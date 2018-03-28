The Hill: Россия подрывает позиции США в Афганистане?

00:30 30.03.2018 В своем недавнем интервью командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что за последние 18-24 месяца он стал свидетелем "дестабилизирующей активности россиян"



Внешнеполитическое ведомство России сейчас занято опровержением обвинений Вашингтона и его союзников в том, что Москва проявляет агрессивное поведение. В дополнение к обвинениям в том, что Россия "вмешалась" в президентские выборы США и причастна к "делу Скрипаля", также звучат обвинения в том, что Москва поддерживает афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Джим Кук в статье для американского издательства The Hill.



В своем недавнем интервью командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что за последние 18−24 месяца он стал свидетелем "дестабилизирующей активности россиян", которая включает в себя предоставление "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансовой поддержки и оружия. Министр обороны США Джеймс Мэттис утверждает, что переброска оружия в страну является нарушением международного права, "если только оно не предназначено для правительства Афганистана".



В ответ в посольстве России в Кабуле назвали комментарии Николсона "пустыми слухами", подчеркнув, что они "абсолютно безосновательны". В российском посольстве добавили, что взаимодействие с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничивается защитой российских граждан и призывами начать мирные переговоры.



Обвинения могут показаться неправдоподобными, поскольку обе страны заинтересованы в том, чтобы Афганистан не превратился в террористическую базу, финансируемую за счет экспорта наркотиков. Действительно, Россия поддержала военную интервенцию в Афганистан на начальном этапе, после терактов 11 сентября 2001 года.



Тем не менее, Москва все больше разочаровывается в стратегии США, которая не позволила Вашингтону стабилизировать положение в стране после 16 лет боевых действий. Кроме того изменилась геополитическая ситуация. Отношения между Москвой и Вашингтоном переживают не лучшие времена. В то же время Путин, заручившись поддержкой граждан РФ, стремится расширить сферу влияния России в регионе и за его пределами.



Генерал Николсон обеспокоен тем, что Россия открыто признает законность движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремясь подорвать усилия НАТО в Афганистане и увеличить расходы, связанные с поддержанием боевых действий в стране. Как ни странно, данный подход очень похож на действия США, которые поддерживали моджахедов во время советско-афганской войны (1979−1989).



Николсон также указал на "дезинформацию", преувеличивающую численность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. По словам Николсона, данная дезинформация оправдывает поддержку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны России, поскольку они представляют единственную группу, которая борется с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конкурируют между собой. Кроме того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой растущую транснациональную угрозу как для региона, так и для России. Таким образом, поддержка "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет смысл с точки зрения Москвы.



Москва также готова воспользоваться растущим разрывом в отношениях между США и Пакистаном. Вашингтон уже давно обвиняет Исламабад в "двойной игре", поскольку Пакистан предоставляет убежище террористическим группам. Администрация Трампа объявила о планах приостановить военную помощь Пакистану в размере $1,3 млрд. Сообщается, что конгресс рассматривает даже более жесткие меры против Исламабада.



В ответ Россия и Пакистан недавно сформировали антитеррористическую комиссию военного сотрудничества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "готовности России продолжать наращивание потенциала противодействия терроризму в Пакистане, поскольку это отвечает интересам всего региона".



В более широком плане поддержка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призывы к началу мирных переговоров усиливают влияние России в регионе в качестве миротворца, что усиливает влияние системы переговорных рычагов на США по другим важным вопросам, включая Украину и Сирию.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд только что вернулся из Афганистана и, как сообщается, воодушевлен всеобъемлющей стратегией, которая предусматривает поддержку сильного центрального правительства и военный подход, ориентированный на подготовку, консультирование и помощь афганским силам безопасности, удвоение специальных операций и развитие ВВС Афганистана. Он утверждает, что "ключ" к Афганистану скрыт в одновременном применении политического, социального и военного давления на "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы убедить его в том, что он не сможет победить или договориться с позиции силы.



Возможно, более решительный подход убедит Россию в том, что она сможет достичь свои стратегические цели и сыграть конструктивную роль в Афганистане, работая с правительством в Кабуле, а не за счет действий, подрывающих его легитимность. Источник - regnum.ru

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