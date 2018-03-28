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Подайте на символ КазНезависимости, - О.Червинский
00:14 30.03.2018

Подайте на символ Независимости

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Почему правительство не может отыскать 50 миллионов тенге на реставрацию колыбели независимости нашей страны

С шапкой по кругу. Именно так можно охарактеризовать сегодня, на двадцать седьмом году независимости, состояние одного из символов суверенного Казахстана – Круглого зала заседаний в бывшем Верховном совете страны.

Величественное здание на старой площади Алматы было построено в 1957 году и стало настоящим украшением столицы. В нем сначала разместились все органы власти Казахской ССР: Верховный совет, Совет министров и Центральный комитет Компартии Казахстана. Постепенно бюрократический аппарат разрастался, съезжал в новые кабинеты, и к началу 90-х в здании остался только парламент, который на своем историческом заседании в октябре 1991 года принял именно в этом Круглом зале Декларацию о государственном суверенитете Республики Казахстан.

Позже эта сцена вошла в эпохальный художественный фильм "Путь лидера", многие эпизоды которого снимались как раз в этих стенах.

Также в этом зале заседаний в первые годы независимости, до переезда органов власти в новую столицу, было принято немало судьбоносных законов и решений, определивших путь развития страны на десятилетия вперед.

В связи с этим 21 марта 2008 года бывшее здание Дома правительства (на снимке) было признано памятником архитектуры республиканского значения и включено в государственный список памятников архитектуры и культуры республиканского значения под номером 10.

А еще раньше, в 2001 году, в здании разместился вновь созданный Казахстанско-Британский технический университет.

Идея создания высшего учебного заведения мирового уровня принадлежит президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, взявшему совместно с тогдашним премьером Великобритании Тони БЛЭРОМ, почетный патронат над КБТУ. Партнерами университета стали ведущие британские вузы: Абердинский университет и Университет имени Роберта Гордона, расположенные в нефтяной столице Британии городе Абердин, Вестминстерский университет из Лондона и Университет Хериот-Уотт из Эдинбурга.

Крупнейшие нефтегазовые компании, работающие в Казахстане, оказали КБТУ солидную спонсорскую помощь, оснастив за свой счет учебные лаборатории, оплачивая стажировки и выделяя гранты для студентов.

И вот, в конце февраля текущего года ректор КБТУ Кенжебек ИБРАШЕВ обращается в Ассоциацию KAZENERGY с письмом, в котором просит помочь найти спонсоров на ремонт и реставрацию памятника архитектуры.

"За более чем 60-летний срок интенсивной эксплуатации, Круглый зал и предметы интерьера в нем заметно износились и требуют ремонтно-реставрационных работ, – говорится в письме. – Своими силами образовательное учреждение осуществить реставрацию такого большого объекта, как Круглый зал, не в состоянии. Предварительные расчеты расходов показывают, что на реставрационные работы Круглого зала потребуется около 50 миллионов тенге".

Ректор КБТУ считает, что "участие в этом замечательном проекте будет большим вкладом в сохранение историко-культурного наследия Казахстана". Т

Так оно, несомненно, и есть. Но невольно задумываешься и о другом.

В минувший праздник Наурыз довелось побывать в соседнем Узбекистане. Местный историк, сопровождавший нас в экскурсии по достопримечательностям Самарканда, сказал, что эти величественные исторические памятники были восстановлены и отреставрированы в первые же годы независимости в приоритетном порядке. Таким образом власти соседней страны стремились возродить исторические корни народа, подчеркнуть принадлежность сегодняшнего поколения граждан Узбекистана к древней и великой нации, населявшей эти земли много веков назад.

Кажется странным, что наше правительство не может отыскать 50 миллионов тенге на реставрацию колыбели независимости нашей страны в то время как акимы с легкостью направляют ежегодно десятки миллионов тенге на замену новых бордюров на еще более новые.

Вот такое Рухани жаңғыру получается!

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522358040
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