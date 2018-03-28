Казбуржуй Ракишев оставил пост главы совета директоров своего БТА-банка

00:49 30.03.2018 Досрочно прекращены полномочия члена совета директоров АО "БТА Банк" Кенеса Ракишева, передает Tengrinews.kz.



Такое решение приняло 19 марта 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров организации.



Также прекращены полномочия члена совета директоров - представителя акционера Ракишева К. Х. Қуанбай Әлкен Дәнелұлы и члена совета директоров - независимого директора АО "БТА Банк" Алишера Ермекова.



Было принято решение избрать в состав совета директоров АО "БТА Банк" Самигуллина Рифата Анваровича, Тастанбекова Толегена Торебековича, Шелленбергера Петера Яна, Мынжанова Павла Адильевича и Питулову Ольгу Владимировну до истечения срока полномочий совета директоров АО "БТА Банк" в целом.



Рифат Самигуллин назначен председателем совета директоров АО "БТА Банк". Его полномочия как председателя правления АО "БТА Банк" прекращены. На должность председателя правления избрана Орумбаева Әсел Аманқызы.



Главный акционер Кенес Ракишев прокомментировал кадровые перестановки:



"Рифат Самигуллин в должности председателя правления выполнил поставленные перед ним задачи. Его глубокие знания финансового сектора и накопленный опыт по возврату активов будут полезны в совете директоров, который он возглавит. Теперь он сможет в полном объеме сосредоточиться на стратегических задачах компании.



Продолжит деятельность БТА Банка по возврату активов и развитию полученных инвестиционных проектов новый председатель правления - Әсель Орумбаева, я возлагаю на нее большие надежды.



Уход с поста председателя совета директоров банка обусловлен моей высокой занятостью. Несколько международных проектов требуют постоянного внимания, при этом нужно не забывать о новых направлениях и поддерживать действующие. В рамках стратегии дифференциации проектов я завершаю режим ручного управления и полностью передаю управление БТА Банком совету директоров и правлению компании".



Кенес Ракишев был избран председателем совета директоров АО "БТА Банк" 14 февраля 2014 года. Источник - Tengrinews.kz

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