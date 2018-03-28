Аким Семипалатинска Ермак Салимов объявил режим ЧС. Тонем!

00:20 30.03.2018 Аким Семея объявил режим ЧС в городе



В Семее объявлена ЧС природного характера местного масштаба, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил сегодня во второй половине дня аким города Ермак Салимов. По его словам, будет создана специальная комиссия, которая займется подсчетом общего ущерба, нанесенного жителям.



Напомним, третий день Семей топит вода разлившегося Иртыша. По словам акима, после облета всей прибрежной территории на вертолете было принято решение о проведении взрывных работ на реке. "Изначально мы не планировали подрывать лед в черте города. Мы сделали это за пределами города. Однако потом ситуация изменилась", - сказал аким.



Зажор образовался в районе Затонской части города, что стало причиной подтопления 75 домов. После этого большая вода пришла и в поселок Бобровка, где в свою очередь затопило 150 дачных участков. Был совершен дополнительный облет, в результате чего было принято решение взрывать лед в черте города, чтобы обеспечить проход воды вниз по течению.









"Малым зарядом мы бы не получили нужного эффекта. Ведь задача взрывников - не просто поднять лед, а раздробить его, а вода сама остальное потом доделает. Что было бы, если бы мы не произвели эти взрывные работы? Большая вода подняла бы эти льдины, и эти льдины снесли бы дома людей. К счастью, этого не произошло. Да, там был фактор, что в многоэтажных жилых домах по улице Сатпаева были нарушены окна. Расчет заряда нами был выбран, толщина льда вы знаете - 120 см. Поэтому с учетом этого и был выбран заряд - полторы тонны взрывчатки с тем, чтобы достичь той цели, которую мы достигли. Сегодня принято решение о введении чрезвычайной ситуации местного масштаба, это решение принимает центральный орган. Это решение уже принято. И мы в рамках этой ситуации будем дальше проводить свои действия", - сообщил Ермак Салимов.



По его словам, завтра комиссия приступит к подсчету общего ущерба, нанесенного стихией. Он также предупредил, что взрывные работы на реке продолжатся вплоть до границы с Бескарагайским районом.



Отметим, что из-за зажора в районе поселка Лодочный пострадали судна и баржи предприятия водных путей. Они перевернулись под натиском огромных пластов льда. Впервые, по словам старожилов, вместе с водой большую угрозу для них представил лед. "Лед пошел не по руслу Иртыша, а по протоке. Там стояла баржа. Лед стал в нее упираться и накапливаться там. Воде некуда деваться, она пошла на глазах буквально за 10 минут через дамбу. Если бы не взрывы, то льдины снесли бы мой дом", - говорит житель города Николай Синицын.





Источник - Tengrinews.kz

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