КазНацбанк на коротком поводке, - С.Ахметов

00:05 30.03.2018 Нацбанк на коротком поводке



СЛЯМ АХМЕТОВ



Почему в Казахстане ограничена независимость финансового регулятора



В любом государстве, где формируется рыночная экономика, его центральный банк (ЦБ) должен играть определяющую роль в улучшении качества экономики. А с большой пользой для экономики и населения ЦБ может работать лишь в условиях, когда он имеет правовую, экономическую и политическую независимость.



Индексы - оценка



Для оценки степени независимости ЦБ разработан ряд индексов, которые охватывают различные стороны их деятельности.



Например, средневзвешенный CWN-индекс (далее - индекс Цукермана), оценивает законодательную независимость ЦБ, с помощью 16 переменных, сгруппированных в 4 компонента: 1. Председатель ЦБ; 2. Цели ЦБ; 3. Разработка политики; 4. Ограничения по кредитованию правительства.



Индекс Цукермана принимает значения от 0 (полная зависимость) до 1 (абсолютная независимость).



Сжатое исследование развития независимости ЦБ по группе стран, мы проведем с помощью этого индекса.



Давно и далеко ушедшие



Взлет трендов (на диаграмме №1) с начала 90-х годов, и их сливание в "точке" (1998), связано с образованием Европейского центрального банка в середине 1998 года.



Значение индекса Цукермана по этим ЦБ вплотную приблизилось к 1.



Эти ЦБ способны поддерживать низкую инфляцию, устойчивость валюты и эффективно управлять процентными ставками и т. д.



И как результат, на сегодня в ЕС: фактическая инфляция - 1,3%, высокая стабильность цен. Ставки по кредитам - 1-3% годовых.



Добившиеся независимости



Диаграмма №2 показывает, что в отдельных странах Центральной и Юго-Восточной Европы с середины 90-х годов тренды индекса Цукермана взметнулись вверх, что связано с принятыми новыми законами о ЦБ и соответствующими нормами Европейского союза.



Удивителен пример Польши, прошедшей путь от тоталитарного социалистического строя до индустриальной, развитой страны с абсолютно независимым ЦБ!



Отставший Нацбанк



Из группы стран диаграммы №3 ЦБ Эстонии в 1993 г. вышел к высокому значению индекса Цукермана – 0,87.



ЦБ Армении – к 1996 г. (0,89)!



ЦБ Литвы и Латвии соответственно в 2001 г. (0,84) и в 2002 г. (0,89). ЦБ Узбекистана - к 1995 г. (0,57).



А Нацбанк РК к значению индекса Цукермана в 0,56 добрался лишь в 2003 г.



Для сравнения (соседи Нацбанка по индексу независимости): величина уровня независимости ЦБ по индексу Цукермана составляют по Саудовской Аравии – 0,55, Уганде – 0,55, Либерии – 0,53 и Кении – 0,51 и т. д.



Сейчас мы подошли к фундаментальному вопросу: почему центральные банки априори не могут эффективно работать без высокой независимости?



Политики vs Центральный банк



Независимость ЦБ необходима в первую очередь для противодействия популистским курсам политиков, сулящих успехи, но с риском иметь в перспективе не качественную экономику: с высокой инфляцией, безработицей, нестабильностью цен, девальвацией, плохими банками и т.д.



А для стран со "специфичной" демократией независимость ЦБ необходима еще и для противостояния завладению банками, основными денежными потоками в экономике узким кругом лиц, что порождает риск ухудшения в будущем, влечет большие государственные расходы на их спасение.



Кроме того, независимость ЦБ нужна, чтобы политики, чиновники не могли "запрягать" главный банк к популистским экономическим мероприятиям.



Лишь полноценная независимость ЦБ освобождает от политического давления и создает условия для достижения его целей.



Теперь главный вопрос: почему в течение долгого времени значение индекса Цукермана по Нацбанку РК остается невысоким?



Застывший индекс Цукермана



Индекс Цукермана учитывает 16 переменных, входящих в 4 компоненты.



Например, кем назначается председатель центрального банка?



Если советом правления ЦБ, то это наивысшая оценка - 1, а если законодательной властью - 0,50, исполнительной властью - 0,25 и т. д .



Другая переменная - возможно ли увольнение председателя ЦБ?



Если увольнение невозможно - 1; если законодательной властью - 0,33; исполнительной властью только по причинам, касающимся политики - 0,17; исполнительной властью - 0 и т. д.



У нас, согласно ст. 3 закона о Нацбанке РК от 30 марта 1995 г. (с изменениями и дополнениями), назначение и увольнение председателя Нацбанка фактически осуществляется главой государства, - соответственно оценка низкая.



Кроме того, индекс Цукермана оценивает срок председательства в ЦБ. Если председатель назначается на 8 или более лет – 1; менее 4 лет - 0.



В законе о Нацбанке срок председательства не регламентируется, отсюда частая их смена - соответственно и оценка низкая.



Или еще: индекс Цукермана не поощряет продажу ЦБ государственных ценных бумаг. А наш Нацбанк, как известно, активно занимается этим в рамках общей денежно-кредитной политики (ДКП), вероятно, тем самым помогая закрыть проколы - как правительства, так и свои.



На значение индекса плохо влияет и то, что у Нацбанка множество конфликтующих между собой задач, так как кроме ДКП на него повесили еще и надзорную функцию.



В развитых странах ЦБ, как правило, не занимаются регулированием и надзором за банками, а сосредотачиваются лишь на реализации ДКП.



Демократическая ответственность ЦБ



Индекс демократической ответственности ЦБ (Democratic accountability index) охватывает такие вопросы, как: подотчетен ли ЦБ парламенту? Может ли законодательство о ЦБ быть изменено простым большинством голосов? Имеет ли право парламент давать ЦБ предписания? Может ли парламент за прошлые провалы в ДКП снять с должности главу ЦБ? И так далее.



Указанный индекс изучает и такую проблему как: публикуются ли своевременно протоколы заседаний совета директоров (СД) ЦБ?



Публикация протоколов СД (правления) Нацбанка позволила бы обществу узнать, о решениях, затрагивающих широкие интересы населения, бизнеса и в целом экономики.



Например, на чем основывались решения, когда на временную поддержку курса тенге в 2014-2015гг. было сожжено из Нацфонда $28,0 млрд?



И какие мотивы подтолкнули к решению, чтобы в год отпуска тенге в свободное плавание сжечь $10 млрд.? (Напомним, в тот период Нацбанком руководил Кайрат КЕЛИМБЕТОВ – С. А.).



В этой связи небезынтересна обществу информация и о крупных скупщиках этой валюты. Или решения о серии девальвации, о заливке частных банков государственными деньгами (АО "Bank RBK" и др.), по сути, банкротов и т. д.



Но закон о Нацбанке не предусматривает публикацию таких протоколов СД, и в этой части главный банк страны предусмотрительно закрыт от общества.



Напротив, в зарубежных странах публикация решений руководящих органов ЦБ по ключевым вопросам его деятельности - обычная практика.



Слабая независимость – фундаментальные проблемы



Данные диаграммы №3 свидетельствуют, что с 2003 г. значение индекса Цукермана по Нацбанку остается невысоким (0,56), что указывает на очевидный застой в институциональной основе независимости главного банка.



Напомним также, что уровень независимости в 0,56 развитые страны перешагнули давно - в 70-х годах, почти 50 лет тому назад!



А страны Центральной и Юго-Восточной Европы - в начале 90-х годов, или почти 30 лет тому назад!



Со слабой независимостью Нацбанка связаны обвал курса тенге, рост цен и инфляции. И как ее следствия - высокая базовая ставка самого главного банка - 17% (2016 г.), 9,5% (с 06.03.2018 г.).



Банковский сектор – проблемный.



Большие издержки, высокие ставки в банках, экономика, ими, практически, не кредитуется.



По суждению руководителя Народного банка Умут ШАЯХМЕТОВОЙ: "Банки превратились в обменные киоски с набором примитивных инструментов!"



Тем не менее, в частные банки проваливаются огромные суммы государственных денег, средства Нацфонда. И вероятно, безвозвратно.



По мнению главы Нацбанка Данияра АКИШЕВА, выбор в таких случаях - между "плохим и очень плохим банком".



Сам Нацбанк убыточный - 126 млрд тенге (2016 г.).



К отчету за 2016 г. аудиторская компания KPMG оставила мнение с оговоркой - Нацбанк долевые ценные бумаги на сумму 750 млрд тенге оценил (в 2015 г. и 2016 г.) по себестоимости, а не по справедливой цене, отступив тем самым от принципов подготовки финансовой отчетности!



При допустимости, что справедливая цена уже ниже их себестоимости, фактические убытки Нацбанка могут быть намного больше, чем те за 2015-2016 гг., что он публично показал.



Возможно, эти бумаги были прикуплены, когда Нацбанком руководил Кайрат Келимбетов.



Конечно, эти и другие отрицательные факты, несомненно, связаны с невысокой независимостью главного банка страны.



Таким образом, без решения проблемы независимости Нацбанка его деятельность будет все больше связываться с сомнительными решениями. Источник - Ratel.kz

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