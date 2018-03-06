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КазНацбанк на коротком поводке, - С.АхметовКазНацбанк на коротком поводке, - С.Ахметов
00:05 30.03.2018

Нацбанк на коротком поводке

СЛЯМ АХМЕТОВ

Почему в Казахстане ограничена независимость финансового регулятора

В любом государстве, где формируется рыночная экономика, его центральный банк (ЦБ) должен играть определяющую роль в улучшении качества экономики. А с большой пользой для экономики и населения ЦБ может работать лишь в условиях, когда он имеет правовую, экономическую и политическую независимость.

Индексы - оценка

Для оценки степени независимости ЦБ разработан ряд индексов, которые охватывают различные стороны их деятельности.

Например, средневзвешенный CWN-индекс (далее - индекс Цукермана), оценивает законодательную независимость ЦБ, с помощью 16 переменных, сгруппированных в 4 компонента: 1. Председатель ЦБ; 2. Цели ЦБ; 3. Разработка политики; 4. Ограничения по кредитованию правительства.

Индекс Цукермана принимает значения от 0 (полная зависимость) до 1 (абсолютная независимость).

Сжатое исследование развития независимости ЦБ по группе стран, мы проведем с помощью этого индекса.

Давно и далеко ушедшие

Взлет трендов (на диаграмме №1) с начала 90-х годов, и их сливание в "точке" (1998), связано с образованием Европейского центрального банка в середине 1998 года.

Значение индекса Цукермана по этим ЦБ вплотную приблизилось к 1.

Эти ЦБ способны поддерживать низкую инфляцию, устойчивость валюты и эффективно управлять процентными ставками и т. д.

И как результат, на сегодня в ЕС: фактическая инфляция - 1,3%, высокая стабильность цен. Ставки по кредитам - 1-3% годовых.

Добившиеся независимости

Диаграмма №2 показывает, что в отдельных странах Центральной и Юго-Восточной Европы с середины 90-х годов тренды индекса Цукермана взметнулись вверх, что связано с принятыми новыми законами о ЦБ и соответствующими нормами Европейского союза.

Удивителен пример Польши, прошедшей путь от тоталитарного социалистического строя до индустриальной, развитой страны с абсолютно независимым ЦБ!

Отставший Нацбанк

Из группы стран диаграммы №3 ЦБ Эстонии в 1993 г. вышел к высокому значению индекса Цукермана – 0,87.

ЦБ Армении – к 1996 г. (0,89)!

ЦБ Литвы и Латвии соответственно в 2001 г. (0,84) и в 2002 г. (0,89). ЦБ Узбекистана - к 1995 г. (0,57).

А Нацбанк РК к значению индекса Цукермана в 0,56 добрался лишь в 2003 г.

Для сравнения (соседи Нацбанка по индексу независимости): величина уровня независимости ЦБ по индексу Цукермана составляют по Саудовской Аравии – 0,55, Уганде – 0,55, Либерии – 0,53 и Кении – 0,51 и т. д.

Сейчас мы подошли к фундаментальному вопросу: почему центральные банки априори не могут эффективно работать без высокой независимости?

Политики vs Центральный банк

Независимость ЦБ необходима в первую очередь для противодействия популистским курсам политиков, сулящих успехи, но с риском иметь в перспективе не качественную экономику: с высокой инфляцией, безработицей, нестабильностью цен, девальвацией, плохими банками и т.д.

А для стран со "специфичной" демократией независимость ЦБ необходима еще и для противостояния завладению банками, основными денежными потоками в экономике узким кругом лиц, что порождает риск ухудшения в будущем, влечет большие государственные расходы на их спасение.

Кроме того, независимость ЦБ нужна, чтобы политики, чиновники не могли "запрягать" главный банк к популистским экономическим мероприятиям.

Лишь полноценная независимость ЦБ освобождает от политического давления и создает условия для достижения его целей.

Теперь главный вопрос: почему в течение долгого времени значение индекса Цукермана по Нацбанку РК остается невысоким?

Застывший индекс Цукермана

Индекс Цукермана учитывает 16 переменных, входящих в 4 компоненты.

Например, кем назначается председатель центрального банка?

Если советом правления ЦБ, то это наивысшая оценка - 1, а если законодательной властью - 0,50, исполнительной властью - 0,25 и т. д .

Другая переменная - возможно ли увольнение председателя ЦБ?

Если увольнение невозможно - 1; если законодательной властью - 0,33; исполнительной властью только по причинам, касающимся политики - 0,17; исполнительной властью - 0 и т. д.

У нас, согласно ст. 3 закона о Нацбанке РК от 30 марта 1995 г. (с изменениями и дополнениями), назначение и увольнение председателя Нацбанка фактически осуществляется главой государства, - соответственно оценка низкая.

Кроме того, индекс Цукермана оценивает срок председательства в ЦБ. Если председатель назначается на 8 или более лет – 1; менее 4 лет - 0.

В законе о Нацбанке срок председательства не регламентируется, отсюда частая их смена - соответственно и оценка низкая.

Или еще: индекс Цукермана не поощряет продажу ЦБ государственных ценных бумаг. А наш Нацбанк, как известно, активно занимается этим в рамках общей денежно-кредитной политики (ДКП), вероятно, тем самым помогая закрыть проколы - как правительства, так и свои.

На значение индекса плохо влияет и то, что у Нацбанка множество конфликтующих между собой задач, так как кроме ДКП на него повесили еще и надзорную функцию.

В развитых странах ЦБ, как правило, не занимаются регулированием и надзором за банками, а сосредотачиваются лишь на реализации ДКП.

Демократическая ответственность ЦБ

Индекс демократической ответственности ЦБ (Democratic accountability index) охватывает такие вопросы, как: подотчетен ли ЦБ парламенту? Может ли законодательство о ЦБ быть изменено простым большинством голосов? Имеет ли право парламент давать ЦБ предписания? Может ли парламент за прошлые провалы в ДКП снять с должности главу ЦБ? И так далее.

Указанный индекс изучает и такую проблему как: публикуются ли своевременно протоколы заседаний совета директоров (СД) ЦБ?

Публикация протоколов СД (правления) Нацбанка позволила бы обществу узнать, о решениях, затрагивающих широкие интересы населения, бизнеса и в целом экономики.

Например, на чем основывались решения, когда на временную поддержку курса тенге в 2014-2015гг. было сожжено из Нацфонда $28,0 млрд?

И какие мотивы подтолкнули к решению, чтобы в год отпуска тенге в свободное плавание сжечь $10 млрд.? (Напомним, в тот период Нацбанком руководил Кайрат КЕЛИМБЕТОВ – С. А.).

В этой связи небезынтересна обществу информация и о крупных скупщиках этой валюты. Или решения о серии девальвации, о заливке частных банков государственными деньгами (АО "Bank RBK" и др.), по сути, банкротов и т. д.

Но закон о Нацбанке не предусматривает публикацию таких протоколов СД, и в этой части главный банк страны предусмотрительно закрыт от общества.

Напротив, в зарубежных странах публикация решений руководящих органов ЦБ по ключевым вопросам его деятельности - обычная практика.

Слабая независимость – фундаментальные проблемы

Данные диаграммы №3 свидетельствуют, что с 2003 г. значение индекса Цукермана по Нацбанку остается невысоким (0,56), что указывает на очевидный застой в институциональной основе независимости главного банка.

Напомним также, что уровень независимости в 0,56 развитые страны перешагнули давно - в 70-х годах, почти 50 лет тому назад!

А страны Центральной и Юго-Восточной Европы - в начале 90-х годов, или почти 30 лет тому назад!

Со слабой независимостью Нацбанка связаны обвал курса тенге, рост цен и инфляции. И как ее следствия - высокая базовая ставка самого главного банка - 17% (2016 г.), 9,5% (с 06.03.2018 г.).

Банковский сектор – проблемный.

Большие издержки, высокие ставки в банках, экономика, ими, практически, не кредитуется.

По суждению руководителя Народного банка Умут ШАЯХМЕТОВОЙ: "Банки превратились в обменные киоски с набором примитивных инструментов!"

Тем не менее, в частные банки проваливаются огромные суммы государственных денег, средства Нацфонда. И вероятно, безвозвратно.

По мнению главы Нацбанка Данияра АКИШЕВА, выбор в таких случаях - между "плохим и очень плохим банком".

Сам Нацбанк убыточный - 126 млрд тенге (2016 г.).

К отчету за 2016 г. аудиторская компания KPMG оставила мнение с оговоркой - Нацбанк долевые ценные бумаги на сумму 750 млрд тенге оценил (в 2015 г. и 2016 г.) по себестоимости, а не по справедливой цене, отступив тем самым от принципов подготовки финансовой отчетности!

При допустимости, что справедливая цена уже ниже их себестоимости, фактические убытки Нацбанка могут быть намного больше, чем те за 2015-2016 гг., что он публично показал.

Возможно, эти бумаги были прикуплены, когда Нацбанком руководил Кайрат Келимбетов.

Конечно, эти и другие отрицательные факты, несомненно, связаны с невысокой независимостью главного банка страны.

Таким образом, без решения проблемы независимости Нацбанка его деятельность будет все больше связываться с сомнительными решениями.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522357500
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