Президент Ирана окунулся в Каспий. Роухани совершил турне по бывшим советским республикам, - "Къ"

00:22 30.03.2018 Президент Ирана Хасан Роухани завершил свой визит в Баку, ставший второй частью его поездки по двум прикаспийским государствам - Туркмении и Азербайджану. На фоне усиливающегося внешнего давления на Иран, грозящего срывом ядерной сделки 2015 года, исламская республика активизирует энергетическое и инвестиционное сотрудничество с соседями по Каспийскому региону, рассчитывая обеспечить свои потребности в природном газе и стать ключевым звеном инфраструктурного проекта "Север-Юг" призванного соединить транспортные системы Северной Европы и Юго-Восточной Азии.



Кульминацией завершившегося в четверг двухдневного официального визита Хасана Роухани в Баку стало подписание крупнейшего в истории двустороннего сотрудничества Ирана и Азербайджана кредитного соглашения на $500 млн.



В рамках соглашения Баку осуществит финансирование строительства железной дороги Решт-Астара. Проект предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанский город Астара (находится на юго-востоке страны, на левом берегу реки Астара при ее впадении в Каспийское море) с одноименным иранским городом Астара, а также с городом Решт (центр северной иранской провинции Гилян).



Кроме того, Азербайджан намерен инвестировать $60 млн в развитие иранской железнодорожной станции Астара, взамен получая право на 15-летнюю эксплуатацию уже построенного участка железной дороги Астара-Астара (в церемонии его открытия, состоявшейся в рамках ирано-азербайджанского саммита, приняли участие президенты Роухани и Алиев).



Почему Иран хочет увеличить добычу газа

Почему Иран хочет увеличить добычу газа



Назвав подписанное соглашение "историческим", на совместной пресс-конференции с Хасаном Роухани президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что железная дорога Решт-Астара станет недостающим звеном создаваемого транспортного коридора "Север-Юг", призванного обеспечить кратчайшие пути доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Северную Европу. По словам господина Алиева, железная дорога Решт-Астара должна быть построена в кратчайшие сроки, что "откроет новые возможности для всего евразийского региона".



Реализация проекта "Север-Юг" предусматривает объединение железнодорожных систем Азербайджана, Ирана и России в единую транспортную сеть.



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При этом, как ожидается, на первом этапе по новому транспортному коридору будет перевозиться 5 млн тонн грузов в год, после чего объем грузоперевозок будет увеличен вдвое - до 10 млн тонн.



Если визит Хасана Роухани в Азербайджан прошел на подчеркнуто оптимистичной ноте, то предшествовавшая ему поездка иранского лидера в еще одно прикаспийское государство - Туркмению проходила по другому сценарию.



Какие реформы проводит Хасан Роухани

Какие реформы проводит Хасан Роухани



Отношения Ашхабада и Тегерана омрачает давняя проблема неурегулированной иранской задолженности за закупки туркменского газа, сумма которой, по оценке Ашхабада, достигает $2 млрд. Иранская сторона оспаривает наличие задолженности, настаивая, что в свое время Тегеран переплатил Ашхабаду в ходе закупок дополнительных объемов туркменского газа. По версии иранской стороны, расценки на поставки газа Тегерану оказались в девять раз выше предусмотренных основным соглашением, в результате чего стоимость 1 тыс. кубометров туркменского газа для Ирана составила $360 вместо положенных $40.



Кроме того, накануне визита Хасана Роухани в Туркмению отношения Тегерана и Ашхабада еще больше обострились в связи с инцидентом на Каспии, когда туркменская береговая охрана расстреляла в своих прибрежных водах моторную лодку с двумя иранскими гражданами. По версии иранской стороны, это были рыбаки, чья моторная лодка оказалась неисправной и была отнесена течением к берегам Туркмении.



Однако в Ашхабаде не стали оправдываться, назвав застреленных иранцев наркокурьерами, которые якобы пытались уйти от погони и были ликвидированы пограничниками.



Почему Иран так и не стал сверхдержавой

Почему Иран так и не стал сверхдержавой



Не договорившись по пограничному инциденту и не достигнув прорыва в урегулировании газовой задолженности, Тегеран и Ашхабад предпочли не акцентировать внимание на разногласиях. Президенты двух стран говорили не о проблемном настоящем, а о многообещающем будущем. "Сейчас на туркменском берегу Каспия завершается строительство международного морского порта Туркменбаши. Его мощности и ресурсы позволят развивать сообщение с крупнейшими портами на севере Ирана - торговым Энзели и нефтеналивным Нека на севере Ирана, а также через южный порт Бендер-Аббас в Персидском заливе, что позволит во много раз увеличить объемы международных мультимодальных грузоперевозок",- заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.



"Иран и Туркменистан являются очень богатыми и сильными в энергетической области, поэтому мы договорились предпринять усилия для вывода нашего партнерства в этой сфере на более высокий уровень",- вторил ему президент Роухани.



Сергей Строкань

29.03.2018, Источник - kommersant.ru

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