 2012 году). Собеседницы РИА Новости в отрядах женской самообороны утверждают, что в их рядах - несколько десятков девушек из Европы, США и Австралии.



"Курдские женские батальоны самообороны - явление уникальное. Неудивительно, что они притягивают активисток со всего мира. Во-первых, женские отряды блестяще показали себя в битве с террористами, которых весь мир считает "силами зла", противниками любого прогресса. Во-вторых, их участницы готовы сражаться за женскую свободу любыми методами, включая вооруженные, - сообщила РИА Новости Мелисса Дэлал Янмис (боевой псевдоним Дэлал Курди), представительница курдской диаспоры Австрии, вернувшаяся в прошлом году из Рожавы. - Курдский идеолог и основатель Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан в своих трудах учит нас, что свободная жизнь невозможна без радикальной женской революции, которая изменит мышление людей и социальную жизнь в целом. Анна Кэмпбелл была настоящей революционеркой и настоящей интернационалисткой. И она стала еще одним огоньком в этом революционном пожаре, как и другие иностранки, пополнившие наши ряды. Надеюсь, русские женщины-интернационалистки тоже присоединятся к этой борьбе".



"Я - феминистка, как и большинство курдских женщин. Курдская женщина не боится смерти - смерть боится ее. Мы не признаем поражения. Победа и прогресс - наш девиз. Поэтому женщины во всем мире солидарны с нами", - рапортует в беседе с РИА Новости 23-летняя студентка по имени Джихан (боевое имя Кеча Африн - Дочь Африна), находящаяся сейчас в Африне в курдских батальонах.



Курдский марксизм



Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году как марксистско-ленинская с национальным уклоном. На Ближнем Востоке хватало социалистических движений, но именно РПК и ее ответвления стали наиболее феминистски ориентированными. Для курдов этническая самоидентификация важнее, чем религиозная, поэтому среди них идеи равноправия полов прижились куда лучше, чем в мусульманском обществе.



Благодаря той роли, которую курдские женские батальоны сыграли в борьбе за национальное самоопределение и битвах с исламскими радикалами, женщины Курдистана теперь пользуются свободой и правами, сопоставимыми разве что со статусом израильтянок. Еще недавно у курдов практиковались ранние принудительные браки, женское обрезание, убийства чести, а также многоженство. Однако власти провозглашенной шесть лет назад Демократической федерации Северной Сирии в стремлении опереться на максимально широкие слои населения законодательно положили всему этому конец (хотя, конечно, без этого пока все же не обходится, особенно в сельской местности).



Согласно временной конституции Сирийского Курдистана, женщины должны занимать как минимум 40 процентов всех правительственных постов. Общественные институты обязаны иметь двух сопредседателей - мужчину и женщину, как и исполнительные советы всех трех регионов Сирийского Курдистана.



Тем не менее курдские активистки считают, что еще есть над чем работать, и говорят о необходимости искоренения патриархальных обычаев, требуют равной оплаты труда и равного представительства в судейском корпусе (сегодня только пять процентов из 250 судей - женщины).



"Любовные романы под строжайшим запретом"



До 40 процентов курдских бойцов, сражающихся в Ближневосточном регионе, - женщины. В марте 2013 года был создан первый батальон женской самообороны в Африне, через год такие отряды были сформированы и в других частях Сирийского Курдистана. Сегодня численность отрядов женской самообороны достигает 25 тысяч человек (в иракских курдских формированиях пешмерга, как сообщают, служат две тысячи женщин).



Батальоны пополнились в том числе за счет представительниц других народов и конфессий: присоединились арабки-мусульманки, езидки и ассирийские христианки, освобожденные из-под власти ИГ*. В основном это молодые незамужние женщины, но и есть и те, кто оставил своих детей в турецких лагерях беженцев, чтобы участвовать в вооруженной борьбе.



Курдские женские батальоны сыграли огромную роль в освобождении городов Ракка, Кобани и Манбидж от боевиков, спасении тысяч езидов, осажденных ИГ* на горе Синджар в Ираке в августе 2014-го. В некоторых из этих операций были задействованы курдские смертницы, подрывавшие себя вблизи позиций ИГ*.



"Женская и мужская армия имеют своих командиров, соответственно - мужчину и женщину. Мужчины не могут отдавать приказы женщинам. Даже высшие ранги из мужских курдских формирований должны сначала обратиться к женщинам-командирам, чтобы они потом спустили команду ниже. А вот женщины-командиры могут приказывать бойцам-мужчинам, - рассказывает британский курд Озкан Оздил, проведший прошлый год в сирийском Курдистане в качестве полевого медика и участвовавший в освобождении от ИГ* провинции Ракка. - Мы тесно взаимодействовали с женскими формированиями - занимались спортом, участвовали в учениях, готовили еду, делали уборку. Разве что спали в разных бараках. Мы были как одна большая семья. Звания в общении ничего не значили, если речь не шла о военных приказах. Женщины, по-моему, очень храбрые. Может быть, даже в чем-то смелее мужчин. Я просто очарован ими. Они танцуют и поют. Их всегда слышно издалека. Даже боевики ИГ* их боялись".



По словам собеседника РИА Новости, в военно-полевых условиях с романтическими отношениями все очень строго: "Брак в целом рассматривается как инструмент патриархата. Конечно, люди влюбляются и находят время для свиданий и секса. Но вообще любовные романы под строжайшим запретом. И если кто-то узнает, пару выгонят из подразделений. А это большой позор".



"В регионе девушек, особенно у арабов-суннитов, отдают замуж очень рано и за тех, кого они даже ни разу не видели. Так что возможность самой выбирать свою судьбу - это огромная привилегия, ею дорожат и не хотят вернуться к патриархальному укладу", - продолжает Оздил.



За последние годы в Сирийском Курдистане в разы выросло число разводов. Курдские власти почти сразу после объявления федерации впервые дали женщине право требовать развода в одностороннем порядке и уходить, забрав детей, а также половину всей собственности. Локальные женские советы консультируют на местах, и в результате зафиксировано несколько сотен разводов в Кобани с его курдским большинством и даже в городе Манбидж, где преимущественно арабо-мусульманское население и где новые порядки вызвали сопротивление местных племен и религиозных авторитетов. Среди основных причин разводов - полигамия мужа, домашнее насилие или слишком ранний брак. Девушки, не успевшие родить детей, после развода часто присоединяются к курдским женским батальонам.



"Муж и семья могут требовать от женщины не разводиться, шантажировать ее, но в таком случае многие обращаются к отрядам женской самообороны, которых все там боятся", - заключает Оздил.



"Настоящая этническая чистка"



В ходе операции "Оливковая ветвь", которую Анкара проводит на севере Сирии c января этого года, 18 марта турецкие войска при поддержке отрядов сирийской оппозиции захватили находившийся под контролем курдов город Африн.



Собеседники РИА Новости уверяют, что курды попытаются отбить Африн у Турции. Однако в ближайшие месяцы им будет явно не до этого. Со дня на день, по поступающим из Анкары сведениям, начнется атака на Манбидж, а после этого турецкая армия двинется на восток от Евфрата в глубь курдских территорий, чтобы установить контроль над районами, где нет курдского большинства, такими как Рас-эль-Айн или Тель-Абьяд.



Соединенные Штаты, поддерживающие курдскую Партию демократического союза, отправили в Манбидж своих военных для обучения курдских войск, чтобы послать Турции сигнал о нежелательности нападения. Однако как далеко готовы зайти США в защите курдов, неизвестно - Вашингтону крайне нежелательно портить отношения с союзником по НАТО.



"То, что сделала Турция в Африне и продолжает делать на севере Сирии, - это настоящая этническая чистка, - уверена Мелисса Дэлал Янмис. - Женские отряды самообороны противостояли захватчикам, но сейчас очевидно, что не было другого выхода, помимо тактического отступления из Африна. Курдские женщины избрали тактику герильи, включая атаки смертниц на турецкие конвои".



Собеседники РИА Новости уверены: рано или поздно сирийские курды победят в войне с Турцией и вернут Африн, сохранив на севере Сирии самоуправляющуюся автономию. "Нам не нужно независимое национальное государство - оно показало себя неэффективным. Согласно доктрине Абдуллы Оджалана, необходима система демократического конфедерализма. Все сообщества, живущие на этой территории, - курды, арабы, представители разных религий и народов, - должны принимать участие в судьбе региона и управлять кантонами Рожавы на равных началах, в том числе на основе гендерного равенства", - считает Оздил.



*Террористическая организация, запрещенная в России. Источник - РИА Новости

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