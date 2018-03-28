 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сотни людей выстроились в очереди за Кораном, впервые изданным в Узбекистане
00:12 30.03.2018

В Ташкенте возникли длинные очереди за Священным Кораном, впервые изданным в Узбекистане. Как сообщил мобильный репортер "Озодлика", в истории независимого Узбекистана еще не наблюдалось таких длинных очередей за книгой.

Священный Коран был издан в издательстве "Хилол", основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.

Для того, чтобы книга не попала в руки спекулянтов, руководство издательства объявило, что каждый покупатель может приобрести всего лишь один Коран. Стоимость книги составила 31 тысячу сумов (около 3,75 доллара США).

По словам мобильного репортера "Озодлика", в магазине, расположенном в Старом городе Ташкента, за полчаса было продано около 250 книг. В Узбекистане до сегодняшнего дня был широко распространен Коран, изданный в странах Персидского залива.

Теперь в Узбекистане впервые издан Коран, отвечающий современным издательским требованиям. ?Издательство "Хилол" издало Священную книгу с официального разрешения египетского издательского дома "Дарус-салам".

По данным издательства "Хилол", Духовное управление мусульман Узбекистана разрешило выпустить Коран тиражом 50 тысяч. В настоящее время издано 10 тысяч экземпляров книги. Впервые перевод и толкование смыслов Священного Корана на узбекском языке был опубликован в журнале "Шарк юлдузи". Смысловой перевод Корана на узбекский язык осуществил ученый богослов шейх Алауддин Мансур.

Источник - Озодлик
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